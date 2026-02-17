  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
PRIDE TUDI FILMSKA EKIPA

Hrvaška mega uspešnica Drugi dnevnik Pauline P. kmalu tudi pri nas

Premiera slovenske manjšinske koprodukcije bo 25. februarja v Cineplexxu.
Zgodba priljubljene junakinje Pauline je na Hrvaškem mega uspešnica. FOTO: Jaka Produkcija

Zgodba priljubljene junakinje Pauline je na Hrvaškem mega uspešnica. FOTO: Jaka Produkcija

Kljub temu da gre za nadaljevanje, je film samostojna zgodba. FOTO: Jaka Produkcija

Kljub temu da gre za nadaljevanje, je film samostojna zgodba. FOTO: Jaka Produkcija

Pri enajstih letih se Paulina s svetom okoli sebe spopada z ostrim jezikom, bujno domišljijo in trdnim mnenjem o skoraj vsem. FOTO: Jaka Produkcija

Pri enajstih letih se Paulina s svetom okoli sebe spopada z ostrim jezikom, bujno domišljijo in trdnim mnenjem o skoraj vsem. FOTO: Jaka Produkcija

Film je zabaven in vizualno igriv, hkrati pa tudi čustven. FOTO: Jaka Produkcija

Film je zabaven in vizualno igriv, hkrati pa tudi čustven. FOTO: Jaka Produkcija

Zgodba priljubljene junakinje Pauline je na Hrvaškem mega uspešnica. FOTO: Jaka Produkcija
Kljub temu da gre za nadaljevanje, je film samostojna zgodba. FOTO: Jaka Produkcija
Pri enajstih letih se Paulina s svetom okoli sebe spopada z ostrim jezikom, bujno domišljijo in trdnim mnenjem o skoraj vsem. FOTO: Jaka Produkcija
Film je zabaven in vizualno igriv, hkrati pa tudi čustven. FOTO: Jaka Produkcija
Ju. P.
 17. 2. 2026 | 07:42
3:58
A+A-

Na velika platna prihaja mladinski igrani film Drugi dnevnik Pauline P., zabavna in čustveno iskrena družinska komedija režiserja Nevena Hitreca, sinhronizirana v slovenščino, sporoča Slovenski filmski center (SFC). Film nadaljuje zgodbo priljubljene junakinje Pauline ter občinstvo popelje v svet, kjer je pri enajstih letih lahko vsak dan drama – a tudi priložnost za pogum. Slovenska premiera filma bo v sredo, 25. februarja, ob 18. uri v ljubljanskem Cineplexxu, dogodka pa se bo udeležila tudi filmska ekipa. »Pri enajstih letih se Paulina s svetom okoli sebe spopada z ostrim jezikom, bujno domišljijo in trdnim mnenjem o skoraj vsem. Šolski zapleti, prijateljski nesporazumi in domače spremembe ji pokažejo, da stvari niso vedno pod njenim nadzorom. Z veliko humorja in nekaj trme se uči, da pogum ne pomeni imeti vseh odgovorov. Kljub temu da gre za nadaljevanje filmske uspešnice, je Drugi dnevnik Pauline P. samostojna zgodba, ki ne zahteva predhodnega poznavanja lika,« vsebino razkriva SFC.

Uspešnica desetletja

Neven Hitrec je priznani hrvaški režiser in scenarist, avtor številnih nagrajenih igranih in dokumentarnih filmov. Njegov film Dnevnik Pauline P. (2023) je postal najuspešnejši hrvaški film zadnjega desetletja ter bil prikazan na več kot 30 mednarodnih festivalih. »Želel sem, da je film zabaven in vizualno igriv, hkrati pa tudi čustven – da ustvari toplo, pozitivno vzdušje kljub resnim temam, kot sta vrstniško nasilje ali babičina bolezen. Stilizacija, stripovski prizori, elementi borilnih filmov in slapstickovski zaključek – vse to daje Drugemu dnevniku Pauline P. lahkotnost, duhovitost in iskrenost zgodbe o odraščanju,« je povedal o filmu. V glavnih vlogah nastopajo Katja Matković, Judita Franković Brdar, Jure Henigman in drugi. Slovensko sinhronizacijo so ustvarili številni priznani igralci, med njimi Lara Žerovnik, Jana Zupančič, Matej Puc, Klemen Slakonja, Iva Krajnc Bagola, Nataša Barbara Gračner, Primož Pirnat, Uroš Smolej in drugi. Scenarij je napisal Ivan Turković-Krnjak, direktor fotografije je Dragan Marković Markoni, glasbo je ustvaril Darko Hajsek, oblikovalec zvoka je Julij Zornik, montažo pa podpisuje Slaven Zečević.

Dogodka se bo udeležila tudi filmska ekipa.

Glavni producent filma je hrvaška Jaka produkcija, slovenski koproducent pa je produkcijska hiša Invida. Koproducenti so še RTV Slovenija, Living Pictures in Baboon Production. Film so sofinancirali Hrvaški avdiovizualni center, Slovenski filmski center in Filmski center Srbije. Slovenski distributer je Gustav film. »Film humor gradi iz otroškega pogleda na svet, s katerim se dotakne tudi zahtevnejših tem, ne da bi postal didaktičen ali pretirano sentimentalen. Drugi dnevnik Pauline P. spoštuje občutljivost in inteligenco mladega občinstva. Ne ponuja enostavnih rešitev, temveč pokaže, da je negotovost sestavni del odraščanja. Film odpira vprašanja vrstniškega nasilja, bolezni v družini in sprememb, ki jih otroci pogosto zaznajo prej kot odrasli,« še izvemo. In čeprav je zgodba povedana iz otroške perspektive, nagovarja tudi odrasle gledalce.

78 TISOČ GLEDALCEV ga je že videlo na Hrvaškem.

Že ob izidu se je uveljavil kot ena najuspešnejših družinskih uspešnic v regiji, še poroča SFC. Prav tako je dosegel eno najboljših otvoritev za otroški film na Hrvaškem, s skoraj 24.000 gledalci v prvem vikendu. Od začetka novembra si ga je samo na Hrvaškem ogledalo že več kot 78.000 gledalcev, ki so pretežno družine.

Kljub temu da gre za nadaljevanje, je film samostojna zgodba. FOTO: Jaka Produkcija
Kljub temu da gre za nadaljevanje, je film samostojna zgodba. FOTO: Jaka Produkcija

Pri enajstih letih se Paulina s svetom okoli sebe spopada z ostrim jezikom, bujno domišljijo in trdnim mnenjem o skoraj vsem. FOTO: Jaka Produkcija
Pri enajstih letih se Paulina s svetom okoli sebe spopada z ostrim jezikom, bujno domišljijo in trdnim mnenjem o skoraj vsem. FOTO: Jaka Produkcija

Film je zabaven in vizualno igriv, hkrati pa tudi čustven. FOTO: Jaka Produkcija
Film je zabaven in vizualno igriv, hkrati pa tudi čustven. FOTO: Jaka Produkcija

Več iz teme

filmkinoHrvaškaDrugi dnevnik Pauline P.
ZADNJE NOVICE
09:00
Bulvar  |  Suzy
PREDSTAVA

Nostalgični Sašo Stare: Učenje je lahko tudi zabavno (Suzy)

Na zabaven način otroke popeljeta do marsikaterega spoznanja.
17. 2. 2026 | 09:00
08:43
Novice  |  Slovenija
LAHKO JE ŠE BOLJŠI

Domen Prevc z dvojnim zlatom prepričal svet, a ne sebe: »Za svoje skoke pa sem upal, da bodo boljši«

Slovenski junak olimpijskih iger v Italiji Domen Prevc se domov vrača z dvema zlatima kolajnama. Prvo je osvojil na tekmi mešanih ekip, ko je z Anžetom Laniškom, Niko Vodan in Niko Prevc ubranil slovenski naslov iz Pekinga 2022, drugo pa si je priskakal na veliki skakalnici, upravičil vlogo favorita in svetovnemu dodal še olimpijski naslov.
17. 2. 2026 | 08:43
08:42
Bulvar  |  Domači trači
ČESTITKE

Letos je nadvse plodno leto za Kmetijo, noseča tudi ta nekdanja tekmovalka

Zibala bo Manja Šernek, mlada Koprčanka, ki smo jo dobro spoznali tako v slovenski, kot hrvaški različici Kmetije. Ob pogledu na njune nosečniške fotografije boste hitro videli, kako zelo »pašeta« skupaj.
17. 2. 2026 | 08:42
08:41
Lifestyle  |  Astro
MOKOŠ

Ta slovanska boginja skrbi za zaščito doma

Sprejmemo moč babic in prababic in se zahvalimo za življenje.
17. 2. 2026 | 08:41
08:23
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REHABILITACIJA

Išias – kako fizioterapija pomaga pri hitrejšem okrevanju?

Išias je ena najpogostejših zdravstvenih težav, ki se kaže kot bolečina, ki seva iz hrbta v nogo. S celostno fizioterapijo lahko preprečimo trajne posledice.
Promo Slovenske novice17. 2. 2026 | 08:23
08:15
Novice  |  Slovenija
ODGOVOR

Znana slovenska zdravnica se po očitkih umika: »Jaz sem se zavedala, da molim roko v žrelo pošasti«

Ana Debevc Prašnikar pravi, da gre za politično motiviran napad nanjo.
17. 2. 2026 | 08:15

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Izlet
SANJSKO

Odkrijte termalni raj na Madžarskem

Brezčasen oddih v Hévízu na Madžarskem: zdravilna voda, velnes in gastronomija brez hitenja.
Promo Slovenske novice16. 2. 2026 | 10:19
Promo
Novice  |  Slovenija
INVESTICIJE

Kako kaže z vašimi prihranki?

Posodobljena mobilna aplikacija Ilirika prinaša enotno digitalno okolje za trgovanje, varčevanje in nove vlagateljske priložnosti.
Promo Slovenske novice11. 2. 2026 | 12:12
Promo
Razno
PRVOMAJSKE

Južni Ciper: grške počitnice po super ugodni ceni

Južni Ciper je z razlogom ena najbolj priljubljenih destinacij za prvi maj in poletje 2026
Promo Slovenske novice11. 2. 2026 | 11:16
Promo
Lifestyle  |  Stil
RECEPT

Ne boste verjeli: tako boste izboljšali okus čuftov

Kaj bi dodali v domačo omako za mesne kroglice, da bi pričarali jed, ki bi bila še bolj polnega okusa? Sestavina vas zna presenetiti.
Promo Slovenske novice16. 2. 2026 | 15:50
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
SANJSKO

Odkrijte termalni raj na Madžarskem

Brezčasen oddih v Hévízu na Madžarskem: zdravilna voda, velnes in gastronomija brez hitenja.
Promo Slovenske novice16. 2. 2026 | 10:19
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
INVESTICIJE

Kako kaže z vašimi prihranki?

Posodobljena mobilna aplikacija Ilirika prinaša enotno digitalno okolje za trgovanje, varčevanje in nove vlagateljske priložnosti.
Promo Slovenske novice11. 2. 2026 | 12:12
PromoPhoto
Razno
PRVOMAJSKE

Južni Ciper: grške počitnice po super ugodni ceni

Južni Ciper je z razlogom ena najbolj priljubljenih destinacij za prvi maj in poletje 2026
Promo Slovenske novice11. 2. 2026 | 11:16
Promo
Lifestyle  |  Stil
RECEPT

Ne boste verjeli: tako boste izboljšali okus čuftov

Kaj bi dodali v domačo omako za mesne kroglice, da bi pričarali jed, ki bi bila še bolj polnega okusa? Sestavina vas zna presenetiti.
Promo Slovenske novice16. 2. 2026 | 15:50
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REHABILITACIJA

Išias – kako fizioterapija pomaga pri hitrejšem okrevanju?

Išias je ena najpogostejših zdravstvenih težav, ki se kaže kot bolečina, ki seva iz hrbta v nogo. S celostno fizioterapijo lahko preprečimo trajne posledice.
Promo Slovenske novice17. 2. 2026 | 08:23
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
IMUNSKI SISTEM

Prehrana, ki odloča, zakaj nekateri okrevajo hitreje, drugi pa počasneje

Starost in zdravje imata svojo vlogo, vendar o poteku okrevanja pogosto odloča tudi to, kako jemo v vsakdanjem življenju in v dneh, ko nam ni najbolje.
Promo Slovenske novice13. 2. 2026 | 10:45
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ŠPORTNE POŠKODBE

Zakaj se izpah pri nekateri stalno ponavlja?

Izpah ramenskega sklepa je poškodba, ki si jo zapomnimo. Nenadna izguba stika med nadlahtnico in sklepno površino lopatice je boleč, pogosto dramatičen dogodek.
11. 2. 2026 | 14:03
Promo
Novice  |  Slovenija
OSEBNI KREDIT

Kdaj je smiselno varčevati, kdaj pa vzeti kredit?

Zimski športni spektakel v živo, ugodne letalske vozovnice ali podaljšan družinski oddih v gorah.
12. 2. 2026 | 11:46
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
HK OLIMPIJA

Kdo stoji za ledenimi zmaji?

Vsakokrat, ko se v tivolski ledeni dvorani prižgejo luči, dvorano napolni zvesta skupnost ljubiteljev enega najbolj priljubljenih zimskih športov.
11. 2. 2026 | 08:51
Promo
Lifestyle  |  Stil
NOVOST

Pametni telefon, ki zdrži vsakodnevne padce in izzive

HONOR Magic8 Lite postavlja nove standarde vzdržljivosti v srednjem razredu s tridnevno avtonomijo baterije in okrepljeno konstrukcijo.
Promo Slovenske novice11. 2. 2026 | 11:02
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki