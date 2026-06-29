  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
NOMINACIJA

Ida, ki je pela tako grdo, potuje od Evrope do Azije

Prvenec Ester Ivakič na festivalih v Londonu in Busanu, nominaciji za najboljši režijski prvenec in igralsko upodobitev.
Ester Ivakič FOTO: Matej Družnik

Ester Ivakič FOTO: Matej Družnik

Zvedava deklica Ida je prepričana, da lahko babičino smrt odžene s petjem. FOTO: Asiana Jurca Avci/Sfc

Zvedava deklica Ida je prepričana, da lahko babičino smrt odžene s petjem. FOTO: Asiana Jurca Avci/Sfc

Film je nastal po literarni predlogi Noben glas avtorice Suzane Tratnik. FOTO: Asiana Jurca Avci

Film je nastal po literarni predlogi Noben glas avtorice Suzane Tratnik. FOTO: Asiana Jurca Avci

Svetovno premiero je imel na lanskem festivalu vzhodnoevropskega filma v Cottbusu. FOTO: Liffe

Svetovno premiero je imel na lanskem festivalu vzhodnoevropskega filma v Cottbusu. FOTO: Liffe

Ester Ivakič FOTO: Matej Družnik
Zvedava deklica Ida je prepričana, da lahko babičino smrt odžene s petjem. FOTO: Asiana Jurca Avci/Sfc
Film je nastal po literarni predlogi Noben glas avtorice Suzane Tratnik. FOTO: Asiana Jurca Avci
Svetovno premiero je imel na lanskem festivalu vzhodnoevropskega filma v Cottbusu. FOTO: Liffe
STA, I. R.
 29. 6. 2026 | 15:05
3:01
A+A-

Ida, ki je pela tako grdo, da so še mrtvi vstali od mrtvih in zapeli z njo nadaljuje svojo festivalsko pot v Veliki Britaniji in Južni Koreji. Na festivalu v Londonu in Busanu ima film angleško oziroma azijsko premiero, so sporočili iz Slovenskega filmskega centra (SFC). Prvenec režiserke Ester Ivakič je bil v četrtek na ogled v tekmovalnem programu mednarodnega filmskega festivala Raindance v Londonu. Film je nominiran za dve nagradi, in sicer za nagrado discovery za najboljši prvenec in igralka Lana Marić za najboljšo igralsko upodobitev v prvencu.

Zvedava deklica Ida je prepričana, da lahko babičino smrt odžene s petjem. FOTO: Asiana Jurca Avci/Sfc
Zvedava deklica Ida je prepričana, da lahko babičino smrt odžene s petjem. FOTO: Asiana Jurca Avci/Sfc

Film se je uvrstil tudi v tekmovalni program mednarodnega filmskega festivala v južnokorejskem Busanu, ki je največji in najpomembnejši festival otroškega in mladinskega filma v Južni Koreji ter eden vodilnih tovrstnih festivalov v Aziji. Festival, ki bo potekal od 8. do 14. julija, je pomembna mednarodna platforma za predstavitev otroškega in mladinskega filma ter odkrivanje novih filmskih talentov.

Sočasno z Busanom bo prikazan tudi v puljskem regionalnem tekmovalnem programu.

»Lep občutek je, da bo film potoval tako daleč in dosegel občinstvo v različnih delih sveta, tudi na drugi celini. Ker zgodba izhaja iz slovenskega okolja, me še posebno zanima, kako jo bodo sprejeli otroci in mladi v drugačnem kulturnem prostoru. Prav srečanja z novimi občinstvi so eden najlepših delov festivalske poti vsakega filma,« ob angleški in azijski premieri pravi režiserka.

Film je nastal po literarni predlogi Noben glas avtorice Suzane Tratnik. FOTO: Asiana Jurca Avci
Film je nastal po literarni predlogi Noben glas avtorice Suzane Tratnik. FOTO: Asiana Jurca Avci

Producentka filma Jerca Jerič je povedala, da uvrstitev filma v tekmovalne programe festivalov potrjuje, da zgodba nagovarja občinstvo ne glede na kulturne in geografske razlike. Nominaciji za najboljši režijski prvenec in najboljšo igralsko upodobitev v prvencu na festivalu Raindance, enem najuglednejših festivalov neodvisnega filma v Veliki Britaniji, pa sta po njenih besedah veliko priznanje za celotno ustvarjalno ekipo.


Lep občutek je, da BO FILM dosegel občinstvo v različnih delih sveta.

V filmu igrajo Lana Marić (Ida), Liza Muršič (Terezka), Judita Franković Brdar (Ivana), Matej Puc (Stanko), Milena Stropnik (stara mama), Petja Labović (Propalica), Eva Stražar (tovarišica za glasbo), Mila Peršin (Anita), Lara Maria Vouk (razredničarka) in Miranda Trnjanin (Darja). Direktorica filma je Mojca Pernat, producenta sta Jerca Jerič in Andraž Jerič iz produkcijske hiše Temporama.

Film je nastal po literarni predlogi Noben glas avtorice Suzane Tratnik. FOTO: Asiana Jurca Avci
Film je nastal po literarni predlogi Noben glas avtorice Suzane Tratnik. FOTO: Asiana Jurca Avci

Koproducenti filma so RTV Slovenija, Gustav Film in Film Factory. Film je nastal s finančno podporo SFC, Ustvarjalne Evrope – MEDIA in Filmskega studia Viba film. Sočasno z Busanom bo film prikazan tudi v puljskem regionalnem tekmovalnem programu. Svetovno premiero je imel na lanskem festivalu vzhodnoevropskega filma v Cottbusu, kjer je prejel posebno omembo ekumenske žirije – priznanje, ki ga prejmejo filmi z izrazitim človeškim, etičnim in duhovnim sporočilom.

Svetovno premiero je imel na lanskem festivalu vzhodnoevropskega filma v Cottbusu. FOTO: Liffe
Svetovno premiero je imel na lanskem festivalu vzhodnoevropskega filma v Cottbusu. FOTO: Liffe

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

Ester IvakičnominacijaIda
ZADNJE NOVICE
15:06
Novice  |  Kronika  |  Doma
TRAGEDIJA

Huda delovna nesreča pri Črnomlju! Na 68-letnika padlo drevo, umrl na kraju

Zgodilo se je v petek dopoldne.
29. 6. 2026 | 15:06
15:05
Bulvar  |  Glasba in film
NOMINACIJA

Ida, ki je pela tako grdo, potuje od Evrope do Azije

Prvenec Ester Ivakič na festivalih v Londonu in Busanu, nominaciji za najboljši režijski prvenec in igralsko upodobitev.
29. 6. 2026 | 15:05
15:00
Lifestyle  |  Polet
NUJNO BRANJE ZA VSE ŠPORTNE REKREATIVCE

Po 50. letu ne trenirajte več kot pri 30-ih

Tako mora športni rekreativec prilagoditi vadbo letom.
Miroslav Cvjetičanin29. 6. 2026 | 15:00
15:00
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
MALE SIVE CELICE

Mlajši ali starejši? To razkriva dejansko starost vaših možganov

Navade in način razmišljanja lahko vplivajo na starost malih sivih celic.
29. 6. 2026 | 15:00
14:49
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
GROZA

Prvi posnetki streljanja v Nemčiji! Najmanj pet mrtvih (FOTO in VIDEO)

Policija je pridržala moškega, ki ga sumi napada.
29. 6. 2026 | 14:49
14:36
Novice  |  Kronika  |  Doma
POGREŠAN OD SOBOTE

Velika iskalna akcija pri Brežicah se je končala tragično

Pogrešanega občana so iskali gasilci, reševalni psi in policisti.
29. 6. 2026 | 14:36

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ODDIH

Že odštevate dneve do dopusta? Letos je lahko še bolj brezskrben!

Modra evropska zdravstvena kartica vam ne zagotavlja take zaščite, kot morda mislite.
Promo Slovenske novice29. 6. 2026 | 09:47
Promo
Novice  |  Slovenija
INTERVJU

Slovenija je še vedno premalo suverena? Kje je težava? (video)

Digitalna suverenost postaja eno ključnih vprašanj razvoja podjetij in držav. Zakaj so lokacija podatkov, lokalna infrastruktura in zaupanje v digitalne partnerje vse pomembnejši dejavniki konkurenčnosti?
Promo Slovenske novice26. 6. 2026 | 08:13
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DOPUST

Odhajate na dopust? To ste zagotovo pozabili

Zdravstveni zaplet v tujini lahko povzroči visoke stroške. Kako poskrbeti, da vas na poti spremlja občutek varnosti?
Promo Slovenske novice24. 6. 2026 | 10:35
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVJE

Blokada rame: olajšanje, ki ni zdravljenje

Marsikdo, ki ga muči bolečina v rami, prej ali slej sliši predlog za blokado.
Promo Slovenske novice24. 6. 2026 | 10:45
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DOPUST

Odhajate na dopust? To ste zagotovo pozabili

Zdravstveni zaplet v tujini lahko povzroči visoke stroške. Kako poskrbeti, da vas na poti spremlja občutek varnosti?
Promo Slovenske novice24. 6. 2026 | 10:35
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVJE

Blokada rame: olajšanje, ki ni zdravljenje

Marsikdo, ki ga muči bolečina v rami, prej ali slej sliši predlog za blokado.
Promo Slovenske novice24. 6. 2026 | 10:45
Promo
Novice  |  Slovenija
DOBER NASVET

Na ta način lahko znižate dohodnino

Poletni meseci so lahko idealen čas tudi za načrtovanje dolgoročnega varčevanja.
26. 6. 2026 | 08:53
Promo
Novice  |  Slovenija
VIDEO

Kar osem elektrarn: poteza, ki spreminja pravila poslovanja

Stroški energije so v zadnjih letih postali ena pomembnejših poslovnih tem. Nihanja cen na energetskih trgih, vse strožje okoljske zahteve in potreba po zmanjševanju ogljičnega odtisa podjetja silijo k drugačnemu razmisleku o upravljanju energije.
Promo Slovenske novice26. 6. 2026 | 08:40
PromoPhoto
Lifestyle  |  Polet
POTOVANJA

Last minute počitnice v Turčiji tudi do 20 % ugodneje!

Se vam med gledanjem objav na družbenih omrežjih, ki so te dni polne čarobnih utrinkov na obmorskih destinacijah, toži po morju?
Promo Slovenske novice24. 6. 2026 | 15:11
Lifestyle  |  Svetovalnica
OSVEŽILNA SLADICA

Mojstrska delavnica: tako vam bo uspel popoln italijanski semifredo (VIDEO)

Naučite se pripraviti popoln italijanski semifredo – kremasto zamrznjeno sladico brez ledenih kristalov.
Odprta kuhinja29. 6. 2026 | 10:16
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
OBRATI

Ta Mercedes bo marsikoga pustil brez besed: poglejte, kaj zmore

Novi električni Mercedes-Benz GLC združuje učinkovit električni pogon, prestiž, umetno inteligenco, brezhibno udobje in vsakodnevno uporabnost.
Promo Slovenske novice5. 6. 2026 | 15:45
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
PRILOŽNOST

Kam bomo dali 19 milijard evrov?

Kakšno Slovenijo želimo leta 2035 in kdo jo bo soustvarjal?
24. 6. 2026 | 13:48
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki