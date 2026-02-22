Grehi vroče učiteljice Anje Belini (FOTO in VIDEO)

Anja Belini je v mesecu zaljubljenih predstavila pesem Grehi, nalezljivo pop skladbo, ki pomeni začetek pomembnega poglavja njene kariere. Za projektom stoji ekipa Raay Music z ustvarjalnim dvojcem Maraaya na čelu. Prvo srečanje Anje z Marjetko Vovk in Raayem sega deset let nazaj, ko je kot najstnica nastopila v oddaji Slovenija ima talent in se uvrstila v polfinale. Sledili so nastopi na različnih odrih, med drugim na izboru Ema.

Prednost je dala študiju

Anja se ni odločila za hitro gradnjo kariere, ampak je najprej izbrala študij in sistematično nadgradnjo znanja. Vpisala se je na Akademijo za glasbo Univerze v Ljubljani, kjer je diplomirala kot profesorica glasbe, trenutno pa zaključuje še magistrski študij. V tem času je ostajala povezana z glasbeno produkcijo in industrijo, več let se je izpopolnjevala pod mentorstvom Marjetke Vovk ter spremljala delovanje domače glasbene scene. Pred petimi leti se je z ekipo Raay Music začelo načrtno delo: iskanje umetniške smeri, zvoka in identitete. Po diplomi pa je dozorela tudi odločitev, da bo leto 2026 njeno leto.

Rezultat večletnega sodelovanja je nabor skladb za celoten album, med katerimi je prva Grehi. Glasbo podpisuje Raay, besedilo sta ustvarila Marjetka Vovk in Raay, produkcija in aranžma pa sta nastala pod okriljem Raay Music. Produkcijo za videospot je prevzela ekipa Neo Visuals. Skladba združuje speven refren, izrazito melodiko in sodoben plesni ritem. V njej so slišni vplivi slovenskega popa preteklih desetletij, hkrati pa produkcija cilja na aktualni radijski prostor. Videospot prikaže več podob iste osebe – od glamurozne dive v estetiki Marilyn Monroe do učiteljice, zdravnice, stevardese, policistke in poslovne ženske. Sporočilo je enotno: ne glede na poklic ali družbeni položaj se z ljubezenskimi zapleti srečujemo vsi. Prvi odzivi poslušalcev na spletu so pozitivni, skladba pa je hitro zakrožila med uporabniki platforme YouTube, kjer ima že več kot 70.000 ogledov.

Anja Belini vstopa na glasbeno sceno s singlom Grehi, ki napoveduje izid njenega prvega albuma. FOTO: NEO VISUALS