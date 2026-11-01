Hrvaška v enem dnevu izgubila dva Miša: umrl tudi član legendarne rock zasedbe

Hrvaška glasbena scena je v soboto izgubila še enega pomembnega glasbenika. Umrl je Mišo Hrnjak, basist najbolj znane zasedbe legendarne rock skupine Azra, ki jo je sestavljal skupaj s pevcem in kitaristom Branimirjem Johnnyjem Štulićem ter bobnarjem Borisom Leinerom. Novica o njegovi smrti je prišla le nekaj ur po tem, ko je javnost izvedela za smrt priljubljenega pevca Miša Kovača.

Hrnjak je bil član zasedbe, ki je konec sedemdesetih in v začetku osemdesetih let ustvarila nekatere najpomembnejše albume jugoslovanskega novega vala. Čeprav je z Azro igral le približno tri leta in pol, je sodeloval pri nastanku glasbe, ki jo poslušalci poznajo še danes.

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V Azro je prišel skoraj po naključju

Hrnjak se je Azri pridružil leta 1979, ko je skupina šele oblikovala svojo najbolj prepoznavno zasedbo. Njegov prihod pa ni bil rezultat dolgotrajnega iskanja novega člana, temveč skoraj naključnega srečanja. Kot je pozneje opisal v avtobiografiji Srce od zlata – priče, ali ne baš za djecu, ga je Štulić poklical, ker je nujno potreboval basista za nastop. Hrnjak, ki je takrat že igral v drugih skupinah, sprva ni bil posebno zainteresiran.

Štulić je kljub temu vztrajal in ga povabil v svoje stanovanje. Tam ga je pričakal z akustično kitaro ter mu začel igrati svoje pesmi, eno za drugo. Hrnjak ga je poskušal spremljati na bas kitari, ob tem pa ga je presenetilo, koliko glasbenega materiala je Štulić že ustvaril. Nazadnje je pristal, da mu bo pomagal, dokler ne najde stalnega basista. Ni pa slutil, da bo prav sam postal del zasedbe, ki bo pisala zgodovino jugoslovanskega rocka.

Kmalu se jima je pridružil še bobnar Boris Leiner in nastal je trio, ki ga številni oboževalci še danes povezujejo z najboljšim obdobjem Azre.

Na koncertih so odigrali tudi po več kot 50 pesmi

Hrnjak je z Azro posnel prve tri studijske albume: Azra (1980), Sunčana strana ulice (1981) in Filigranski pločnici (1982). Sodeloval je tudi pri nastanku znamenitega koncertnega albuma Ravno do dna, posnetega leta 1981 v zagrebškem klubu Kulušić. Ta album velja za enega najpomembnejših koncertnih posnetkov jugoslovanske rock glasbe. Na njem je 44 skladb, skupina pa jih je na posameznih nastopih odigrala tudi več kot 50.

FOTO: Pixell

Hrnjak se je v intervjuju za srbski Telegraf leta 2023 spominjal, da so bili koncerti izjemno zahtevni. Štulić je nenehno ustvarjal nove pesmi, skupina pa je nastopala pogosto in z veliko energije. Prav preplet Štulićeve kitare, Hrnjakovega basa in Leinerjevih bobnov je ustvaril prepoznavni zvok Azre, ki je združevala rock, punk, reggae in družbenokritična besedila.

Zakaj je zapustil skupino na vrhuncu slave?

Leta 1982 sta morala Hrnjak in Leiner na služenje vojaškega roka. Za Azro, ki je bila tedaj na vrhuncu priljubljenosti, je to pomenilo velik preobrat. Toda Hrnjak je pozneje razkril, da njegova odločitev za odhod ni bila povezana samo z vojsko. Že pred odhodom je namreč sklenil, da se ne želi več profesionalno ukvarjati z glasbo.

Nenehni koncerti, potovanja in življenje v rock skupini so ga izčrpali. Med služenjem vojaškega roka v Surdulici in Leskovcu je sicer še naprej igral, saj je bil član orkestra oficirskega kluba. Tam je devet mesecev nastopal večkrat tedensko in se srečeval tudi z glasbenimi slogi, ki jih prej ni veliko izvajal. Po vrnitvi iz vojske se kljub temu ni odločil za nadaljevanje profesionalne glasbene poti. V enem od intervjujev je pojasnil, da si je po sodelovanju s Štulićem in Leinerom težko predstavljal skupino, ki bi ga glasbeno enako izpolnjevala.

FOTO: Pixell

Namesto odrov družina, vera in mizarstvo

Njegovo življenje po odhodu iz Azre je bilo precej drugačno od tistega, ki ga je poznal kot član ene najbolj priljubljenih skupin v Jugoslaviji. Potoval je po Evropi, nekaj časa živel na Madžarskem, kjer si je ustvaril družino in postal oče petih otrok. V osemdesetih letih se je pridružil verski skupnosti, pozneje pa se je posvetil družinskemu življenju in različnim poklicem. Med drugim se je ukvarjal z mizarstvom in izdelovanjem pohištva. V intervjujih je odkrito pripovedoval tudi o težjih obdobjih svojega življenja, težavah z odvisnostjo in iskanju nove življenjske poti.

Čeprav je zapustil profesionalno glasbeno sceno, glasbe ni povsem opustil. Še naprej je igral akustično kitaro in se zanimal za country ter druge glasbene zvrsti. Nekoč je celo povedal, da skoraj dvajset let ni prijel za bas kitaro.

Po dolgem obdobju odsotnosti se je Hrnjak ponovno povezal z nekdanjim kolegom Borisom. Skupaj sta ustanovila zasedbo Leiner & Hrnjak in leta 2010 izdala album Viša sila. To je bilo njuno prvo skupno diskografsko sodelovanje po skoraj treh desetletjih. Nastopala sta z mlajšimi glasbeniki ter poleg novih skladb izvajala tudi pesmi iz obdobja Azre.

Leta 2015 je Hrnjak izdal avtobiografijo Srce od zlata – priče, ali ne baš za djecu, v kateri je popisal otroštvo, burno obdobje jugoslovanske rock scene, sodelovanje s Štulićem in življenje po odhodu iz skupine. Knjigo je predstavil v zagrebškem klubu Vintage Industrial Bar, kjer je ob tej priložnosti nastopila tudi njegova zasedba. Na odru se jim je pridružil Davorin Bogović, prvi pevec skupine Prljavo kazalište.