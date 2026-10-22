Imperij z novim Karnevalom vabijo v svet presenečenj (VIDEO)

Skupina Imperij predstavlja novo skladbo in videospot »Karneval«, s katerima poslušalce popelje v svet utripajočih luči, spontanih trenutkov in nepričakovanih doživetij. Pesem govori o nepredvidljivosti življenja in trenutkih, ki so še lepši, kadar jih delimo z nekom.

Člani skupine Imperij, Julij Klemenc, Nejc Dolinar in Jure Erpič, z novo skladbo nadaljujejo svojo glasbeno pot. Besedilo je napisal Julij Klemenc, glasbo pa David Stritar. Pesem skozi prispodobo potujočega cirkusa opisuje življenje, polno presenečenj, novih izkušenj in dogodkov, ki jih ni mogoče načrtovati.

Navdih je dobil med vožnjo na vajo

Zamisel za skladbo se je Klemencu porodila nekega večera, ko se je odpravljal na vajo. Med vožnjo mimo osvetljenega trgovskega centra v ljubljanski Šiški so ga utripajoče luči in reklamni zasloni spomnili na karneval. »V mislih se mi je zazdelo, da je v bistvu celo življenje kot nek potujoči cirkus s široko paleto zabavnih, presunljivih in presenetljivih izkušenj,« je razkril glasbenik. Ob tem je poudaril, da so takšna doživetja najlepša v dvoje, ko ne manjka sreče, smeha in sproščene zabave.

»Karneval« je tudi nov korak proti prihajajočemu albumu skupine Imperij. Pred njim so že predstavili skladbe »Najin svet«, »Gorim« in »Ni meja«. Novo pesem spremlja še barvit videospot, ki dopolnjuje njeno razigrano sporočilo: življenje je polno presenečenj in nikoli ne vemo, kam nas bo odpeljala naslednja noč.