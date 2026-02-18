Hrvaška na pesem Evrovizije na Dunaj odhaja s svojo Andromedo

Galerija
Našo južno sosedo Hrvaško bo na letošnjem tekmovanju za pesem Evrovizije, ki bo maja na Dunaju – Slovenija se mega glasbenega srečanja iz političnih razlogov ne bo udeležila –, zastopala etno-pop skupina Lelek s pesmijo Andromeda. Skupina je v nedeljo zmagala na nacionalnem izboru Dora. V finalu je nastopilo šestnajst izvajalcev, najboljšo pesem pa so enakovredno določili glasovi žirije in glasovi gledalcev. Dekleta, ki bodo svojo državo zastopala v avstrijski prestolnici, so v finalu od občinstva in žirije prejela skupno 173 točk. Zmagovalna skladba govori o moči in nenadomestljivem pomenu ženske v družbi. Navdihnila jo je zgodovina hrvaških katoliških žensk iz Bosne in Hercegovine, ki so si ob srečanju z nevarnostjo suženjstva in prisilnega odrekanja svoji veri na telesa vtetovirale križ kot neizbrisen simbol identitete in upora.
Zmagovalna skladba govori o moči in nenadomestljivem pomenu ženske v družbi.
Skupina Lelek je bila favoritinja festivala, njihova zmaga pa je sprožila plaz odzivov na družbenih omrežjih. Dekleta so na Dori nastopila že lani s pesmijo Duša moje duše, tudi tedaj so bile na vrhu stavnic, a so osvojile četrto mesto, občinstvo jim je namenilo drugo mesto. Ob zdajšnjem navdušenju nad dekleti prevladujejo superlativi, ki po domači zmagi merijo tudi na zmago na Dunaju, tako da se na krilih evforije razpreda, kako bo Evrovizijo prihodnje leto gostil Zagreb.