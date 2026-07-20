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Ida je najboljši film regionalnega programa

Ester Ivakič v Pulju priznanje za izjemen prvenec, nagrajene so bile še druge slovenske manjšinske koprodukcije.
Ida, ki je pela tako grdo, da so še mrtvi vstali od mrtvih in zapeli z njo FOTO: Temporama

Ida, ki je pela tako grdo, da so še mrtvi vstali od mrtvih in zapeli z njo FOTO: Temporama

Filmski festival poteka v sloviti areni v Pulju. FOTO: Pula Film Festival 2026

Filmski festival poteka v sloviti areni v Pulju. FOTO: Pula Film Festival 2026

Zaključil se je v teh dneh. FOTO: Pula Film Festival 2026

Zaključil se je v teh dneh. FOTO: Pula Film Festival 2026

Kot smo poročali, je otroška žirija nagradila slovenski film Elvis Škorc. FOTO: Pula Film Festival 2026

Kot smo poročali, je otroška žirija nagradila slovenski film Elvis Škorc. FOTO: Pula Film Festival 2026

Ida, ki je pela tako grdo, da so še mrtvi vstali od mrtvih in zapeli z njo FOTO: Temporama
Filmski festival poteka v sloviti areni v Pulju. FOTO: Pula Film Festival 2026
Zaključil se je v teh dneh. FOTO: Pula Film Festival 2026
Kot smo poročali, je otroška žirija nagradila slovenski film Elvis Škorc. FOTO: Pula Film Festival 2026
Ju. P.
 20. 7. 2026 | 17:25
4:09
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Potem ko je celovečerni film Elvis Škorc režiserja Borisa Jurjaševića prejel nagrado otroškega občinstva v programu otroških filmov Pulica, ki je potekal v okviru 73. mednarodnega filmskega festivala v Pulju, o čemer smo poročali, je bil na festivalu nagrajen še en slovenski film.

Zaključil se je v teh dneh. FOTO: Pula Film Festival 2026
Zaključil se je v teh dneh. FOTO: Pula Film Festival 2026
Na slovenski podelitvi so podelili nagrade zlata arena za filme iz glavnega programa, nagrado breza za najboljši prvenec ter nagrado za najboljši film regionalnega programa. Slednjo je prejel slovenski film Ida, ki je pela tako grdo, da so še mrtvi vstali od mrtvih in zapeli z njo režiserke Ester Ivakič. »Film ustvarja redek filmski prostor, v katerem vsakdanjost in čarobnost sobivata brez potrebe po razlagi. Namesto da bi temo izgube in odraščanja obravnavala skozi ustaljene psihološke ali pripovedne vzorce, ju avtorica prikazuje z otroške perspektive, v kateri so domišljija, igra in čudežno enakovredni načini razumevanja sveta,« je razloge za svojo odločitev utemeljila režija. V različne filmske programe se je letos skupaj uvrstilo 13 slovenskih filmov, vsi pa so nastali s finančno podporo SFC. Veliko zlato areno za najboljši hrvaški film je prejel film Koke, ki govori o sporu med sestrama srednjih let zaradi lastništva počitniške hiše na otoku Hvar.

Celovita čustvena izkušnja

»Posebno nas je navdušil izjemno bogat senzorični filmski jezik. Zvok, glasba, fotografija in scenografija se organsko prepletajo v celovito čustveno izkušnjo, ki gledalcu omogoča, da filmski svet ne le opazuje, temveč ga tudi intenzivno občuti,« so zapisali med drugim in dodali, da nagrado podeljujejo »v priznanje izjemnemu prvencu ter kot spodbudo avtoričini nadaljnji ustvarjalni poti in razvoju njenega izrazitega filmskega glasu«.

13 SLOVENSKIH filmov je bilo v letošnjem programu festivala.

Nagrade so prejele tudi slovenske manjšinske koprodukcije, je poročal Slovenski filmski center (SFC). Dokumentarni film Kar je treba storiti režiserja Srđana Kovačevića je hrvaško-slovensko-srbska koprodukcija, slovenska koprodukcijska hiša pa je URGH!. Film je prejel zlato areno za najboljšo režijo, pa tudi za najboljšo montažo. Zlato areno za najboljšo fotografijo je prejel Jani Plećaš za film Bog ne bo pomagal režiserke Hane Jušić, kjer je slovenski koproducent produkcijska hiša Perfo. Film je prejel tudi zlato areno za najboljšo izvirno glasbo, pa tudi nagrado breza za najboljšo debitantko, za vlogo Milene jo je prejela Ana Marija Veselčić.

Film Bučko, ki sta ga režirali Marina Andree Škop in Vanda Raýmanová, je nastal kot koprodukcija Hrvaške, Slovaške, Latvije, Srbije in Slovenije. Slovenska koprodukcijska hiša je Senca Studio, film pa je prejel tri zlate arene, in sicer za najboljšo scenografijo, najboljšo kostumografijo in najboljše vizualne učinke.

Filmski festival poteka v sloviti areni v Pulju. FOTO: Pula Film Festival 2026
Filmski festival poteka v sloviti areni v Pulju. FOTO: Pula Film Festival 2026
Velika zlata arena za najboljši film je prav tako pripadla slovenski manjšinski koprodukciji Veter govori mi v režiji srbskega cineasta Stefana Đorđevića, še sporoča SFC. »Film eno najtežjih človeških izkušenj obravnava z izjemno občutljivostjo ter se dosledno izogiba patetiki in preprostim čustvenim rešitvam. Ustvarja izviren filmski jezik, v katerem imajo tišina, ritem in subtilne geste enako izrazno moč kot besede. S pogumnim, pretanjenim in izjemno natančnim pristopom k temi izgube doseže izjemno čustveno in umetniško moč,« je pojasnila žirija. Film je nastal pod okriljem slovenskih koprodukcijskih hiš SPOK Films in Staregare. Oblikovalec zvoka je Julij Zornik, direktor fotografije Marko Brdar pa je prejel zlato areno za najboljšo fotografijo. »S premišljeno kompozicijo ter izjemnim občutkom za prostor, svetlobo in čas kamera vzpostavlja intimen dialog z glavnimi liki ter daje obliko čustvom, ki ostajajo neizrečena,« so zapisali o slovenskem filmskem ustvarjalcu.

Kot smo poročali, je otroška žirija nagradila slovenski film Elvis Škorc. FOTO: Pula Film Festival 2026
Kot smo poročali, je otroška žirija nagradila slovenski film Elvis Škorc. FOTO: Pula Film Festival 2026

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