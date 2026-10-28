Hotel Alkohol: grenko-sladka komedija o lepih in globokih stvareh

V ljubljanski Odiseji je bila v ponedeljek zvečer slovenska premiera filma Hotel Alkohol režiserja in scenarista Jana Cvitkoviča. Ustvarjalci so film, ki je bil med drugim posnet v Psihiatrični bolnišnici Idrija, opisali kot grenko-sladko komedijo, ki govori o lepih in globokih stvareh. V središču je trojica, ki ustanovo na lastno pest zapusti in se poda na morje. Alkoholik Bako, ki ga igra Gregor Baković, se na začetku filma odloči za zdravljenje v psihiatrični bolnišnici. Tam spozna narkomanko Medeo in psihiatričnega bolnika Draga. Vsi trije so empatične osebe, ki jih hkrati določa tudi precejšnja mera samodestruktivnosti.

Pri ustvarjanju ga vodi predvsem želja po tem, da bi se ljudje ob in po ogledu njegovih filmov dobro počutili.

Bako, Medea in Drago na bolnišnični »olimpijadi« sestavijo ekipo z imenom Hotel Alkohol. Ko jim ne uspe osvojiti zlate medalje ter si tako prislužiti izleta na morje, na lastno pest zapustijo ustanovo in se sami odpravijo na popotovanje. Cvitkovič je ob filmu povedal: »Moje življenje se že vseskozi precej prepleta z ljudmi s posebnimi potrebami, alkoholiki, psihičnimi bolniki, odvisniki. Njihov svet želim demistificirati, razbiti tabuje, ga približati gledalcu, tudi skozi prizmo humorja. Imam občutek, da je obsojanje 'obrobnežev' neplodno oddaljevanje od sebe, približevanje njim pa je lahko dejanje približevanja bistvu.«

Gregor Baković je eden vidnejših gledaliških in filmskih igralcev svoje generacije. FOTO: Jure Eržen

Film, ki je nastal v produkciji produkcijske hiše Staragara, je festivalsko premiero doživel v tekmovalnem programu letošnjega Festivala slovenskega filma Portorož. Cvitkovič je na pogovoru po projekciji na festivalu poudaril, da ga pri ustvarjanju vodi predvsem želja po tem, da bi se ljudje ob in po ogledu njegovih filmov dobro počutili. »Sedaj so takšni časi, ko iščemo trenutke, ko nam je lepo,« je povedal ter dodal, da je bil nad pogostim bučnim smejanjem občinstva med ogledom Hotela Alkohol kar malo presenečen. Na festivalu je Baković prejel nagrado vesna za najboljšo glavno moško vlogo. Kot je v utemeljitvi zapisala žirija, Baković v vlogi Baka na svojem obrazu preigra razpoloženja, transe in agonije, pa tudi duhovitosti odvisnika od alkohola. Z drobnimi izrazi in gestami prepričljivo prikazuje, kako odvisnost zaznamuje njegovo vedenje in odnose z okolico ter bližnjimi, ob tem pa ustvari večplasten lik človeka, ki bi lahko bil marsikaj, če mu življenja ne bi usmerjal alkohol. V filmu, ki je koprodukcija Slovenije, Nemčije in Hrvaške, nastopijo med drugimin. Sofinanciral ga je Slovenski filmski center.

Film je festivalsko premiero doživel v tekmovalnem programu letošnjega FSF Portorož. FOTO: Matjaž Rust