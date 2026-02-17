Hrvaška mega uspešnica Drugi dnevnik Pauline P. kmalu tudi pri nas

Na velika platna prihaja mladinski igrani film Drugi dnevnik Pauline P., zabavna in čustveno iskrena družinska komedija režiserja Nevena Hitreca, sinhronizirana v slovenščino, sporoča Slovenski filmski center (SFC). Film nadaljuje zgodbo priljubljene junakinje Pauline ter občinstvo popelje v svet, kjer je pri enajstih letih lahko vsak dan drama – a tudi priložnost za pogum. Slovenska premiera filma bo v sredo, 25. februarja, ob 18. uri v ljubljanskem Cineplexxu, dogodka pa se bo udeležila tudi filmska ekipa. »Pri enajstih letih se Paulina s svetom okoli sebe spopada z ostrim jezikom, bujno domišljijo in trdnim mnenjem o skoraj vsem. Šolski zapleti, prijateljski nesporazumi in domače spremembe ji pokažejo, da stvari niso vedno pod njenim nadzorom. Z veliko humorja in nekaj trme se uči, da pogum ne pomeni imeti vseh odgovorov. Kljub temu da gre za nadaljevanje filmske uspešnice, je Drugi dnevnik Pauline P. samostojna zgodba, ki ne zahteva predhodnega poznavanja lika,« vsebino razkriva SFC.

Uspešnica desetletja

Neven Hitrec je priznani hrvaški režiser in scenarist, avtor številnih nagrajenih igranih in dokumentarnih filmov. Njegov film Dnevnik Pauline P. (2023) je postal najuspešnejši hrvaški film zadnjega desetletja ter bil prikazan na več kot 30 mednarodnih festivalih. »Želel sem, da je film zabaven in vizualno igriv, hkrati pa tudi čustven – da ustvari toplo, pozitivno vzdušje kljub resnim temam, kot sta vrstniško nasilje ali babičina bolezen. Stilizacija, stripovski prizori, elementi borilnih filmov in slapstickovski zaključek – vse to daje Drugemu dnevniku Pauline P. lahkotnost, duhovitost in iskrenost zgodbe o odraščanju,« je povedal o filmu. V glavnih vlogah nastopajo Katja Matković, Judita Franković Brdar, Jure Henigman in drugi. Slovensko sinhronizacijo so ustvarili številni priznani igralci, med njimi Lara Žerovnik, Jana Zupančič, Matej Puc, Klemen Slakonja, Iva Krajnc Bagola, Nataša Barbara Gračner, Primož Pirnat, Uroš Smolej in drugi. Scenarij je napisal Ivan Turković-Krnjak, direktor fotografije je Dragan Marković Markoni, glasbo je ustvaril Darko Hajsek, oblikovalec zvoka je Julij Zornik, montažo pa podpisuje Slaven Zečević.

Dogodka se bo udeležila tudi filmska ekipa.

Glavni producent filma je hrvaška Jaka produkcija, slovenski koproducent pa je produkcijska hiša Invida. Koproducenti so še RTV Slovenija, Living Pictures in Baboon Production. Film so sofinancirali Hrvaški avdiovizualni center, Slovenski filmski center in Filmski center Srbije. Slovenski distributer je Gustav film. »Film humor gradi iz otroškega pogleda na svet, s katerim se dotakne tudi zahtevnejših tem, ne da bi postal didaktičen ali pretirano sentimentalen. Drugi dnevnik Pauline P. spoštuje občutljivost in inteligenco mladega občinstva. Ne ponuja enostavnih rešitev, temveč pokaže, da je negotovost sestavni del odraščanja. Film odpira vprašanja vrstniškega nasilja, bolezni v družini in sprememb, ki jih otroci pogosto zaznajo prej kot odrasli,« še izvemo. In čeprav je zgodba povedana iz otroške perspektive, nagovarja tudi odrasle gledalce.

78 TISOČ GLEDALCEV ga je že videlo na Hrvaškem.

Že ob izidu se je uveljavil kot ena najuspešnejših družinskih uspešnic v regiji, še poroča SFC. Prav tako je dosegel eno najboljših otvoritev za otroški film na Hrvaškem, s skoraj 24.000 gledalci v prvem vikendu. Od začetka novembra si ga je samo na Hrvaškem ogledalo že več kot 78.000 gledalcev, ki so pretežno družine.

Kljub temu da gre za nadaljevanje, je film samostojna zgodba. FOTO: Jaka Produkcija

Pri enajstih letih se Paulina s svetom okoli sebe spopada z ostrim jezikom, bujno domišljijo in trdnim mnenjem o skoraj vsem. FOTO: Jaka Produkcija