Goriška v znamenju filmskega poletja z odmevnimi naslovi

Kinoatelje iz Gorice skupaj s partnerji tudi letos pripravlja poletna filmska doživetja. Začeli so jih s Potujočim kinom Soča prejšnjo sredo v Štandrežu z dokumentarnim večerom in projekcijo novega filma Borisa Petkoviča Kdor ne skače. Filmsko poletje na Goriškem se bo konec julija nadaljevalo z Letnim kinom Silvana Furlana in filmskimi večeri v amfiteatru novogoriškega gledališča. V Kinoateljeju obljubljajo pestro dogajanje, ki bo zadovoljilo vse generacije in ljubitelje različnih filmskih žanrov. »Film ostaja eden ključnih stebrov naše čezmejne kulturne krajine. Prav poletni meseci ponujajo številne priložnosti za nepozabna filmska doživetja pod milim nebom, v sproščenem vzdušju in dobri družbi. Takšna ponudba lahko zaživi le s skupnimi prizadevanji filmskih institucij, drugih kulturnih akterjev, lokalnih oblasti in seveda občinstva,« poudarja vodja programov Kinoateljeja Mateja Zorn.

Projekt Potujoči kino Soča je v svoji današnji podobi zaživel z Evropsko prestolnico kulture Nova Gorica-Gorica in programom Go Green Cinema in v nekaj sezonah zrasel v prepoznavno mrežo poletnih projekcij vzdolž Soče, od bolj odmaknjenih krajev do mestnih prizorišč. Med njimi so tudi tri nove lokacije, in sicer Breginj, Trenta in vas Srednje v Benečiji. Letošnji program prinaša vrsto odmevnih filmskih naslovov in presežkov sodobne avtorske produkcije. Med njimi bodo večkrat nagrajeni dokumentarni film Petre Seliškar Gora se ne bo premaknila, hrvaški film Igorja Bezinovića Fiume o morte! ter celovečerni prvenec Urške Djukić Kaj ti je deklica?. Program prepletajo dela slovenskih in italijanskih avtorjev različnih generacij ter filmi, ki so zaznamovali festivalski prostor doma in v tujini.

Fiume o morte! hrvaškega režiserja Igorja Bezinovića FOTO: Promocijsko Gradivo

Poletni filmski vrvež se bo v Gorici nadaljeval med 16. in 22. julijem s festivalom Nagrada Sergio Amidei, ki sodeluje s festivalom Poklon viziji. Predstavljena bosta filma Amado mio – Pasijon nekega umetnika (2026) avtorjev Matjaža Mraka in Robija Šabca ter Navadna hruška (2025) Gregorja Božiča.

Med gledališčem in filmom

Sledil bo Letni kino Silvana Furlana, ki poteka že od leta 2012 pod okriljem Mestne občine Nova Gorica in bo novogoriško mestno ploščad že štirinajsto leto zapored spremenil v osrednje filmsko prizorišče. Med 25. in 31. julijem bo občinstvu ponudil izbor sodobnega avtorskega filma, odprl pa ga bo novi dokumentarni film Metoda Pevca Ko pridem ven. Projekcije se v primeru slabega vremena letos selijo v prostore Epica, ki je prav tako nova filmska lokacija ob slovensko-italijanski meji.

Celovečerni prvenec Urške Djukić Kaj ti je deklica? FOTO: Promocijsko gradivo

»Čezmejno sodelovanje javnih zavodov in nevladnih organizacij po letu naziva EPK je izjemnega pomena za povezovanje somestja in je naša prava dediščina. Veseli nas, da bomo to poletje lahko k lokacijam dodali tudi dvorano EpiCentra,« je povedala direktorica Javnega zavoda GO! 2025 Mija Lorbek. Pomemben del letošnje mreže ostaja tudi sodelovanje s Slovenskim narodnim gledališčem (SNG) Nova Gorica, ki se je začelo lani z odprtjem novega amfiteatra. Kinoatelje je zasnoval program štirih večerov, ki jih povezuje razmerje med gledališčem in filmom. »Vsi poletni dogodki bodo nekako povezani z gledališčem, od opere, koncertov, plesa do gledališča, veseli pa smo, da je prisoten tudi film,« je ob predstavitvi programa dejala direktorica SNG Nova Gorica ​Mirjam Drnovšček.