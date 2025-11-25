Glasbeni svet v šoku: umrl je znani slovenski pevec, star komaj 33 let (VIDEO)

Za vedno se je poslovil Jurij Čotar - Egzi (33), poroča portal Rocker.si. »Odhod, ki je prišel mnogo prezgodaj, je utišal glas, ki je nosil toliko surove resnice, ranljivosti in notranjih bojev. Jurij je bil nekoč pevec skupin Requiem, Starih devic in Shotdown, pa tudi vokalist projekta Egzi & Ketrin. V duetu s Hano Jerončič sta svetu podarila singel Named By, v katerem se je zrcalila njegova prepoznavna iskrenost – tista, ki je vedno presegla glasbene žanre,« so zapisali.

Portal je ob tem poudaril, da je bil Jurij več kot glasbenik – bil je pripovedovalec. Svojo dušo je razgalil tudi v pesniški zbirki Čudak, pred časom pa je nastopil tudi v šovu Slovenija ima talent. »V zadnjih letih je Jurij odrske luči zamenjal za vojaško uniformo in se predal svoji družini. Bil je partner, oče, prijatelj … človek, ki je iskal mir in ga poskušal podarjati tudi drugim. Danes ostajajo njegova glasba, njegove besede in sledi, ki jih je pustil v ljudeh. Odšel je prehitro, a odmev njegovega glasu bo še dolgo živel. Počivaj v miru, Egzi,« so še zapisali na strani omenjenega portala.