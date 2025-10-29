Idrijčan Žiga živi svoje sanje (FOTO)

KONCERT

Žiga Lakner s simfoničnim orkestrom Simfonika Vrhnika vabi na tradicionalni koncert, ki bo v športni dvorani Gimnazije Jurija Vege Idrija.

Več kot desetletje Idrijčan Žiga Lakner v domačem kraju organizira nepozabna glasbena doživetja s številnimi gosti, ki bogatijo zdaj že njegov tradicionalni program v športni dvorani Gimnazije Jurija Vege Idrija. Tudi letos bo tako, ko bo na oder stopil 15. novembra. Zdi se mi, da je povezava med mano in sokrajani tisto, kar da koncertu posebno toplino in domačnost. »Pridružili se mi bodo izjemni gostje in solisti Alessandra Tessaro, Jan Veljak in Rebeka Pregelj, ki so bili tudi moji sošolci na Akademiji za glasbo. Z mano bodo nastopili še pevski zbor Mavrica in pevski zbor dr. Frančišek ...