POP UP FESTIVAL

Glasbene zvezde razgrele tudi Kranjca (FOTO)

Ljubljano so stresli Roger Sanchez, David Morales in Dubioza, nadaljevanje sledi januarja.
Smučarski skakalec Robi Kranjec se je v družbi žene Špele in prijateljev odlično zabaval, po koncertu pa je pozdravil člane Dubioze Kolektiv, njemu tako ljube skupine.

Nastop, ki smo ga čakali 30 let: Roger Sanchez in David Morales končno skupaj.

Kaskaderka Tjaša Perko je rojstnemu dnevu nazdravila tudi s svojim frizerjem.

Dubiozi se je v slovenski pesmi Livin' la Škofja Loka pridružil harmonikar Gašper Marič, Leopold I. pa je z njimi zapel U3 PM. FOTOGRAFIJE:  Andraž Kobe 
S. N.
 25. 12. 2025 | 06:29
Pop up Festival Urbane Kulture Slovenija, ki je gostil že številne svetovne glasbene zvezde, redno pa predstavlja tudi domače talente, je deveto sezono strnil z udarnim vikendom na ljubljanskem Gospodarskem razstavišču. Vrhunec osemurnega petkovega plesnega maratona je bil prvi skupni nastop Rogerja Sancheza in Davida Moralesa pri nas, plesni spektakel pa so zaznamovali vrhunska tehnična produkcija, plesni šovi in specialni učinki. Žurerji, ki so #FUKSi vikend zastavili kot dvojni odmerek zabave, so se na isto, a medtem že vizualno precej predrugačeno prizorišče vrnili v soboto, ko je tam kraljevala ena najbolj priljubljenih skupin na območju nekdanje skupne države – Dubioza Kolektiv. Eden najuspešnejših regionalnih bendov na svetu se je v Ljubljano vrnil po predlanskem praznovanju 20-letnice delovanja, in tudi tokrat slovenskim oboževalcem ponudil nekaj zelo posebnega: krstno koncertno izvedbo njihove prve slovenske pesmi Livin la Škofja Loka. Občinstvo je v nekaj tednih po izidu pesem že vzelo za svojo in jo zapelo s člani skupine.

Na dveh razprodanih dogodkih se je zabavalo več kot 8000 ljubiteljev glasbe, odličen zaključek sezone pa je služil tudi kot napoved nove: že konec januarja bo #FUKSi zaživel na novem prizorišču, v Odiseji BTC City, na tehnično odlično opremljen veliki oder pa prihaja vroči ameriški elektronski čarovnik Maceo Plex, z njim pa še vedno odlični Hot Since 82.

