Hollywood tekmuje za filmsko upodobitev padca nekdanjega princa Andrewa, ki naj bi bil povezan z Epsteinom

Hollywoodski studii tekmujejo, kdo bo prvi posnel film o padcu nekdanjega princa Andrewa Mountbattena-Windsorja. Za dramatizacijo njegove zgodbe naj bi se zanimali Netflix, Amazon in Disney, v filmski industriji pa naj bi v zadnjih dneh prejeli številne scenaristične predloge, kar kaže na izrazito prizadevanje, da bi njegovo trenutno situacijo čim prej prenesli na filmsko ali televizijsko platno, poroča Daily Mail.

Windsor sicer ni bil kazensko obtožen, vendar je predmet preiskave zaradi suma nepravilnosti pri opravljanju javne funkcije. Policija ga je pridržala zgodaj zjutraj 19. februarja in še isti dan izpustila. Posnetki aretacije in kasnejše izpustitve so obšli svet ter pritegnili široko medijsko pozornost, kar je dodatno spodbudilo zanimanje hollywoodske industrije. Dogajanje je tesno povezano tudi z njegovimi preteklimi povezavami z obsojenim spolnim prestopnikom Jeffreyjem Epsteinom, ki so v preteklih letih pomembno zaznamovale javno podobo Windsorja in njegovo vlogo znotraj kraljeve družine.

Arhivska fotografija, ki jo je 30. januarja 2026 objavilo ameriško pravosodno ministrstvo v okviru dokumentov o Jeffreyju Epsteinu. FOTO: AFP

Zgodba z vsemi elementi sodobne tragedije

Netflix po teh dogodkih preučuje možnost posebnega projekta v okviru serije The Crown. Platforma, ki je predvajala šest sezon priznane serije o britanski monarhiji, naj bi bila v naprednih pogovorih z ustvarjalci glede omejene serije ali posebne epizode, posvečene prav padcu Windsorja. Po navedbah tujih medijev naj bi že nekaj časa potekali pogovori s produkcijsko hišo Left Bank Pictures o razvoju samostojnih posebnih epizod, ki bi obravnavale večje škandale in krize britanske kraljeve družine. Primer Windsorja naj bi bil med prvimi zgodbami, saj ga ustvarjalci vidijo kot izjemno dramatičnega in primerljivega z najodmevnejšimi dogodki, ki jih je serija že obravnavala.

Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images

Scenarist Jeremy Brock, ki je napisal dramo A Very Royal Scandal, poudarja, da o dramatizaciji padca Windsorja že potekajo pogovori tako pri Netflixu kot Amazonu. Po njegovih besedah zgodba vključuje več pomembnih elementov: vpletenost kraljeve družine, previdnost policije pri aretaciji zaradi njegovega statusa, povezave z žrtvami Jeffreyja Epsteina ter širše posledice za njegovi hčerki Beatrice in Eugenie. Po Brockovem mnenju ima razvoj dogodkov značilnosti sodobne tragedije. Ko se odstranijo simboli položaja, kot sta kraljevi naziv in vpliv, ostane posameznik, ki se znajde v središču javnega in pravnega nadzora.