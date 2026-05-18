Hrvaški mediji o evrovizijskem bojkotu zaradi Izraela: »Slovenci so šli najdlje«

Letošnji Eurosong v naši soseščini ne odmeva le zaradi glasbe in razporeditve točk, temveč predvsem zaradi velikih političnih kontroverz. Hrvaški mediji podrobno poročajo o protestnem bojkotu petih držav, ki se niso strinjale z organizatorji glede sodelovanja Izraela in so se odločile popolnoma umakniti s tekmovanja. Med njimi letos ni bilo Islandije, Nizozemske, Irske, Španije, ki je sicer članica velike peterice, ter Slovenije. Zaradi tega je na letošnji Evroviziji v naši soseščini sodelovalo le 35 držav, kar je najmanj po širitvi tekmovanja leta 2004. Bralci ste si lahko oba predizbora in veliki finale ogledali na našem portalu, zamudniki pa lahko še vedno pogledate spektakel na tej povezavi.

Sosednji mediji z zanimanjem poročajo o tem, kaj so te države predvajale na svojih televizijskih zaslonih namesto evrovizijskega finala, pri čemer izpostavljajo potezo slovenske nacionalne televizije. »Slovenci so šli najdlje,« pišejo hrvaški portali in pojasnjujejo, da se je RTV Slovenija odločila program posvetiti dogajanju v Gazi z opombo: »Namesto evrovizijskega cirkusa bo nacionalni televizijski program obarvan s tematsko programsko serijo 'Voices of Palestine'.«

Tudi druge države so ubrale alternativne poti, s katerimi so se povsem distancirale od spektakla. Irska televizija RTÉ je namesto prenosa predvajala epizodo kultne humoristične serije »Father Ted« z evrovizijsko tematiko. Španija, ki je tekmovanje bojkotirala prvič po letu 1961, pa je na programu RTVE predvajala lasten glasbeni spektakel »The House of Music«.

Po drugi strani sta Nizozemska in Islandija ubrali mehkejšo obliko protesta, saj kljub temu da njuni predstavniki niso sodelovali, prenosa tekmovanja nista umaknili s svojih programov.

Na prazna mesta v evrovizijski družini se je na tiskovni konferenci odzval tudi direktor Eurosonga Martin Green. Izrazil je obžalovanje zaradi nastale situacije in pokazal upanje na njihovo vrnitev. »Letos pogrešamo pet članov naše družine. Pogrešamo jih, radi jih imamo in upamo, da se vrnejo. Nadaljevali bomo pogovore in z naše strani naredili vse, kar je v naši moči, da najdemo pot nazaj. Navsezadnje pa je odločitev njihova in jo v polni meri spoštujem,« je zaključil Green.