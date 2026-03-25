Igralski filmski festival Krafft se seli iz Kranja v Ljubljano

Sodelovanje z domačo in mednarodno strokovno javnostjo bo intenzivnejše.
Nagrada zlato jabolko za igralske dosežke FOTO: Arhiv Kraffta

Projekcije, ki bodo odprte tudi za širšo javnost, bodo imele predvsem referenčno in pedagoško vlogo. FOTO: Krafft

Zaradi selitve festival nadaljuje pot kot Igralski filmski festival Krafft. FOTO: Krafft

S programsko prenovo festival postaja predvsem prostor poglobljenega strokovnega dialoga, izobraževanja in mednarodne izmenjave, poudarja Maja Sever. FOTO: Sta

STA, I. R.
 25. 3. 2026 | 08:20
Po petih izvedbah v Kranju se Igralski filmski festival Krafft seli v Ljubljano. Prihaja novo programsko obdobje s poudarkom na strokovnem razvoju igralske umetnosti, mednarodnem povezovanju in izobraževanju. Kot pojasnjujejo organizatorji, selitev v Ljubljano prinaša večjo dostopnost in tesnejšo povezavo z nacionalnimi institucijami ter omogoča intenzivnejše sodelovanje z domačo in mednarodno strokovno javnostjo. Zaradi selitve festival opušča dosedanji naziv Kranjski igralski filmski festival in nadaljuje pot kot Igralski filmski festival Krafft. »Krafft je od začetka zasnovan kot prostor srečevanja igralcev, ustvarjalcev in filmskih strokovnjakov. Z letošnjo programsko prenovo ta fokus še dodatno izostrujemo – festival postaja predvsem prostor poglobljenega strokovnega dialoga, izobraževanja in mednarodne izmenjave,« je izpostavila programska direktorica festivala Maja Sever. V ospredju bo strokovni program, ki ga pripravlja Društvo slovenskih avdiovizualnih igralcev ter vključuje delavnice, mojstrske tečaje, strokovne pogovore in tematske razprave, namenjene igralcem ter širši filmski stroki. Predvidena je tudi udeležba treh priznanih mednarodnih kasting direktorjev in častnega gosta festivala.

Prvi sklop bo med 11. in 15. julijem, glavnina dogajanja pa med 9. in 20. septembrom.

Letošnji program bo razdeljen v dva sklopa. Prvi bo med 11. in 15. julijem, ko bo na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo (AGRFT) petdnevna igralska delavnica po metodi Leeja Strasberga, ki velja za eno najvplivnejših igralskih metod v zgodovini filma in gledališča. Njeni temeljni elementi so relaksacijske in senzorične vaje ter delo z emocionalnim spominom. Udeleženci bodo skozi poglobljen proces razvijali igralsko koncentracijo, emocionalno dostopnost in natančnost igralskega izraza. Glavnina dogajanja bo jeseni, med 9. in 20. septembrom, ko bo festival v sodelovanju z AGRFT in Slovensko kinoteko pripravil projekcije, pogovore in osrednji del strokovnega programa. V skladu z novo programsko zasnovo filmski program letos ne bo več tekmovalnega značaja.

Julija bo na AGRFT potekala intenzivna petdnevna igralska delavnica po metodi Leeja Strasberga.

Projekcije, ki bodo odprte tudi za širšo javnost, bodo imele predvsem referenčno in pedagoško vlogo, saj bodo izbrane filme spremljali strokovni pogovori in analize igralskih pristopov. Na ta način festival filmske projekcije postavlja v neposredno povezavo s strokovnim programom ter jih uporablja kot izhodišče za razmislek o igralskih metodah, interpretaciji in razvoju igralske umetnosti v sodobnem filmu, so pojasnili organizatorji. V Mestni občini Kranj, kjer so Krafft ves čas podpirali, njegovo selitev v Ljubljano obžalujejo. Izpostavili so, da so od leta 2021 kot soorganizator festivala sodelovali tako finančno kot tudi skozi pomoč pri organizaciji, protokolarnih dogodkih ter iskanju ustreznih prostorov za izvedbo bogatega filmskega, izobraževalnega, ustvarjalnega in družabnega programa. Tak je bil namen občine tudi letos, a so od organizatorjev prejeli obvestilo, da festival selijo v Ljubljano.

