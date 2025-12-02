Harmonika je njena strast

»Harmonika je moja strast, zato se trudim, da to začutijo tako mlajši kot starejši, na katere prenašam svoje znanje. In upam, da tudi zato slovenska pesem nikoli ne bo šla v pozabo,« pravi Klavdija Ceglar, ki harmoniko poučuje že 14 let. V njej je že dolgo tlela želja, da bi s svojimi učenci posnela videospot, s tem pa je dala učencem priložnost, da prvič stopijo pred kamero in pridobijo nova znanja in izkušnje.

Priprave na to so se začele že decembra lani, dolgo je razmišljala, katere skladbe bi izbrala za ta projekt. »Odločila sem se, da izberem ljudsko pesem, ker je pristna, in tako sem sestavila venček iz pesmi Zakrivljena palica v roki, Kam bova vandrala, vandrovček, Moj očka, Dekle, zakaj tajiš in Jaz pa ti. Ko sem imela za venček sestavljeno priredbo, sem poklicala Klemna Hribarja, ki ima lasten studio, in on je vse pesmi tudi posnel,« pove Ceglarjeva. Zatem je venček predstavila svojim učencem, ki so pesmi vadili od marca do junija, ko so stopili pred kamere.

Veliko nastopov

»Odločila sem se, da venček posnamemo v Občini Ivančna Gorica, od koder prihajam, izbrala sem turistično vas Pristava nad Stično, kjer je neokrnjena narava s čudovitimi razgledi. Na snemanju je sodelovalo 45 učencev, med njimi tudi tisti iz društva Sožitje, s katerimi prav tako sodelujem. Najmlajši učenec šteje šest, najstarejši pa 72 let,« še pove Ceglarjeva.

Videospot je posnel Matic Padaršič. »Trud je zdaj poplačan, učenci pa so na videospot zelo ponosni. Ne nazadnje smo prejeli tudi veliko vabil na nastope. Posebej bi omenila vsaj dva, ki nam bosta še posebno ostala v spominu. To sta nastopa v Domu starejših občanov Bokalce ter v Muzeju Lojzeta Slaka, kjer smo zaigrali na povabilo družine Slak, ko je Anita Levstik predstavljala knjigo o družini Slak. Prav tako smo se udeležili srečanja harmonikarjev na Bledu in še več drugih prireditev,« še pove Klavdija Ceglar. Že ta četrtek bo harmonikarski orkester Ceglar v Črnučah pri Ljubljani, v tamkajšnjem kulturnem domu, pripravil Miklavžev koncert, ki se ga vsi že zelo veselijo.

V Pristavi nad Stično so poleti posneli videospot za venček ljudskih. FOTO: Osebni Arhiv