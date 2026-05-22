Helena Trojanska je zakuhala nov spor, jezi se tudi Elon Musk (FOTO)

»Chrisa Nolana naj bo sram, ker je oskrunil Homerja!« se je na svojem družbenem omrežju X pridušal najbogatejši človek na svetu Elon Musk. Sloviti režiser, ki se je med drugim podpisal pod filme Medzvezdje, Oppenheimer, Memento, Dunkirk in Vitez teme, je Muska razjaril, ker je v najnovejšem filmu Odiseja, ki ga bodo v ZDA premierno predvajali 17. julija, pri nas pa dan prej, za vlogo Helene Trojanske izbral temnopolto igralko.

Kot meni ustanovitelj podjetij SpaceX in Tesla, je Nolan igralko Lupito Nyong'o za to vlogo izbral iz preračunljivosti, da bi zadostil hollywoodskim kriterijem po raznolikosti in tako izboljšal svoje možnosti za oskarja. Že februarja, ko se je o vlogi Lupite Nyong'o v Odiseji le šušljalo, je Musk na omrežju X zapisal, da bi bila »žalitev«, če bi ji pripadla vloga Helene, saj jo je grški pesnik Homer opisal kot žensko svetle polti in las ter z obrazom, zaradi katerega se je na pot podalo tisoč ladij, saj je bila tako lepa, da so možje zaradi nje začeli vojno.

Elon Musk meni, da si je režiser igralko Lupito Nyong'o za to vlogo izbral iz preračunljivosti. FOTO: Evan Vucci/Reuters

Christopher Nolan se je med drugim podpisal pod filme Medzvezdje, Oppenheimer, Memento, Dunkirk in Vitez teme. FOTO: Melinda Sue Gordon/universal Pic

Matt Damon je Odisej. FOTO: Melinda Sue Gordon/universal Pic

Lupita Nyong'o, ki ima kenijske, mehiške in ameriške korenine, v Odiseji ne bo igrala le najlepše ženske na svetu, poročene s kraljem Menelajem, ki je v Homerjevem epu po tem, ko jo je ugrabil Paris, sprožila trojansko vojno, ampak tudi njeno sestro, mikensko kraljico Klitajmnestro, poročeno z Agamemnonom, slovitim vojskovodjo, ki je Trojo poskušal uničiti celo desetletje. Naposled mu je to uspelo z ukano, trojanskim konjem, v katerem so se skrivali vojaki. Na igralko se je na omrežju X najprej spravil konservativni komentator Matt Walsh, ki je zapisal: »Niti en človek na svetu dejansko ne misli, da je Lupita Nyong'o najlepša ženska na svetu. Ampak Christopher Nolan ve, da bi ga oklicali za rasista, če bi dal vlogo Helene Trojanske belki. Nolan je tehnično nadarjen, ampak strahopetec.«

Musk je takoj komentiral: »Res je.« Dodal je, da Nolan v želji po nagradah spreminja barvo kože ter da imajo oskarji standarde zastopanosti in vključenosti, ki jih morajo spoštovati, da so upravičeni do nominacije za najboljši film, čeprav ta pravila v resnici niso povezana le z igralsko zasedbo, ampak tudi s temo in filmsko ekipo. Lupita Nyong'o pa ni edina članica igralske zasedbe, nad katero se je pritožil Musk. Norčeval se je tudi iz možatosti igralca Elliota Pagea, ki je bil pred spremembo spola znan kot Ellen Page, in trdil, da Nolan s svojo izbiro igralcev hodi po Homerjevem grobu.

Filmsko epopejo sta producirala Emma Thomas in Christopher Nolan. FOTO: Melinda Sue Gordon/universal Pic

Vloga Odiseja je pripadla Mattu Damonu, njegovo ženo Penelopo igra Anne Hathaway, njunega sina Telemaha pa Tom Holland, poleg njih pa so zaigrali še Robert Pattinson, Zendaya in Charlize Theron. Na redni spored slovenskih kinematografov film prihaja 16. julija.