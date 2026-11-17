Glasbenik Marko Hatlak se je opravičil zaradi izvedbe srbske nacionalistične pesmi »Oj Kosovo, Kosovo« na nedeljskem koncertu ob začetku širitvenega foruma Evropske komisije v Bruslju. Pojasnil je, da ni poznal zgodovinskega in političnega ozadja skladbe, ki je razburila predstavnike kosovskih oblasti, ter da z njenim izborom ni želel nikogar prizadeti.

»Šlo je za popolnoma nenamerno storjeno napako, saj nisem bil seznanjen z ozadjem in pomenom te pesmi. Naj poudarim, da če bi poznal ozadje nastanka in pomen te skladbe, je zagotovo ne bi izvedli,« je zapisal. Hatlak je na nedeljskem dogodku s svojo etno zasedbo Kapobanda zaigral instrumentalno različico pesmi. Pojasnil je, da je dobil naročilo za pripravo glasbenega programa, v okviru katerega so morali izbrati in izvesti deset novih skladb, po eno za vsako državo.

»Ko sem v Googlu iskal tradicionalno pesem iz Kosova, sem naletel na pesem 'Oj Kosovo, Kosovo'. Brskalnik je to pesem predstavil kot domoljubno. Glasbo sem izbiral skozi oči glasbenika, torej skozi harmonije, ritem, zvočno sliko,« je pojasnil. Dodal je, da v kratkem času, ki ga je imel na voljo, ni našel dodatnih informacij o zgodovinskem in političnem ozadju skladbe. Na problematičnost izbora ga med potrjevanjem programa ni opozoril niti organizator dogodka.

Opravičil se je tudi predstavnikom Kosova

Hatlak se je opravičil vsem, ki jih je dogodek prizadel. Opravičilo je poslal tudi veleposlanikoma Kosova v Sloveniji in Belgiji ter evropski komisarki za širitev Marti Kos. »V vsej svoji karieri sem si vedno prizadeval, da bi ljudem z glasbo prinašal le veselje in notranji mir. Nikoli ni bila moja namera, da bi koga prizadel,« je zapisal.

Predstavniki kosovskih oblasti so izvedbo pesmi označili za nesprejemljivo in škandalozno, saj izraža ozemeljske zahteve Srbije po Kosovu. Obžalovanje zaradi dogodka je izrazila tudi evropska komisarka za širitev Marta Kos.