Športna dvorana Osnovne šole III v Murski Soboti je ponovno zaživela v polnem sijaju živahnih ritmov ene najbolj prepoznavnih pihalnih godb v Pomurju in širše. Prekmurska godba Bakovci je namreč namreč tudi letos pripravila svoj tradicionalni letni koncert, ki je občinstvu ponudil posebno glasbeno doživetje, saj je izjemen glasbeni dogodek obogatila glasbena diva Helena Blagne, ki letos praznuje 40 let ustvarjanja. Tokrat se je Prekmurska godba Bakovci pod vodstvom dirigenta Željka Ritlopa predstavila s pestrim in raznolikim programom, v katerem so se prepletale sodobne priredbe, melodije slovenskih zimzelenih popevk in klasične koračnice.

Za dodatno dinamiko in vizualno energijo v dvorani so poskrbele mažoretke Društva prekmurskih mažoretk Bakovci, ki že vrsto let sodelujejo z godbo in s svojim nastopom vedno ustvarijo poln, barvit prizor, ki navdušuje vse generacije. Prekmurska godba Bakovci, ki deluje že več kot 95 let in združuje več kot 60 članic in članov sicer ostaja pomemben del pomurskega kulturnega prostora. S širokim repertoarjem navdušuje domače občinstvo, hkrati pa uspešno predstavlja prekmursko glasbeno dediščino po Sloveniji in tudi v tujini. Kombinacija godbe, nastopa slovenske glasbene dive Helene in ples mažoretk je občinstvu ponudila edinstveno glasbeno doživetje. Dodajmo tudi, da je množico obiskovalcev na nepozabnem koncertu, ki ga je povezoval Boštjan Rous, pozdravil tudi soboški župan Damijan Anželj.