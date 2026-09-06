Guinnessov rekord je potrjen: Robert Goter je prvi Slovenec, ki je harmoniko igral najdlje (FOTO)

V četrtek popoldne je Velenjčan Robert Goter dočakal težko pričakovano potrditev, da je uradno postal Guinnessov rekorder v najdaljšem igranju harmonike na svetu. Harmoniko je igral štiri dni in tri noči, skupaj natanko 83 ur, eno minuto in 18 sekund, kar je nadzorovala veččlanska komisija, ki je vse dokaze skrbno shranila in jih poslala v pregled komisiji. Ta je po dobrih treh mesecih potrdila, da je dosežek veljaven.

»Vesel sem in vest sem sprejel z velikim olajšanjem. Ne samo zato, ker mi je uspelo, kar sem si zadal, temveč tudi zaradi vseh tistih, ki so mi stali ob strani. V prvi vrsti je to vodja ekipe, Laščan Damjan Teršek, ključna je bila pomoč psihoterapevtke Neže Đorđić, Celjanke, ki že več kot desetletje pomaga ljudem, ki se znajdejo v različnih stiskah. Oba sta v štirih dneh in treh nočeh bolj malo zatisnila oči. Prav tako so bili ob meni dekle Nika, moja sinova Val in Žan Jan, sestri Andreja in Mateja, nečakinja Maja, fizioterapevti, reševalci in mnogi drugi,« je dejal novopečeni Guinnessov rekorder. Maja mu je uspelo povezati številne Slovence, ki so množično romali na velenjsko Visto, kjer se je vse dogajalo, in ga podpirali tako v živo kot tudi doma, prek družbenih omrežij, YouTuba in Prve TV, ki je njegovo igranje prenašala v živo od prve do zadnje minute.

Robert Goter med podiranjem rekorda. FOTO: Mojca Marot

Njegovemu podiranju rekorda, ki se je zaključilo 16. maja, je sledil še praznik harmonike. Na velenjski Visti se je 17. maja zbralo 4066 harmonikarjev in harmonikaric, skupaj pa kar enajst tisoč ljudi in vsi so upali, da bo takrat padel tudi svetovni rekord v najbolj množičnem igranju harmonike. Žal je bilo to za še en rekord premalo, saj bi jih moralo družno raztegniti meh vsaj 5500. Že prihodnje leto, 12. junija, se bodo harmonikarji znova zbrali na velenjski Visti in poskušali streti še ta oreh.

»Robertu je uspelo podreti rekord, povezati ljudi, naše mesto in vso Slovenijo v eno samo veliko srce. V tistih štirih majskih dneh smo skupaj z njim dihali, on pa je pokazal neverjetno vztrajnost, moč, disciplino in predvsem srčnost. Takšne zgodbe ne nastanejo čez noč. Nastanejo iz predanosti, poguma in ljubezni do glasbe. In ponosni smo, da imamo v Velenju človeka, ki zna s harmoniko povezati generacije, širiti dobro voljo in premikati meje mogočega. Zato je ta rekord zgodovinski in mu iz srca čestitamo,« je dejal velenjski župan Peter Dermol, ki je novemu rekorderju izročil tudi velik pokal. Velenjski svetniki pa so Goterju, ki je aprila praznoval abrahama, že lani, ko se je njegov poskus izjalovil, podelili naziv ambasadorja mesta.