Hči znanega izdelovalca harmonik si je uresničila sanje

Mlada pevka Alja Butolen je posnela prvo avtorsko skladbo z naslovom Le kdo je to. Pesem je zasnovana kot igriva glasbena uganka, namenjena predvsem mladim poslušalcem, a s svežino in lahkotnostjo navdušuje tudi starejše. Alja prihaja iz glasbene družine Butolen, njen oče je znani izdelovalec harmonik Robi Butolen, zato je glasba del njenega vsakdana. Domače okolje in močna podpora družine so ji dali pogum in navdih, da je naredila prve korake na samostojni glasbeni poti.

»Že kot otrok sem sanjala, da bom pela. S pomočjo in spodbudo moje družine se mi je ta želja končno uresničila in nastala je moja prva pesem. In na to, da lahko to svojo glasbo zdaj delim s poslušalci, sem zelo ponosna,« je ob izidu prve skladbe dejala Alja in se zahvalila vsem, ki so ji pomagali pri tem, da je njen prvi glasbeni projekt ugledal luč sveta. Posnela je tudi videospot, ki je že objavljen na njenem uradnem kanalu na YouTubu. Avtor glasbe njene pesmi je Rok Švab, besedilo je dodala Vera Šolinc, priredbo je Švab ustvaril skupaj z Domnom Gracejem, ki je poskrbel tudi za mix in master.