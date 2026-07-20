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NEUMORNO USTVARJA

Ines Erbus manifestira ljubezen

Naša pevka na krilih poletja z novo avtorsko pesmijo.
Navdih je pevka našla v ljubezni do potovanj in občutku svobode nad oblaki. FOTO: OSEBNI ARHIV

Navdih je pevka našla v ljubezni do potovanj in občutku svobode nad oblaki. FOTO: OSEBNI ARHIV

Videospot za skladbo Midva letiva je med poslušalci že požel številne pohvale. FOTO: OSEBNI ARHIV

Videospot za skladbo Midva letiva je med poslušalci že požel številne pohvale. FOTO: OSEBNI ARHIV

Čeprav bo večino poletja preživela na odrih, si bo vzela tudi nekaj dni oddiha. FOTO: JANI KUKOVEC

Čeprav bo večino poletja preživela na odrih, si bo vzela tudi nekaj dni oddiha. FOTO: JANI KUKOVEC

Navdih je pevka našla v ljubezni do potovanj in občutku svobode nad oblaki. FOTO: OSEBNI ARHIV
Videospot za skladbo Midva letiva je med poslušalci že požel številne pohvale. FOTO: OSEBNI ARHIV
Čeprav bo večino poletja preživela na odrih, si bo vzela tudi nekaj dni oddiha. FOTO: JANI KUKOVEC
K. G.
 20. 7. 2026 | 05:25
2:48
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Po lanskem singlu Sekunde, s katerim se je prvič predstavila tudi kot avtorica glasbe in besedil, Ines Erbus nadaljuje svojo ustvarjalno pot. Tokrat predstavlja novo skladbo Midva letiva, ki jo navdihujejo poletje, občutek svobode in zaljubljenost. Pevka pravi, da je pesem nastala zelo spontano, zanjo pa nosi tudi posebno osebno sporočilo – verjame namreč, da lahko z njo v svoje življenje prikliče ljubezen.

Videospot za skladbo Midva letiva je med poslušalci že požel številne pohvale. FOTO: OSEBNI ARHIV
Videospot za skladbo Midva letiva je med poslušalci že požel številne pohvale. FOTO: OSEBNI ARHIV
Ines je že vrsto let velika ljubiteljica potovanj, še posebno pa jo navdušuje letenje. Prav občutek, ki ga doživlja nad oblaki, je postal osrednji motiv njene nove skladbe. »Najbolj srečna sem, ko letim. Občutek svobode je takrat res nepopisen, še posebno če ga lahko deliš z dobro družbo. Mislim, da prav ta občutek nosi tudi pesem Midva letiva,« pravi pevka. Po njenih besedah pesem ujame tiste brezskrbne poletne trenutke, metuljčke v trebuhu in občutek, ko se zdi, da se za trenutek ves svet ustavi. Zato si želi, da bi poslušalcem polepšala poletje in jih spremljala na poti proti morju ali drugim počitniškim dogodivščinam. »Vsaka moja pesem nosi del mene, zato sem res vesela in ponosna, da se moja avtorska pot nadaljuje. Najbolj si želim, da bi ljudje v njej uživali, jo poslušali na poti na morje, ali kamor koli jih bo poletje poneslo, in jo prepevali na ves glas. Če se bo v njej našla še kakšna zaljubljena duša, pa bom še toliko bolj srečna,« pove. Glasbo za skladbo sta ustvarila Ines in njen oče Dušan Erbus, ki je poskrbel tudi za aranžma in produkcijo, besedilo pa sta napisala Ines Erbus in David Amaro. Pevka priznava, da ji avtorsko ustvarjanje pomeni vedno več, saj lahko skozi pesmi poslušalcem pokaže tudi svojo bolj osebno plat.

Čeprav bo njeno letošnje poletje predvsem delovno in polno koncertnih nastopov, si bo vzela tudi nekaj dni oddiha. Letalske vozovnice za Španijo so že rezervirane, zato bo občutek svobode, o katerem prepeva v novi skladbi, kmalu znova doživela tudi sama. Ob izidu je predstavila tudi videospot, ki je med poslušalci naletel na zelo topel odziv. Pod objavami na družbenih omrežjih se vrstijo pohvale, številni pesem opisujejo kot enega najlepših poletnih singlov, navdušenje pa je požel tudi videospot. Ena od poslušalk je zapisala, da ima ob ogledu občutek, »kot da gleda znanstvenofantastični film«. Z novo avtorsko skladbo ostaja zvesta lahkotnim melodijam in pozitivni energiji, obenem pa poslušalce spodbuja, naj si upajo ljubiti, sanjati in izkoristiti vsak trenutek, ko jim življenje ponudi priložnost, da poletijo.

Čeprav bo večino poletja preživela na odrih, si bo vzela tudi nekaj dni oddiha. FOTO: JANI KUKOVEC
Čeprav bo večino poletja preživela na odrih, si bo vzela tudi nekaj dni oddiha. FOTO: JANI KUKOVEC

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