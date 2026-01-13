  • Delo d.o.o.
UMIRJENA PESEM

Hannah Leah Mancini s protistrupom sovraštvu

Ameriška pevka, ki že vrsto let ustvarja v Sloveniji, je izdala novo pesem.
Pevka bo 22. januarja praznovala 45 let. FOTO: OSEBNI ARHIV
Pevka bo 22. januarja praznovala 45 let. FOTO: OSEBNI ARHIV
O. B.
 13. 1. 2026 | 07:22
1:30
Hannah Leah Mancini je ameriško-slovenska pevka, ki se je pri 19 letih zaradi kariere preselila v Los Angeles, od leta 2007 pa z možem Gregom Jurkovičem živi in ustvarja v Sloveniji. Leta 2024 je združila moči z enim od vodilnih slovenskih glasov s področja soula in R&B-ja, Žanom Hauptmanom, s katerim sta že prej dokazala izjemno kemijo v sodelovanjih v skladbi Sladica. Navdušen nad ponovnim sodelovanjem je Hauptman takoj privolil v gostovanje, nato pa sta se s producentom Tinom Mokićem zaprla v studio in začela oblikovati povsem novo skladbo z naslovom Simmer.

Gre za izrazito umirjeno in introspektivno pesem, zgrajeno okoli preprostih, skoraj mantričnih melodij, ki poslušalcu ponujajo prostor za premor, poslušanje in razmislek. Skladba nas spodbuja, da stopimo korak nazaj od sovraštva in negativnosti, ki nas v zadnjem času vse pogosteje obdajata, ter se svetu približamo s sočutjem, hkrati pa nas opominja, da je ljubezen še vedno najmočnejši protistrup sovraštvu. Besedilo je v večji meri napisala Hannah, prispevala je tudi avtorica Cherie Lucas Marjetić. Svoj prepoznavni pečat skladbi dodaja priznani basist Jani Hace, ki aranžmaju vdihne globino in teksturo. Za miks in mastering je poskrbel Krešo Tomec.

