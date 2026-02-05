Hmelbojsi z učiteljico plesa v objemu noči

Skupina Hmelbojsi je na slovenski narodnozabavni sceni še dokaj sveža, čeprav jo sestavljajo stari znanci iz tovrstnega žanra, harmonikar Mitja Cizej, kitarist Andrej Motoh, basist Blaž Gerl in pevka Katarina Renko. Lani so na ptujskem festivalu predstavili valček z naslovom Naj sleherni dan bo kruh spoštovan in prejeli tretjo nagrado za najboljše besedilo, ki ga je napisal Bernard Milavc. Tokrat pa so posneli novo skladbo, polko z naslovom V objemu noči, za katero je melodijo napisal harmonikar Mitja Cizej, pri besedilu mu je priskočila na pomoč Špela Lokovšek, pod aranžma pa se je podpisal Žan Kopše.

Skladba opeva mladostno veselje, v videospotu pa razkrivajo tudi novega basista Blaža Gerla, ki se jim je pridružil nedavno. »Želimo rasti kot ansambel, graditi zgodbo, ki temelji na prijateljstvu, veselju in ljubezni do glasbe,« pravi Cizej. V videospotu je tudi znana slovenska plesalka Katja Jakš iz Šmarja pri Jelšah, ki je tudi učiteljica plesa in ustanoviteljica plesnega studia Soul Steps. Sicer Hmelbojsi izhajajo, kot pove že ime, iz Savinjske doline, ki je znana po hmelju in »bojsih«.

Prihajajo iz Savinjske doline. FOTO: OSEBNI ARHIV