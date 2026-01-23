  • Delo d.o.o.
SLOVO

Glasbeni svet v solzah, umrl nekdanji basist rock skupine Scorpions

Mednarodno uspešna glasbena skupina iz Hannovra se je sicer z Buchholzem razšla po sporu leta 1992-
Scorpions leta 1984, Francis Buchholz, Rudolf Schenker, Matthias Jabs FOTO: Fmb Rudi Keuntje/future Image/wenn.c
Scorpions leta 1984, Francis Buchholz, Rudolf Schenker, Matthias Jabs FOTO: Fmb Rudi Keuntje/future Image/wenn.c
STA, A.G.
 23. 1. 2026 | 18:37
 23. 1. 2026 | 18:37
1:57
A+A-

V 72. letu starosti je umrl nekdanji basist legendarne nemške rock skupine Scorpions, je danes sporočila njegova družina. Kot je navedeno v objavi na glasbenikovem Facebook profilu, je Francis Buchholz umrl za rakom v četrtek. V izjavi, ki jo je podpisala njegova družina, je zapisano tudi, da je »mirno in obkrožen z ljubeznijo zapustil ta svet«. Mednarodno uspešna glasbena skupina iz Hannovra se je sicer z Buchholzem razšla po sporu leta 1992, piše nemška tiskovna agencija dpa. Zadnji album skupine, pri katerem je Buchholz sodeloval, je bil Crazy World iz leta 1990, ki je bil eden od komercialno najuspešnejših albumov skupine. Na njem je tudi pesem Wind of Change, ki je postala neuradna glasbena spremljava padca Berlinskega zidu in še danes velja za enega najbolje prodajanih singlov vseh časov.

Buchholzov prvi album s skupino Scorpions pa je bil Fly to the Rainbow iz leta 1974. Buchholz je bil s skupino tudi na svetovni turneji leta 1984. Iz tega obdobja, ki velja za najuspešnejše v zgodovini skupine, sta tudi klasiki Rock You Like a Hurricane in Still Loving You. Kasneje je Buchholz sodeloval z Michaelom Schenkerjem pri projektu Temple of Rock in drugih projektih. Michael Schenker je sicer mlajši brat ustanovitelja skupine Scorpions Rudolfa Schenkerja.

Kitarist Rudolf Schenker je skupino Scorpions ustanovil leta 1965 v bližini Hannovra. Nemški rokerji so si pridobili milijone zvestih oboževalcev po vsem svetu, zlasti v Južni Ameriki, Rusiji in po vsej Evropi.

