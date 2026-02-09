  • Delo d.o.o.
FILMSKI FESTIVAL

Gorniška olimpijada z rekordnim številom domačih filmov

Danes zvečer se začenja 20. Festival gorniškega filma. Otvoritveni film je ganljiva zgodba o tragičnem udaru strele.
Na ogled bo 34 alpinističnih filmov. FOTO: arhiv FGF
V dveh desetletjih si je festival ogledalo že 100.000 ljudi. FOTO: Igor Kuster/FGF
Direktor festivala Silvo Karo je legenda svetovnega alpinizma. FOTO: Igor Kuster/FGF
Festival bo danes odprl film Triglav: Pot odrešitve, ganljiva zgodba o tragediji pred več kot 50 leti. FOTO: osebni arhiv/Dare Vidic
Med vrhunci bo film Koza 501. FOTO: arhiv FGF
Film YU Everest79 Zehrudina Isakovića je posvečen slovenskemu himajalizmu. FOTO: arhiv FGF
Na sporedu bo tudi predavanje primorskega alpinista Janka Humarja. FOTO: osebni arhiv
Med najbolj gledanimi do sedaj je bil dokumentarec Stena – vzpon do zlata z Janjo Garnbret v glavni vlogi. FOTO: arhiv FGF
Tina Horvat
 9. 2. 2026 | 07:40
4:54
Medtem ko ves svet spremlja zimske olimpijske igre v Milanu in Cortini d'Ampezzo, se danes v Ljubljani, Radovljici in Domžalah začenja že 20. Festival gorniškega filma (FGF), ki se ga je zaradi priljubljenosti prijelo ime gorniška olimpijada. Na njem se ne meri stotink in ne zbira medalj, temveč se praznuje ljubezen in spoštovanje do gora, pogum, vztrajnost in iskanje meja mogočega. V dveh desetletjih je prerasel v pravi gorniški praznik in najpomembnejši gorniški festival v jugovzhodni Evropi.

Festival se je rodil iz naše globoke navezanosti na gore, ki za nas niso le prostor rekreacije, temveč so nepogrešljivi del naše identitete. To potrjuje tudi dejstvo, da so bile kulisa prvih dveh slovenskih celovečernih filmov – V kraljestvu zlatoroga in Triglavske strmine. Danes zvečer ga bo premierno odprl težko pričakovani in po besedah gledalcev na predpremieri odličen celovečerni dokumentarni film Triglav: Pot odrešitve Aleša Žemlje in Rožleta Bregarja.

Izjemno festivalsko vzdušje

Edinstveno olimpijsko vzdušje bo pričaral navdihujoč ameriško-afganistanski film Prvaki Zlate doline, nagrajen na več gorniških festivalih po svetu. Izjemen živalski svet skozi štiri letne čase bo prikazal film 2000 dni v raju, hrvaški celovečerec Alpski bojevniki Stipeta Božića in bosansko-hercegovski YU Everest 79 Zehrudina Isakovića pa sta posvečena slovenskim alpinističnim uspehom v Himalaji.

Med vrhunci jubilejnega programa bodo zagotovo še filmi Koza 501, YU Everest 79 in Mustang – pozabljena himalajska dolina, film Aleš Kunaver in naše prve odprave v najvišja gorstva pa bo zarisal portret človeka, ki je verjel, da alpinizem ni premagovanje narave, temveč pot k boljšemu človeku.

Filmska Pot odrešitve za Dareta

Film je intimna in pretresljiva zgodba o soočenju z dogodki izpred pol stoletja, ko so udari strele na grebenu našega očaka vzele pet mladih življenj in za vedno zaznamovala Dareta Vidica, ki je tragedijo preživel. O nesreči dolgo ni spregovoril nihče od udeleženih, dokler se Vidic ni odločil, da se bo soočil s svojimi strahovi, občutki krivde in nemočjo. »Spomnim se, ko sva s prijateljico Nado v koči na Kredarici čakala, kdo bo še živ prišel dol, in je v šoku ponavljala, zakaj je ona živa, oni pa ne. Prvih deset let po nesreči nisem mogel spati. Vsako noč sem mislil na ubite Dobravce in se spraševal, zakaj sem preživel. Ta občutek krivde me je spremljal 50 let,« nam je pripovedoval novembra lani.

Dvajsetletna zgodovina festivala je impresivna tudi v številkah: na njem je bilo do sedaj prikazanih kar 808 filmov, 156 predavanj, pogovorov, predstavitev knjig, razstav in drugih spremljevalnih dogodkov, vse skupaj pa si je ogledalo več kot 100.000 ljudi. Najbolj gledani film v zgodovini FGF je bil dokumentarec Free Solo, ki prikazuje plezalca Alexa Honnolda pri njegovem poskusu prve solo proste ponovitve smeri Freerider v steni El Capitaina. Zelo dobro gledan je bil tudi film Stena – vzpon do zlata z Janjo Garnbret v eni od glavnih vlog. Festival je leta 2010 postal član Mednarodne zveze gorniškega filma, ki povezuje 27 festivalov iz 20 držav s petih celin, in se tako dokončno uvrstil v prvo ligo tovrstnih dogodkov.

Vse do sobote

Letošnji festival med 9. in 14. februarjem v Cankarjevem domu v Ljubljani, Mestnem kinu Domžale in Linhartovi dvorani v Radovljici prinaša 34 alpinističnih, plezalnih in avanturističnih filmov ter pet predavanj vrhunskih gostov, med njimi alpinistov Janka Humarja in Mire Zorič ter najstarejšega wingsuit in base letalca Staneta Krajnca.

Direktor z zlatim cepinom

Za vsem tem stoji legenda slovenskega in svetovnega alpinizma Silvo Karo, v osemdesetih letih prejšnjega stoletja skupaj z zdaj že pokojnima Frančkom Knezom in Janezom Jegličem - Johanom član znamenite naveze treh mušketirjev, prejemnik zlatega cepina za življenjsko delo in že dvajset let gonilna sila festivala. Pri vodenju festivala je, prav tako kot pri alpinizmu, v katerem je s svojimi najbolj zahtevnimi vzponi vztrajal v vrhu kar tri desetletja, stavil na vztrajnost, drznost, entuziazem in srčnost »Če je res kaj na tem, da je festival spodbudil razvoj in navdušenje domače gorniške produkcije, potem lahko rečem, da sem zmagal. Na letošnjem jubilejnem festivalu namreč predstavljamo rekordno število domačih filmov, kar devet, največ doslej,« je povedal direktor FGF. Rekordna bera slovenskih filmov je najlepši dokaz, da je domača gorniška filmska produkcija dozorela in stopila ob bok svetovni. 

filmfestival gorniškega filmafestivalslovenski filmgorefilmski festivalkulturaSilvo Karoplezanjedokumentarni film
