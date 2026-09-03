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SPEKTAKEL V ZAGREBU

Hollywood Vampires prvič na Hrvaškem

Ameriška superskupina bo Zagreb obiskala v sklopu evropske turneje. Zasedba velja za enega zanimivejših rock projektov današnjega časa.
Njihov prvi koncert na Hrvaškem je bil sprva predviden v puljski areni, a so ga prestavili v zagrebško dvorano Arena. Foto: Reuters
Njihov prvi koncert na Hrvaškem je bil sprva predviden v puljski areni, a so ga prestavili v zagrebško dvorano Arena. Foto: Reuters
STA, I. R.
 3. 9. 2026 | 05:42
2:25
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V zagrebški Areni bo nocoj nastopila ameriška superskupina Hollywood Vampires, ki jo sestavljajo Alice Cooper, Johnny Depp, Joe Perry in Tommy Henriksen. Njihov prvi koncert na Hrvaškem je bil sprva predviden v puljski areni, a so ga organizatorji prestavili v največjo zagrebško dvorano. Skupino so 2012. ustanovili legendarni rocker Vincent Damon Furnier, bolj znan kot Alice Cooper, glavni kitarist in pisec besedil skupine Aerosmith Joe Perry ter hollywoodski igralec Johnny Depp. Prvenec so izdali leta 2015, ko se jim je kot četrti član pridružil kitarist Tommy Henriksen.

Zasedba velja za enega zanimivejših rock projektov današnjega časa, saj poleg glasbenega ustvarjanja pooseblja zapuščino in energijo obdobja, v katerem so umetnost, kaos in svoboda hodili z roko v roki. Ime izhaja iz razvpitega kluba slavnih pivcev, ki ga je Cooper ustanovil v 70. letih prejšnjega stoletja. Med njegovimi člani so bili med drugimi John Lennon, Harry Nilsson, Keith Moon iz skupine The Who in Micky Dolenz iz skupine The Monkees.

Med koncertnimi člani skupine Hollywood Vampires so bili v preteklosti tudi Duff McKagan in Matt Sorum, znana iz Guns N' Roses, ter Robert DeLeo iz Stone Temple Pilots.

Izdali so dva studijska albuma, na katerih so kot gostje sodelovali Paul McCartney, Dave Grohl, Joe Walsh, Zak Starkey in Christopher Lee. Njihov debitantski album Hollywood Vampires (2015) vsebuje kombinacijo priredb slavnih rockovskih klasik in nekaj izvirnih skladb, kar je oboževalce navdušilo s spoštovanjem do preteklosti in hkrati svežim pristopom. Leta 2019 so izdali album Rise, na katerem je večina avtorskih sklad z izjemo predelave pesmi Johnnyja Thundersa, Jima Carrolla in Davida Bowieja. Leta 2023 so izdali koncertni album Live in Rio.

Skupina bo Zagreb obiskala v sklopu evropske turneje, ki se je začela 12. avgusta v Londonu. Na svetovne odre se je vrnila po treh letih premora. Znani so po svojih energičnih koncertih, ki so pogosto polni teatralnosti, ekstravagantnih kostumov in spontanih nastopov.

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