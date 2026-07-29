  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
MEDNARODNI FILMSKI FESTIVAL

Glavna nagrada Cinehilla v roke mehiškemu režiserju za film Muhe (FOTO)

Žirijo je prepričal z občutljivo zgodbo o osamljenosti, izgubi in človeški povezanosti.
Festival poteka v objemu narave. FOTO: Cinehill/Samir Ceric Kovacevic

Festival poteka v objemu narave. FOTO: Cinehill/Samir Ceric Kovacevic

Fernando Eimbcke (desno) z igralcema Bastianom Escobarjem in Hugom Ramirezom na Berlinalu FOTO: Maryam Majd/Reuters

Fernando Eimbcke (desno) z igralcema Bastianom Escobarjem in Hugom Ramirezom na Berlinalu FOTO: Maryam Majd/Reuters

Igralska zasedba filma Zemljo krast: Suzana Krevh, Lara Maria Vouk, Andraž Jug, Tine Špik FOTO: Lilit Delo

Igralska zasedba filma Zemljo krast: Suzana Krevh, Lara Maria Vouk, Andraž Jug, Tine Špik FOTO: Lilit Delo

OHO je dokaz, da so se v Sloveniji tudi med socializmom dogajale stvari, ki so premikale meje. FOTO: Arhiv Sfc

OHO je dokaz, da so se v Sloveniji tudi med socializmom dogajale stvari, ki so premikale meje. FOTO: Arhiv Sfc

Festival poteka v objemu narave. FOTO: Cinehill/Samir Ceric Kovacevic
Fernando Eimbcke (desno) z igralcema Bastianom Escobarjem in Hugom Ramirezom na Berlinalu FOTO: Maryam Majd/Reuters
Igralska zasedba filma Zemljo krast: Suzana Krevh, Lara Maria Vouk, Andraž Jug, Tine Špik FOTO: Lilit Delo
OHO je dokaz, da so se v Sloveniji tudi med socializmom dogajale stvari, ki so premikale meje. FOTO: Arhiv Sfc
STA, I. R.
 29. 7. 2026 | 16:43
2:59
A+A-

Glavno nagrado mednarodnega filmskega festivala Cinehill v Gorskem kotarju na Hrvaškem je osvojil mehiški film Moscas (Muhe) Fernanda Eimbcka. Nagradili so njegovo filmsko občutljivost, ki združuje preprostost, drznost in globoko človečnost, ter preobrazbo intimne zgodbe v globok razmislek o osamljenosti, povezanosti, sočutju in sprejemanju izgube.

Film prikazuje Olgino samotno življenje, ki temelji na strogih vsakodnevnih navadah. Ko jo finančne težave prisilijo v oddajanje sobe v najem, se v stanovanje vseli moški, ki s seboj na skrivaj pripelje svojega devetletnega sina. Nepričakovana vez z dečkom poruši Olgino rutino in tri neznance poveže v novo družino. Gre za zrelo dramo o človečnosti in izbranih družinah, ki je bila premierno predvajana na Berlinalu, je poročala hrvaška tiskovna agencija Hina.

Fernando Eimbcke (desno) z igralcema Bastianom Escobarjem in Hugom Ramirezom na Berlinalu FOTO: Maryam Majd/Reuters
Fernando Eimbcke (desno) z igralcema Bastianom Escobarjem in Hugom Ramirezom na Berlinalu FOTO: Maryam Majd/Reuters

Člani žirije za glavno nagrado propeler cinehill, ki so jo podelili v soboto zvečer, so bili palestinski producent Baher Agbarija, srbska producentka Snežana van Houwelingen, srbska režiserka Marija Perović in hrvaški režiser Igor Šeregi.

Žirija je posebno omembo namenila filmu z naslovom 15 i po črnogorskega režiserja in scenarista Milivoja Obradovića »za duhovit in intimen prikaz igralca, ki se sooča s poklicno, eksistencialno in osebno krizo ter se odloči, da bo kamero vzel v svoje roke«. Nagrada crocorto je pripadla filmu Držim te hrvaške režiserke Ane Predan. Kot piše v obrazložitvi, »minimalistična, a natančna režija ustvarja filmsko pesem o dveh osamljenih posameznikih, ki se povežeta prek morja in vode – pravi filmski haiku«.

Igralska zasedba filma Zemljo krast: Suzana Krevh, Lara Maria Vouk, Andraž Jug, Tine Špik FOTO: Lilit Delo
Igralska zasedba filma Zemljo krast: Suzana Krevh, Lara Maria Vouk, Andraž Jug, Tine Špik FOTO: Lilit Delo

Nagrado corto za najboljši kratki film je prejela švicarska režiserka Camille Surdez za film L'avant-poste 21. Žirija je nagradila njeno pristno in iskreno zgodbo o prijateljstvu in ženski solidarnosti. Teme umetne prekinitve nosečnosti se film loteva pogumno, jasno in občutljivo ter poziva k razpravi. Nagrado filmskih kritikov fipresci je prejel film El deshielo, z angleškim naslovom The Meltdown čilske režiserke Manuele Martelli. Film odlikuje subtilen, a hkrati močan filmski jezik, ki podaja tiho, intimno zgodbo o zapletenem odnosu med materami in hčerami v ozadju družbene in osebne korupcije.

OHO je dokaz, da so se v Sloveniji tudi med socializmom dogajale stvari, ki so premikale meje. FOTO: Arhiv Sfc
OHO je dokaz, da so se v Sloveniji tudi med socializmom dogajale stvari, ki so premikale meje. FOTO: Arhiv Sfc

Na letošnjem programu Cinehilla, ki je bil v Fužinah v Gorskem kotarju, so vključili tri slovenske filme. Filma Zemljo krast režiserja Žige Virca, ki se je uvrstil v glavni program, in celovečerni dokumentarni film režiserja Damjana Kozoleta OHO Film, ki so ga prikazali v posebnem programu, sta imela hrvaško premiero. V programu kratkih filmov CineCorto je bil na ogled še slovensko-italijanski film Vojna ščetk v režiji Lorenza Fabbra.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

filmfilmski festivalfilmske nagradeCinehill
ZADNJE NOVICE
17:00
Bulvar  |  Suzy
MORSKE RADOSTI

Špela Močnik Paradiž obožuje podvodni ribolov: »Štirinajst dni lahko jem samo ribe« (Suzy)

Pravi, da ji poleti vedno zmanjka časa za vse vodne dogodivščine, ki si jih želi doživeti.
29. 7. 2026 | 17:00
16:43
Bulvar  |  Glasba in film
MEDNARODNI FILMSKI FESTIVAL

Glavna nagrada Cinehilla v roke mehiškemu režiserju za film Muhe (FOTO)

Žirijo je prepričal z občutljivo zgodbo o osamljenosti, izgubi in človeški povezanosti.
29. 7. 2026 | 16:43
16:36
Bulvar  |  Zanimivosti
NEVARNA VOŽNJA

Poglejte, kaj je počel na cesti pri Primoštenu: eni navdušeni, drugi besni (VIDEO)

Švicarski akrobat je z motorjem dvignil veliko prahu.
29. 7. 2026 | 16:36
16:17
Bulvar  |  Tuji trači
V SCHLADMINGU

Smučarsko sezono bo otvorila ena največjih evropskih glasbenih zvezd (FOTO)

Nemška pevka Helene Fischer bo decembra nastopila na odprtju zimske sezone, kjer organizatorji pričakujejo več tisoč obiskovalcev.
29. 7. 2026 | 16:17
16:11
Novice  |  Slovenija
EVROPA V VROČINSKEM VALU

Morate delati v tej vročini? ZSSS ima pomembne informacije za vas in delodajalce

Opozarjajo, da simptomov toplotnega udara pri samem sebi ne zaznamo in da nas mora nanje opozoriti nekdo drug.
29. 7. 2026 | 16:11
15:45
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
OPOZORILNI ZNAKI

Brisač ne posojamo: s temi preprostimi navadami lahko zaščitimo svoje oči

Če se solzne žleze vnamejo, se lahko zgornja veka opazno poveča, oko pa postane boleče in občutljivo.
29. 7. 2026 | 15:45

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
KOLESARSTVO

Si upate izzvati najboljšega kolesarja na svetu? Tadej Pogačar vas vabi v Komendo

Najboljši kolesar na svetu Tadej Pogačar bo letos med 31. julijem in 2. avgustom v domači Komendi združil vrhunske športnike, rekreativce, družine in navijače.
27. 7. 2026 | 09:26
Promo
Novice  |  Slovenija
VIDEO

Slovenske zgodbe, kjer se zaposlujejo cele družine

Ljubljanske mlekarne gradijo okolje, kjer zaposleni rastejo, soustvarjajo in usklajujejo delo z družinskim življenjem.
Promo Slovenske novice27. 7. 2026 | 14:27
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ODKRIVAMO SLOVENIJO

Nagradni natečaj: podarjamo električni SUP

Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
Delo13. 7. 2026 | 10:20
Promo
Lifestyle  |  Stil
SESANJE

Nova doba robotskih sesalnikov

Enkratna ponudba za tehnološki vrhunec: Dreame X60 Ultra Complete po ekskluzivni akcijski ceni.
Promo Slovenske novice27. 7. 2026 | 08:45
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
KOLESARSTVO

Si upate izzvati najboljšega kolesarja na svetu? Tadej Pogačar vas vabi v Komendo

Najboljši kolesar na svetu Tadej Pogačar bo letos med 31. julijem in 2. avgustom v domači Komendi združil vrhunske športnike, rekreativce, družine in navijače.
27. 7. 2026 | 09:26
Promo
Novice  |  Slovenija
VIDEO

Slovenske zgodbe, kjer se zaposlujejo cele družine

Ljubljanske mlekarne gradijo okolje, kjer zaposleni rastejo, soustvarjajo in usklajujejo delo z družinskim življenjem.
Promo Slovenske novice27. 7. 2026 | 14:27
Photo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ODKRIVAMO SLOVENIJO

Nagradni natečaj: podarjamo električni SUP

Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
Delo13. 7. 2026 | 10:20
Promo
Lifestyle  |  Stil
SESANJE

Nova doba robotskih sesalnikov

Enkratna ponudba za tehnološki vrhunec: Dreame X60 Ultra Complete po ekskluzivni akcijski ceni.
Promo Slovenske novice27. 7. 2026 | 08:45
Promo
Lifestyle  |  Stil
RECEPT

Čudovita, okusna in brez peke: to je sladica tega poletja (video)

Čokoladni zuccotto je elegantna italijanska sladica brez peke, pripravljena iz savoiardov, maskarponejeve kreme, temne čokolade in jagodičevja.
Odprta kuhinja29. 7. 2026 | 09:01
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
NOVA LINIJA

Ura, ki vas opozori, preden je prepozno: to zna nova pametna ura Samsung

Samsung že več generacij vgrajuje v svoje ure funkcije, ki telesne signale, kot so srčni utrip med spanjem, nihanje energije čez dan ali dihanje, ki se ponoči za trenutek ustavi, prevedejo v razumljiva opozorila in priporočila.
28. 7. 2026 | 13:00
Promo
Lifestyle  |  Izlet
NASVET

Ste pomislili na to: »kaj pa, če ... «

Poletje je čas dopustov, potovanj in polnjenja baterij. Tudi vi že komaj čakate, da se za nekaj dni odklopite od vseh obveznosti?
Promo Slovenske novice29. 7. 2026 | 08:52
Promo
Lifestyle  |  Stil
ŠPORTNI TERENCI

Štirje modeli, štirje značaji: Mercedes-Benz v posebnih izvedbah

Vsak Mercedes-Benz ima svoj značaj, ki ga seriji Night Edition in AMG Edition poudarita z oblikovalskimi podrobnostmi, opremo in vrhunskimi rešitvami.
24. 7. 2026 | 09:30
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NATEČAJ

To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
14. 7. 2026 | 14:39
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
POLETNE DOBROTE

Jejte kot v grški taverni kar doma

Za vas smo pripravili izbor jedi, ki vas s hitro pripravo in po nizkih cenah popeljejo med grške okuse!
27. 7. 2026 | 08:44
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
VIDEO

Slovenka na avstrijskem Koroškem: »Prišli smo za dve leti, ostali pa trinajst«

Selitev, ki naj bi trajala dve leti, se je spremenila v novo življenje. Danes iz avstrijske Koroške pomaga slovenskim podjetjem pri prvih korakih na tujih trgih.
Promo Slovenske novice29. 7. 2026 | 10:26
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki