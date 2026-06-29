Ida, ki je pela tako grdo, potuje od Evrope do Azije

Ida, ki je pela tako grdo, da so še mrtvi vstali od mrtvih in zapeli z njo nadaljuje svojo festivalsko pot v Veliki Britaniji in Južni Koreji. Na festivalu v Londonu in Busanu ima film angleško oziroma azijsko premiero, so sporočili iz Slovenskega filmskega centra (SFC). Prvenec režiserke Ester Ivakič je bil v četrtek na ogled v tekmovalnem programu mednarodnega filmskega festivala Raindance v Londonu. Film je nominiran za dve nagradi, in sicer za nagrado discovery za najboljši prvenec in igralka Lana Marić za najboljšo igralsko upodobitev v prvencu.

Zvedava deklica Ida je prepričana, da lahko babičino smrt odžene s petjem. FOTO: Asiana Jurca Avci/Sfc

Film se je uvrstil tudi v tekmovalni program mednarodnega filmskega festivala v južnokorejskem Busanu, ki je največji in najpomembnejši festival otroškega in mladinskega filma v Južni Koreji ter eden vodilnih tovrstnih festivalov v Aziji. Festival, ki bo potekal od 8. do 14. julija, je pomembna mednarodna platforma za predstavitev otroškega in mladinskega filma ter odkrivanje novih filmskih talentov.

Sočasno z Busanom bo prikazan tudi v puljskem regionalnem tekmovalnem programu.

»Lep občutek je, da bo film potoval tako daleč in dosegel občinstvo v različnih delih sveta, tudi na drugi celini. Ker zgodba izhaja iz slovenskega okolja, me še posebno zanima, kako jo bodo sprejeli otroci in mladi v drugačnem kulturnem prostoru. Prav srečanja z novimi občinstvi so eden najlepših delov festivalske poti vsakega filma,« ob angleški in azijski premieri pravi režiserka.

Film je nastal po literarni predlogi Noben glas avtorice Suzane Tratnik. FOTO: Asiana Jurca Avci

Producentka filma Jerca Jerič je povedala, da uvrstitev filma v tekmovalne programe festivalov potrjuje, da zgodba nagovarja občinstvo ne glede na kulturne in geografske razlike. Nominaciji za najboljši režijski prvenec in najboljšo igralsko upodobitev v prvencu na festivalu Raindance, enem najuglednejših festivalov neodvisnega filma v Veliki Britaniji, pa sta po njenih besedah veliko priznanje za celotno ustvarjalno ekipo.



Lep občutek je, da BO FILM dosegel občinstvo v različnih delih sveta.

V filmu igrajo Lana Marić (Ida), Liza Muršič (Terezka), Judita Franković Brdar (Ivana), Matej Puc (Stanko), Milena Stropnik (stara mama), Petja Labović (Propalica), Eva Stražar (tovarišica za glasbo), Mila Peršin (Anita), Lara Maria Vouk (razredničarka) in Miranda Trnjanin (Darja). Direktorica filma je Mojca Pernat, producenta sta Jerca Jerič in Andraž Jerič iz produkcijske hiše Temporama.

Film je nastal po literarni predlogi Noben glas avtorice Suzane Tratnik. FOTO: Asiana Jurca Avci

Koproducenti filma so RTV Slovenija, Gustav Film in Film Factory. Film je nastal s finančno podporo SFC, Ustvarjalne Evrope – MEDIA in Filmskega studia Viba film. Sočasno z Busanom bo film prikazan tudi v puljskem regionalnem tekmovalnem programu. Svetovno premiero je imel na lanskem festivalu vzhodnoevropskega filma v Cottbusu, kjer je prejel posebno omembo ekumenske žirije – priznanje, ki ga prejmejo filmi z izrazitim človeškim, etičnim in duhovnim sporočilom.