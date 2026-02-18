Hrvaška na pesem Evrovizije na Dunaj odhaja s svojo Andromedo

Našo južno sosedo Hrvaško bo na letošnjem tekmovanju za pesem Evrovizije, ki bo maja na Dunaju – Slovenija se mega glasbenega srečanja iz političnih razlogov ne bo udeležila –, zastopala etno-pop skupina Lelek s pesmijo Andromeda. Skupina je v nedeljo zmagala na nacionalnem izboru Dora. V finalu je nastopilo šestnajst izvajalcev, najboljšo pesem pa so enakovredno določili glasovi žirije in glasovi gledalcev. Dekleta, ki bodo svojo državo zastopala v avstrijski prestolnici, so v finalu od občinstva in žirije prejela skupno 173 točk. Zmagovalna skladba govori o moči in nenadomestljivem pomenu ženske v družbi. Navdihnila jo je zgodovina hrvaških katoliških žensk iz Bosne in Hercegovine, ki so si ob srečanju z nevarnostjo suženjstva in prisilnega odrekanja svoji veri na telesa vtetovirale križ kot neizbrisen simbol identitete in upora.

Skupina Lelek je bila favoritinja festivala, njihova zmaga pa je sprožila plaz odzivov na družbenih omrežjih. Dekleta so na Dori nastopila že lani s pesmijo Duša moje duše, tudi tedaj so bile na vrhu stavnic, a so osvojile četrto mesto, občinstvo jim je namenilo drugo mesto. Ob zdajšnjem navdušenju nad dekleti prevladujejo superlativi, ki po domači zmagi merijo tudi na zmago na Dunaju, tako da se na krilih evforije razpreda, kako bo Evrovizijo prihodnje leto gostil Zagreb.

Etno-pop skupina Lelek je nastala leta 2024 in jo sestavlja pet mladih glasbenic,in. Dekleta združujejo hrvaško tradicionalno glasbo s sodobnim pop izrazom. S svojo glasbo raziskujejo slovansko dediščino, jezik in folkloro, prek sodobnega zvoka in močnega vizualnega učinka. Ime Lelek izhaja iz termina, ki označuje zaključni ton oj v tradicionalnem etno petju, kar simbolizira njihovo zavezanost vokalnemu izrazu in tradiciji. Dekleta so se javnosti najprej predstavila prek družbenih omrežij in postala vsesplošno popularna. Tokratni večer izbora za dunajski spektakel je odprl lanski hrvaški adut. Skladbi Poison Cake, s katero je očaral lani, je dodal izjemno interpretacijo evrovizijske klasike Rise Like a Phoenix. Finalisti letošnje Dore so, tako medijski kritiki, z raznolikostjo poskrbeli za glasbeno svežino in mladostno energijo. Slišati je bilo vse od klasičnih evrovizijskih balad in modernega popa do etno melosa in celo udarnega metala.