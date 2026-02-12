Harmoniko lahko igra vsak, a nihče kot Lojze Slak (FOTO)

V Šoštanju se je začela, v Oplotnici pa sklenila letošnja koncertna turneja ob 60-letnici Slakove glasbe, poimenovana To smo mi prijatelji. Dvorane so bile povsod polne, nastopajoči pa nagrajeni z bučnimi aplavzi. Kot je dejal Lojzetov nečak Polde Pungerčar, ki je večere povezoval, lahko harmoniko še danes igra vsak, a nihče tako kot Lojze Slak. »Neizmerno sem srečen, da sem rojen v družini, iz katere izhaja Lojze Slak.

Priznam, pogrešal bom ta mladostni napoj.

Moja mama je bila Lojzetova najstarejša sestra in kot druga mama vsem Slakovim otrokom, ki so svojo mamo Ano izgubili zelo zgodaj zaradi bolezni. Sam sem strica Lojzeta, ki je bil velikokrat pri nas, vedno občudoval, kadar je raztegnil meh na družinskih praznovanjih. Z njegovo glasbo sem rasel, zdaj pa čutim dolžnost, da jo predajamo naslednjim rodovom,« pravi Pungerčar, ki je koncertno turnejo organiziral skupaj z družino Slak in Rokom Švabom. Kar pomeni, da so imeli koncerti blagoslov Lojzetove družine, njegovih sinov Slavka in Roberta, ki sta poskrbela za izvirno Slakovo video- in avdiovsebino, ter žene Ivanke, ki je poskrbela za anekdote. Na nekaterih koncertih je bila tudi prisotna.

Bogat repertoar

Repertoar Slakovih pesmi je bil bogat, slišali smo nekaj venčkov, turneji pa se je letos z zasedbo Slakov spomin pridružil Poldetov sin Žiga, ki Slaka odlično interpretira skozi meh svoje harmonike. »Za prihodnost te glasbe se nam zaradi številnih mladih ni bati,« pravi Pungerčar. Stoječe ovacije je doživel na turneji Andrej Bergant, edini še živeči pevec Fantov s Praprotna, ki so trio Lojzeta Slaka spremljali več kot štiri desetletja. Najbolj ganljiv je bil Bergantov nastop v njegovih Železnikih, kjer je premierno zapel pesem Vihrava Sora, ki jo je napisal sam.

60 let Slakove glasbe so kronali s turnejo.

»Ideja se mi je porodila, ker je Sora od leta 1990 trikrat močno poplavila Selško dolino, povzročila ogromno škode in terjala celo žrtve. Na Praprotnem teče Sora čisto blizu rojstne hiše moje žene Marte in njenega brata, zdaj že pokojnega pevca Janeza Dolenca. V dveh poplavah nam je odnesla več sto kubičnih metrov zemlje, drevja in okrasnega grmičja, in ko sem videl protipoplavne načrte zadrževalnika pod Zalim Logom in sledil izgradnji, sem z lahkoto spisal pesem o naši Sori. Predstavil in zapel sem jo Roku Švabu, ki jo je takoj začutil, priredil za ansambel, prvič pa je zazvenela na koncertu v Železnikih,« nam je povedal Bergant, vesel, da Slakovo glasbo danes radi igrajo mladi, ki so tudi njega s tem popeljali v najlepša mladostna leta. »Priznam, pogrešal bom ta mladostni napoj,« je misli po turneji strnil Bergant.

Rok Švab, pobudnik, organizator ter soustvarjalec programa koncertne turneje, je hvaležen vsem nastopajočim, s katerimi so stkali čudovito koncertno vsebino, pa tudi obiskovalcem za vse aplavze, stoječe ovacije, vriske in prepevanje Slakovih, že skoraj ponarodelih pesmi. »Vesel sem, da ohranjamo Slakovo glasbo s takim zagonom,« pravi Švab, ki je stal na odru s Silvom Pliberškom, Gregorjem Kolarjem in Jožetom Sadekom. Na turneji so sodelovali tudi ansambli Dar, Nemir in Akordi, pevec Jure Mlinšek, harmonikarka Marcela IN, pevka Nuša Pliberšek, klarinetista Dejan Korenak in Jože Belej, za humor pa so poskrbeli Dane Barle (Krjavelj) ter Zdravko in Slavka Franko (Brajdiča) in ponekod Vinko Šimek. »Idej nam ne manjka in morda se lahko nadejamo še kakšne koncertne zgodbe. Pustimo se presenetiti,« sklene misli Švab. Za velikonočni konec tedna naj bi koncert lahko videli na nekaterih televizijah in portalu YouTube.

Slakove melodije so igrali tudi člani ansambla Akordi. FOTO: Petra Švab

Ansambel Dar je izvedel Slakovo Gasilsko. FOTO: Mojca Marot

Dane Barle je nasmejal občinstvo kot Krjavelj. FOTO: Petra Švab

Marcela IN in Polde Pungerčar FOTO: Mojca Marot

Marta Bergant, žena Andreja Berganta, s sinom Silvom, za njo hči Andreja z možem in hčerko FOTO: Petra Švab

Ansambel Nemir FOTO: Mojca Marot

Roku Švabu se je porodila ideja za še eno Slakovo koncertno turnejo. FOTO: Petra Švab

Vsi so na koncu zapeli Glas harmonike. FOTO: Mojca Marot

Nastopajoči na letošnji turneji FOTO: Petra Švab