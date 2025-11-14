Igralka Tanja Ribič že petdesetič mala

Tanja Ribič obožuje izzive. Tako poklicne kot tudi življenjske. V igralskem poslu ji teh ne manjka. Eden svojevrstnih je predstava Tako ti je, mala, ki jo označujejo za prvi slovenski ženski stand up muzikal, poln humorja, glasbe in nalezljive energije, ki ne pusti nikogar ravnodušnega. Konec koncev govori o igralkinem življenju. V predstavi brez zadržkov in z veliko iskrenosti ter samoironije razkriva še nikoli slišane anekdote iz svojega življenja – med drugim spregovori tudi o tem, kako je v resnici spoznala svojega moža Branka Đurića - Đura. Predstava je delo izjemnega tima – scenarij sta soustvarila Rok Vilčnik in Tanja Ribič, režijo pa podpisuje Đuro. »To je poklon ženskam, njihovi moči, iskrenosti, humorju in čustveni inteligenci – a hkrati tudi hudomušna satira o Balkancih, odnosih, Zasavkah in o tem, kako v zakonu preživeti z nasmehom,« Tanja povzame odrsko dogajanje. Z novo predstavo navdušuje po Sloveniji, nedavno se je v Ljubljani zgodila petdeseta, prav tako jo bomo lahko v prestolnici znova videli 11. decembra, in sicer v Odiseji.