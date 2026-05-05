UKREPI

Igralci, ustvarjeni z umetno inteligenco, brez oskarjev

Ameriška akademija filmskih umetnosti in znanosti je uvedla ukrepe za zaščito igralcev in scenaristov.
Avatarji ne bodo mogli prejeti kipca. FOTO: Mario Anzuoni/Reuters

V filmu As Deep As The Grave bo s pomočjo umetne inteligence posthumno igral mladi Val Kilmer. FOTO: Afp

Tako kot mnoga druga področja je umetna inteligenca močno zatresla tudi Hollywood. FOTO: Arafat Barbakh/Reuters

Ju. P.
 5. 5. 2026 | 10:16
Ameriška akademija filmskih umetnosti in znanosti je začela strožje ukrepati proti uporabi umetne inteligence. Igralci, ustvarjeni z umetno inteligenco, po novem tako ne bodo upravičeni do oskarja, poroča STA. Največje nagrade v svetu filma bodo lahko prejeli le resnični igralci, ne njihovi avatarji, tudi scenarije morajo napisati ljudje, so namreč sporočili z akademije. V kategoriji najboljših igralcev bodo za nominacijo upoštevali le vloge, ki so navedene v uradnem seznamu igralcev filma in ki so jih dokazano odigrali ljudje s svojim soglasjem, v kategoriji za scenarije pa pravila določajo, da morajo scenariji napisati ljudje in ne smejo nastati s pomočjo umetne inteligence, so pojasnili.

Posmrtni Kilmer

Akademija je odločitev sprejela nekaj dni po tem, ko je bila lastnikom kinematografov predstavljena z umetno inteligenco pripravljena različica pokojnega ameriškega igralca Vala Kilmerja, in sicer leto dni po smrti zvezdnika filma Top Gun. Kilmerja, ki je lani umrl zaradi pljučnice po dolgoletnem boju z rakom grla, je režiser in scenarist Coerte Voorhees izbral za vlogo v akcijskem filmu As Deep as the Grave. V napovedniku filma se je pojavila mlada, digitalno ustvarjena Kilmerjeva podoba, ki je drugemu liku v filmu dejala: »Ne boj se mrtvih in ne boj se mene.« Projekt je sicer nastal s podporo igralčeve družine, ki je omogočila dostop do Kilmerjevega videoarhiva, na podlagi katerega so igralca poustvarili v različnih življenjskih obdobjih.

Uporaba umetne inteligence ostaja eno najbolj občutljivih vprašanj v zabavni industriji.

Uporaba umetne inteligence ostaja eno najbolj občutljivih vprašanj v zabavni industriji in je bila osrednja tema stavk v Hollywoodu leta 2023, saj so igralci in scenaristi opozarjali, da nenadzorovana tehnologija ogroža njihovo preživetje. Druge spremembe pravil akademije vključujejo spremembo načina nominacije filmov za najboljši mednarodni celovečerni film. Do letos je bilo mogoče prijaviti le film, ki ga je izbrala uradna nacionalna skupina, kar je predstavljalo problem za vsak kritični film, posnet v avtoritarni državi. Tako je bil denimo film iranskega režiserja Jafarja Panahija It Was Just an Accident letos nominiran iz Francije.

2023. SO MED STAVKO igralci in scenaristi opozarjali, da jih UI ogroža.

Po novih pravilih se bo lahko v to kategorijo prijavil tudi film v jeziku, ki ni angleščina, če bo osvojil kvalifikacijsko nagrado na enem od večjih mednarodnih filmskih festivalov, vključno s Cannesom, Berlinom, Busanom, Benetkami ali Torontom. V tej kategoriji bo za nominiranca veljal film, in ne država, njegov režiser pa bo naveden na plošči kipca za naslovom filma skupaj z državo, če je to primerno, je še sporočila akademija.

umetna inteligencaHollywoodfilmiigralciukrepi
