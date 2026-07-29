Glavna nagrada Cinehilla v roke mehiškemu režiserju za film Muhe (FOTO)

Glavno nagrado mednarodnega filmskega festivala Cinehill v Gorskem kotarju na Hrvaškem je osvojil mehiški film Moscas (Muhe) Fernanda Eimbcka. Nagradili so njegovo filmsko občutljivost, ki združuje preprostost, drznost in globoko človečnost, ter preobrazbo intimne zgodbe v globok razmislek o osamljenosti, povezanosti, sočutju in sprejemanju izgube.

Film prikazuje Olgino samotno življenje, ki temelji na strogih vsakodnevnih navadah. Ko jo finančne težave prisilijo v oddajanje sobe v najem, se v stanovanje vseli moški, ki s seboj na skrivaj pripelje svojega devetletnega sina. Nepričakovana vez z dečkom poruši Olgino rutino in tri neznance poveže v novo družino. Gre za zrelo dramo o človečnosti in izbranih družinah, ki je bila premierno predvajana na Berlinalu, je poročala hrvaška tiskovna agencija Hina.

Fernando Eimbcke (desno) z igralcema Bastianom Escobarjem in Hugom Ramirezom na Berlinalu FOTO: Maryam Majd/Reuters

Člani žirije za glavno nagrado propeler cinehill, ki so jo podelili v soboto zvečer, so bili palestinski producent Baher Agbarija, srbska producentka Snežana van Houwelingen, srbska režiserka Marija Perović in hrvaški režiser Igor Šeregi.

Žirija je posebno omembo namenila filmu z naslovom 15 i po črnogorskega režiserja in scenarista Milivoja Obradovića »za duhovit in intimen prikaz igralca, ki se sooča s poklicno, eksistencialno in osebno krizo ter se odloči, da bo kamero vzel v svoje roke«. Nagrada crocorto je pripadla filmu Držim te hrvaške režiserke Ane Predan. Kot piše v obrazložitvi, »minimalistična, a natančna režija ustvarja filmsko pesem o dveh osamljenih posameznikih, ki se povežeta prek morja in vode – pravi filmski haiku«.

Igralska zasedba filma Zemljo krast: Suzana Krevh, Lara Maria Vouk, Andraž Jug, Tine Špik FOTO: Lilit Delo

Nagrado corto za najboljši kratki film je prejela švicarska režiserka Camille Surdez za film L'avant-poste 21. Žirija je nagradila njeno pristno in iskreno zgodbo o prijateljstvu in ženski solidarnosti. Teme umetne prekinitve nosečnosti se film loteva pogumno, jasno in občutljivo ter poziva k razpravi. Nagrado filmskih kritikov fipresci je prejel film El deshielo, z angleškim naslovom The Meltdown čilske režiserke Manuele Martelli. Film odlikuje subtilen, a hkrati močan filmski jezik, ki podaja tiho, intimno zgodbo o zapletenem odnosu med materami in hčerami v ozadju družbene in osebne korupcije.

OHO je dokaz, da so se v Sloveniji tudi med socializmom dogajale stvari, ki so premikale meje. FOTO: Arhiv Sfc

Na letošnjem programu Cinehilla, ki je bil v Fužinah v Gorskem kotarju, so vključili tri slovenske filme. Filma Zemljo krast režiserja Žige Virca, ki se je uvrstil v glavni program, in celovečerni dokumentarni film režiserja Damjana Kozoleta OHO Film, ki so ga prikazali v posebnem programu, sta imela hrvaško premiero. V programu kratkih filmov CineCorto je bil na ogled še slovensko-italijanski film Vojna ščetk v režiji Lorenza Fabbra.