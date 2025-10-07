Glasbeni svet v šoku: umrl je Halid Bešlić

V kliničnem centru v Sarajevu je umrl Halid Bešlić, poroča Raport.ba. Po informacijah portala je legendarni pevec danes, v 72. letu starosti, okoli 13. ure izgubil kratko, a težko bitko z boleznijo.

Priljubljeni glasbenik je bil dalj časa hospitaliziran zaradi hude bolezni. Zdravniki so storili vse, kar je bilo v njihovi moči, a bolezen je bila žal močnejša. Njegova ekipa je že pred mesecem dni odpovedala vse načrtovane nastope. 29. novembra bi sicer moral nastopiti v Kranju.

Halid Bešlić se je rodil 20. novembra 1953 v Knežini pri Sokocu. Na glasbenem prizorišču nekdanje Jugoslavije in širše je pustil neizbrisen pečat.

Njegova izjemna kariera je trajala več kot štiri desetletja in prinesla številne uspešnice, ki so postale zimzelene. Med njegovimi največjimi hiti so: »Miljacka«, »Ja bez tebe ne mogu da živim«, »Hej zoro, ne svani«, »Prvi poljubac«, »Neću, neću dijamante« in »Vraćam se majci u Bosnu«.