SVET GLASBE

Hiphoper Ye, nekdanji Kanye West, spet šokiral. Zatrjuje, da ni ne nacist ne antisemit

Vsega je kriva bipolarna motnja. Izjava prihaja tik pred izidom njegovega dolgo pričakovanega albuma Bully.
Zaradi spornih izjav je v zadnjih letih postal izobčenec. FOTO: Andrew Kelly/Reuters
Zaradi spornih izjav je v zadnjih letih postal izobčenec. FOTO: Andrew Kelly/Reuters
S. N.
 29. 1. 2026 | 06:14
3:23
A+A-

Medije in splet pretresa dolga izjava ameriškega hiphoperja Yeja, nekdanjega Kanyeja Westa, ki je zakupil celo stran v časniku Wall Street Journal, da bi se uradno opravičil za skrb vzbujajoče vedenje, zaradi katerega je v zadnjih letih postal izobčenec. Povedal je, da se zdravi zaradi možganske motnje, potem ko je lani doživel »štirimesečno manično epizodo psihotičnega, paranoičnega in impulzivnega vedenja, ki mi je uničila življenje«.

V izjavi se je dotaknil tudi zgodovine svojih antisemitskih izpadov, provokativnih izjav v podporo Hitlerju in uporabe svastike, pri čemer je sovražni govor pripisal temu, da je »izgubil stik z realnostjo«. Zapisal je: »Svoja dejanja v tem stanju globoko obžalujem in me je neizmerno sram. Zavezan sem odgovornosti, zdravljenju in resničnim spremembam. To pa mojih dejanj ne opravičuje. Nisem nacist in nisem antisemit. Rad imam judovsko skupnost.« Izjava prihaja tik pred izidom njegovega dolgo pričakovanega albuma Bully, ki naj bi po podatkih na Spotifyu izšel pojutrišnjem, še poroča revija Variety.

V nov incident se je zapletel tik pred izidom svojega dolgo pričakovanega albuma Bully. FOTO: Hector Retamal/Afp
V nov incident se je zapletel tik pred izidom svojega dolgo pričakovanega albuma Bully. FOTO: Hector Retamal/Afp

V izpovedi govori tudi o dobro znani prometni nesreči pred četrt stoletja, tik pred njegovim vzponom med zvezde. Pravi, da je takrat utrpel poškodbo čelnega režnja možganov, ki ni bila pravilno diagnosticirana vse do leta 2023 in je bila vzrok njegove bipolarne motnje – diagnoze, ki jo je nekoč sprejel, nato zavračal kot napačno, zdaj pa jo znova priznava.

»Počutiš se, kot da svet vidiš jasneje kot kdaj prej, v resnici pa povsem izgubljaš nadzor … Najbolj strašljivo pri tej motnji je, kako prepričljiva je, ko ti govori, da ne potrebuješ pomoči,« piše v svojem javnem pismu. »Zaslepi te, hkrati pa te prepriča, da ti je vse jasno. Počutiš se močnega, prepričanega, neustavljivega. Izgubil sem stik z realnostjo.«

Ye je v zadnjih letih trdil, da nima bipolarne motnje, temveč obliko avtizma; zdaj pravi, da so ga zdravniki prepričali, da je avtističen in ne bipolaren. Povedal je, da je svoje resnično stanje razumel šele po branju forumov na Redditu ter strokovni pomoči, ki jo je poiskal na pobudo svoje žene.

»Bipolarna motnja je stalno stanje duševne bolezni. Ko vstopiš v manično epizodo, si bolan. Ko nisi v epizodi, si povsem 'normalen'. In prav takrat te posledice bolezni najbolj prizadenejo. Ko sem pred nekaj meseci dosegel dno, me je žena spodbudila, da sem končno poiskal pomoč.«

Pred tem se je že kesal, nato je svojo držo spet omilil. Med drugim je leta 2022 na medijskih in družbenih platformah napadal Jude in temnopolte ter razpredal o antisemitskih zarotah, zaradi česar sta omrežji Twitter in Instagram blokirali njegov profil, sodelovanje z njim so odpovedali tudi poslovni partnerji. Pozneje je prodajal majice s svastiko in lani posnel pesem Heil Hitler, s katero je še dodatno izzival judovsko skupnost.

