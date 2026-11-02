Hrvaška žaluje za legendarnim Mišem Kovačem: vlada sprejela posebno odločitev, zastave bodo na pol droga

Hrvaška se poslavlja od ene svojih največjih glasbenih legend. Po smrti priljubljenega pevca Miša Kovača, ki je v soboto umrl v 86. letu starosti, je hrvaška vlada sprejela posebno odločitev. Torek, 3. november, bo dan narodnega žalovanja, v čast pokojnemu glasbeniku pa bodo po državi zastave spustili na pol droga.

Hrvaška vlada je odločitev sprejela na današnji seji. Kot so poudarili, je bil Mate Mišo Kovač eden največjih in najvidnejših hrvaških glasbenikov, ki je s svojim prepoznavnim glasom, karizmo in neponovljivimi interpretacijami zaznamoval desetletja glasbene zgodovine.

Zastave na pol droga, koncertov ne bodo odpovedovali

Dan žalovanja bodo zaznamovali s spuščanjem hrvaških zastav na pol droga na stavbah državnih organov, lokalnih in regionalnih oblasti ter drugih objektih, ki jih zajema vladna odločitev. Napovedanih koncertov, kulturnih in zabavnih prireditev pa v torek ne bo treba odpovedati. Prav tako ne bo obveznih sprememb radijskih in televizijskih programov.

Ganljivo slovo na Poljudu, pokop ob ljubljenem sinu

Legendarni pevec je umrl v soboto, 31. oktobra, star 85 let. Njegova smrt je pretresla številne oboževalce na Hrvaškem in drugod po nekdanji Jugoslaviji, kjer so njegove uspešnice spremljale več generacij.

Od pevca se bodo njegovi oboževalci lahko poslovili v torek ob 16. uri na splitskem stadionu Poljud. Slovesnost, na kateri bodo odmevale njegove najbolj znane pesmi, pripravljajo nogometni klub Hajduk, navijaška skupina Torcida in Hrvaška glasbena unija. Vstop bo brezplačen.

Miša Kovača bodo pokopali na zagrebškem pokopališču Mirogoj, ob njegovem sinu Ediju, ki je leta 1992 umrl star komaj 16 let. Družina si želi, da bi pogreb potekal v ožjem družinskem krogu.

Mišo Kovač je za seboj pustil številne nepozabne uspešnice, med njimi Ostala si uvijek ista, Ako me ostaviš in Poljubi zemlju.