Hellcats imajo novega, predstavile so ga sredi Ljubljane

Sredi ljubljanske tržnice je bilo po dolgem času lepo slišati dobro rock glasbo. Prihajala je s pivnice Loo blah nah, v kateri so Hellcats predstavile malo ploščo z naslovom Unstoppable. V družbi glasbenih novinarjev, kolegov in producenta Sergeja Pobegajla so dekleta opisala proces nastajanja plošče, kaj jih je navdihovalo in motiviralo, obiskovalce pa je zanimalo tudi njihovo, zdaj že zloglasno, potovanje v Alžirijo.

Nove avtorske skladbe so posnele pod vodstvom izkušenega glasbenega producenta Pobegajla, s katerim jim je uspelo dobiti trši zvok kitar, ki spominja na zlata osemdeseta, pa je kljub vsemu moderen. Poleg lanskega obiska Finske, Nizozemske, Belgije, Francije in Združenega kraljestva in po dosedanjih turnejah po Nemčiji, Rusiji, Italiji ter Hrvaškem se Hellcats odpirajo mnoga vrata. Tudi ime albuma ne bi moglo biti boljše, saj jih pot očitno neustavljivo vodi novim dogodivščinam naproti.