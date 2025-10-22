Magnifico pokazal dom v Kosezah, kjer živita z Barbaro (VIDEO)

Robert Pešut, ki ga javnost bolje pozna kot Magnifica, je že nekaj časa srečen in zadovoljen v novi hiši v Kosezah. V teh dneh je v svet poslal videospot za skladbo Hišica, v kateri opeva toplino novega doma in ljubezen z ženo Barbaro, ki se prav tako pojavi v videospotu, v katerem Magnifico ves čas poplesuje na domačem dvorišču.

(Oglejte si videoposnetek):

Magnifico je pesem izdal, da bi potešil nestrpnost oboževalcev, ki jim je obljubil album z naslovom Alpe Adria Club, ki naj bi izšel kmalu. Pesem Hišica lahko na kratko opišemo kot zmes alpske poskočnice in diskoidnega ritma, ki govori o uresničitvi idealiziranega slovenskega sna: grunt, dom in družina. Videospot je nastal pod režisersko taktirko Gregorja Vesela, ki se je podpisal tudi pod videospot prvega singla s plošče Korak po korak.

V njem se pojavi tudi njegova žena Barbara Pešut. FOTO: Igor Škafar

Družinski dom v Kosezah je Magnifico začel graditi pred nekaj leti, in sicer nedaleč od priljubljenega sprehajališča Mostec in Koseškega bajerja. Začetek gradnje njegove hiše in sosednje je takrat dvignil kar nekaj prahu. Na mestu, kjer sta vzniknili nepremičnini, je bil namreč nekoč travnik in ob hišah še vedno je. Tamkajšnji prebivalci so se trudili obdržati celoten travnik in se izogniti pozidavi, saj da je bila cesta že do zdaj preveč obremenjena, a pri tem niso bili uspešni.