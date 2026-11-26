Glasbeni svet je zavila v črnino žalostna novica. Poslovil se je Andy Taylor, kitarist legendarne britanske skupine Duran Duran, ki je v osemdesetih letih prejšnjega stoletja osvajala glasbene lestvice po vsem svetu.

Novico o njegovi smrti so včeraj v skupni izjavi potrdili njegovi družinski člani in nekdanji glasbeni kolegi.Glasbenik je umrl v ponedeljek na svojem domu, obkrožen z najdražjimi. Star je bil 65 let.

Andy Taylor, Roger Taylor, Simon Le Bon, Nick Rhodes in John Taylor FOTO: Peter Morgan Reuters

Z boleznijo se je boril več let

Zdravniki so mu leta 2018 diagnosticirali raka prostate, o svoji bolezni pa je javno spregovoril leta 2022, ko so skupino Duran Duran sprejeli v Dvorano slavnih rokenrola. Zaradi zdravstvenega stanja se slovesnosti ni mogel udeležiti. Takrat je razkril, da ima metastatskega raka prostate v četrtem stadiju. Ob njegovi smrti je ganljive besede zapisala tudi njegova žena Tracey, ki je poudarila, da mu je družina kljub izjemni glasbeni karieri vedno pomenila največ. »Bil je steber naše družine,« je zapisala.

Andy Taylor, Roger Taylor, Simon Le Bon, Nick Rhodes in John Taylor FOTO: Peter Morgan Reuters

S svojo kitaro zaznamoval generacije

Taylor se je skupini Duran Duran pridružil leta 1980 in sodeloval pri nastanku nekaterih njihovih največjih uspešnic, med katerimi so Hungry Like the Wolf, Rio, Girls on Film in Save a Prayer. Skupina je postala ena največjih glasbenih senzacij osemdesetih let, k njeni svetovni prepoznavnosti pa so pripomogli tudi videospoti na televizijski postaji MTV.

Taylor se je pozneje podal na samostojno glasbeno pot, sodeloval v skupini The Power Station in se ponovno združil z nekdanjimi glasbenimi kolegi iz Duran Duran.

Fotografija je simbolična. FOTO: Delo Ui

Nekdanji člani skupine so se od njega poslovili s čustvenim zapisom, v katerem so poudarili njegov izjemni prispevek k njihovemu glasbenemu uspehu, smisel za humor in pogum, s katerim se je spopadal z boleznijo.

Glasbenik je za seboj pustil ženo, štiri otroke in vnuka.