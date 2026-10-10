Goran Bare naj bi umrl v spanju: le nekaj tednov prej je obnemogel na odru, pred njegovim domom oboževalci prižigajo sveče (FOTO)

Hrvaška glasbena scena žaluje za Goranom Baretom, legendarnim frontmanom skupine Majke, ki je v petek umrl v 62. letu starosti. Medtem ko v javnost prihajajo nove podrobnosti o njegovih zadnjih urah, se je pred stanovanjsko stavbo v zagrebškem naselju Sopot, kjer je živel, začelo zbirati vse več ljudi. Na stopnicah pred vhodom gorijo sveče, s katerimi se oboževalci poslavljajo od glasbenika, ki je s svojim glasom in življenjsko zgodbo zaznamoval generacije.

Kot poroča hrvaški Jutarnji list, je policija v petek vse do poznega popoldneva opravljala ogled stanovanja, v katerem je Bare živel kot najemnik. Po neuradnih informacijah naj bi glasbenik umrl med spanjem. Brez znakov življenja sta ga okoli 13. ure našla člana skupine Mario Rašić in Alen Tibljaš, ki sta žalostno novico potrdila tudi za hrvaške medije. Po poročanju hrvaškega Indexa kriminalisti niso odkrili znakov nasilne smrti. Po opravljenem ogledu in potrditvi smrti so truplo prepeljali na Zavod za sodno medicino in kriminalistiko, kjer naj bi ugotovili natančen vzrok smrti. Ta za zdaj še ni uradno potrjen.

Goran Bare FOTO: Jože Suhadolnik

Krajani pred njegovim domom prižigajo sveče. FOTO: Igor Kralj/Pixsell

Življenje, polno bolečih preizkušenj

Dogajanje je presenetilo tudi prebivalce stavbe, v kateri je glasbenik preživljal zadnje obdobje svojega življenja. Številni sosedje večji del dneva sploh niso vedeli, da je njihov priljubljeni sosed umrl. Že v petek zvečer so se pred stavbo začeli zbirati ljudje, ki so želeli pokojnemu glasbeniku izkazati spoštovanje. Nekateri so prihajali sami, drugi pa v družbi prijateljev ali bližnjih. S seboj so prinašali sveče in nagrobne lučke ter jih polagali na stopnice pred vhodom. Posamezniki so ob prižganih svečah pokleknili, drugi pa so se za trenutek ustavili v tišini. Vhod v stanovanjsko stavbo se je spremenil v prostor spontanega slovesa in spomina na glasbenika, katerega odhod je pretresel številne oboževalce.

FOTO: Arhiv

Bare je veljal za enega najbolj samosvojih glasbenikov na območju nekdanje Jugoslavije. Njegovo kariero so zaznamovali prepoznaven raskav glas, čustveno nabiti nastopi in besedila, v katerih ni skrival svojih notranjih bojev. S skupino Majke je ustvaril številne uspešnice, med drugim Teške boje, Mene ne zanima, Vrijeme je da se krene in Budi ponosan. Za glasbenimi uspehi pa se je skrivala pretresljiva življenjska zgodba, zaznamovana z odvisnostjo od heroina, duševnimi stiskami, in izgubo najbližjih. Ena najhujših tragedij ga je doletela leta 1995, ko je njegova ženaumrla zaradi prevelikega odmerka heroina. Bare jo je našel mrtvo ob sebi, njun sinpa je bil takrat star komaj leto dni. Glasbenik je pozneje odkrito pripovedoval, da ga je ženina smrt povsem zlomila. Po tragediji so mu diagnosticirali manično depresijo, spopadal pa se je tudi z dolgotrajnimi psihičnimi težavami. Odkrito je govoril tudi o svoji nekdanji odvisnosti in bolečem odnosu s sinom, ki je odraščal pri starih starših.

Krajani pred njegovim domom prižigajo sveče. FOTO: Igor Kralj/Pixsell

V zadnjih letih se je njegovo zdravstveno stanje še poslabšalo. Člani skupine Majke so po njegovi smrti razkrili, da so ga kar pet let poskušali prepričati, naj poišče zdravniško pomoč, vendar je preglede vztrajno zavračal. Kako resne so bile težave, je postalo očitno 20. septembra, ko je med koncertom v Makarski že med prvo pesmijo obnemogel. Glasbeniki so mu morali pomagati z odra, nastop pa so predčasno prekinili. Skupina je zatem napovedala dvomesečni premor, da bi si lahko opomogel. Po navedbah njegovih sodelavcev naj bi imel Bare tudi slab izvid elektrokardiograma (EKG), zato so nekateri posumili na težave s srcem. Vendar uradni vzrok njegove smrti še ni znan, zato povezave med zdravstvenimi težavami in smrtjo ni mogoče potrditi.