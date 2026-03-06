Helena Blagne in MRFY združili moči: legendarni Dež dobil novo vizualno zgodbo (VIDEO)

Po odmevni priredbi legendarne skladbe Dež, ki jo je Helena Blagne nekoč zapela skupaj s skupino Demolition Group, je sodelovanje z zasedbo MRFY dobilo tudi svojo vizualno podobo. Pesem zdaj spremlja videospot, ki ga je režiral priznani hrvaški režiser Radislav Jovanov – Gonzo, znan po svojem prepoznavnem slogu in izraziti vizualni estetiki.

V videospotu se pred kamero pojavijo Helena Blagne in člani skupine MRFY, ki skozi igro svetlobe, energije in bolj intimnih kadrov ustvarijo posebno razpoloženje. Vizualna zgodba spremlja novo različico pesmi Dež in poudarja zanimiv kontrast med brezčasno eleganco, karizmo in izkušnjami Helene Blagne ter mladostno sproščenostjo in sodobnim izrazom skupine MRFY.

Režiser Gonzo je pesem predstavil skozi atmosferično in rahlo nostalgično estetiko, ki z nežnimi namigi spominja na duh osemdesetih let, a hkrati ostaja sodobna in vizualno močna. Prav ta preplet ustvarja posebno dinamiko, v kateri se srečajo različni slogi, generacije in energije – tako v zvoku kot v podobi.

Novi videospot še dodatno potrjuje, da Dež ni zgolj priredba stare uspešnice, temveč nova glasbena zgodba, ki živi v današnjem času in nagovarja tako dolgoletne poslušalce kot tudi mlajšo generacijo.