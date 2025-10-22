Harmonika slovenka ni le glasbilo, je tudi simbol povezanosti (FOTO)

V Mrežnem podjetniškem inkubatorju Koroška (MPIK) je podjetje VaLen Ros, katerega ustanovitelj in direktor je znani harmonikar Klemen Rošer, odprlo vrata delavnice, v kateri nastajajo diatonične harmonike slovenka, simbol vrhunske ročne izdelave harmonik.

Pri tem ostajajo zvesti tradiciji, obenem pa z vlaganjem v razvoj in oblikovanje sodobnih linij navdušujejo glasbenike vseh generacij. Nova butična delavnica je namenjena izdelavi posebne linije Rošer slovenka, ki združuje slovensko identiteto, kakovostne materiale in edinstven zvok. Slovenka ni le glasbilo, temveč simbol povezanosti glasbene tradicije in sodobnega oblikovanja.

Delavnica, v kateri bodo izdelovali harmonike Rošer slovenka.

Rošerjevi harmonikarji so zaigrali.

Prve inštrumente so izdelovali zunanji dobavitelji, a je ekipa vseskozi razvijala svojo vizijo.

Povpraševanje iz tujine

Harmonike Rošer sicer niso novost, saj so na domačih in tujih odrih prisotne že nekaj let, znane so po izjemni natančnosti, personalizaciji in bogatem tonu. Kot pravi mednarodno priznani harmonikar in pedagog, ki je mentor mnogo najvišje nagrajenim harmonikarjem in harmonikaricam, bodo glasbila zdaj od začetka do konca nastajala v delavnici na Ravnah. Na leto načrtujejo izdelavo okoli 30–50 diatoničnih harmonik, odvisno od povpraševanja in zasedenosti proizvodnje.

Klemen Rošer se je posvetil vsakemu obiskovalcu.

»Harmonika je moja velika ljubezen že od otroštva. Vizijo o svoji poti sem začel snovati v najstniških letih, ko sem najprej postavil temelje šole harmonike. Danes ta deluje z ekipo licenciranih mentorjev, ki poučujejo po moji metodi, in združuje več sto učencev po vsej Sloveniji. Povpraševanje pa prihaja tudi iz tujine. Želja po lastni proizvodnji harmonik se je rodila v istem času in nikoli ni zbledela,« je ob odprtju povedal Rošer, ki že skoraj dve desetletji soustvarja slovensko glasbeno sceno in razvija svojo šolo harmonike.

Kot je dodal, pot do uresničitve ideje ni bila lahka. Prve instrumente so izdelovali zunanji dobavitelji, a je ekipa vseskozi razvijala svojo vizijo. »Pot je bila dolga, polna učenja, spoznanj in tudi napak. Prve harmonike so za nas izdelovali dobavitelji, ki jim bomo vedno hvaležni za sodelovanje in podporo. Ves ta čas pa smo vztrajno delali na razvoju lastne linije in danes sem ponosen, da lahko diatonične harmonike Rošer slovenka nastajajo v naši delavnici na Ravnah,« pravi Rošer. In doda, da njihove harmonike odlikujejo natančna izdelava, vrhunski zvok in odzivnost. Vsako glasbilo pred uradno predajo kupcem osebno preveri.

Harmonikar Klemen Rošer je uspešen podjetnik.

Družina Klemna Rošerja z županom Tomažem Roženom

Harmonike imajo prepoznavno zunanjo podobo, saj jo krasijo slovenski simboli – Triglav, oljka, lipicanec in čebela, ki predstavljajo naravne lepote, tradicijo in kulturno dediščino. S tem nadaljujejo bogato dediščino narodnozabavne glasbe in obenem pišejo novo poglavje slovenske obrtne ustvarjalnosti. Klemen Rošer bo prihodnje leto praznoval 20 glasbenih let, s tem, ko je združil ljubezen do glasbe z vizijo podjetniškega ustvarjanja ter postavil trdne temelje za prihodnost njegove znamke harmonik, pa je naredil še en velik korak naprej.