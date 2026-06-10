Grd padec slovenske pevke: posledice bo čutila še nekaj dni (VIDEO)

Galerija
Priljubljena slovenska pevka Nastja Gabor, znana tudi kot žena glasbenika Luke Basija, je na družbenih omrežjih navdušila oboževalce s prizorom, ko se je med snemanjem povsem zvrnila “po dolgem in po čez”. Z značilnim humorjem je takoj delila dogodek na svoje instagramu: »Wooooopa! hahahahah kaj vse se meni zgodi na snemanjih!
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