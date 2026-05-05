Intimni koncert Bryana Adamsa v portoroškem Avditoriju

Svetovno znani glasbeni zvezdniki večinoma nastopajo na turnejah po velikih dvoranah, športnih halah in stadionih, ki so primerni za množice oboževalcev. Takšne so tudi turneje slovitega kanadskega glasbenika in fotografa Bryana Adamsa, ki pa sem ter tja naredi kakšno izjemo z intimnim koncertom za manjše število obiskovalcev. Takšen se prvič obeta tudi v Sloveniji. Adams bo 25. junija nastopil v portoroškem Avditoriju z akustičnim koncertom Bare Bones, premljal ga bo le pianist Gary Breit. Natop naj bi trajal dve uri.

Po Portorožu 12. decembra pride še v ljubljanske Stožice.

Naslovnica novega albuma FOTO: Promocijsko gradivo

Rock v glasbenem gledališču

Bare Bones občinstvu ponuja redko priložnost, da Adamsa doživi v morda najbolj edinstveni obliki njegovega ustvarjanja. Uspešnice Run to You, It's Only Love, Here I Am, Cuts Like a Knife, I Finally Found Someone (izvirno duet z) in predvsem (Everything I Do) I Do It For You bodo v akustični preobleki razkrile moč njegovega glasbenega izraza, občinstvo pa bo imelo občutek, kot da Adamsa posluša v lastni dnevni sobi. Nova, akustična interpretacija njegovih največjih uspešnic je požela navdušene odzive tako kritikov kot oboževalcev, kar je še dodaten razlog, da Adams nadaljuje tudi tovrstne nastope. Adams, znan po prepoznavnem glasu, iskrenih besedilih in izjemni odrski energiji, že desetletja spada med stalnice svetovne glasbene scene. »Vsakič ko mi kdo nameni kompliment, mu rečem, da te rock'n'roll ohranja mladega. Igrati glasbo, potovati po svetu – to sploh ni slab poklic, če ga lahko opravljaš,« pravi zvezdnik, ki po svetu nastopa že skoraj štiri desetletja. Njegova glasba je dosegla vrhove lestvic v 40 državah, za svoje delo pa je prejel številna priznanja, med drugim nagrado grammy, American Music Awards, tri nominacije za oskarja in pet nominacij za zlati globus.

Leta 2018 je vstopil tudi v svet glasbenega gledališča in kot soavtor napisal pesmi za muzikal Pretty Woman: The Musical. Leta 2022 je izdal svoj 16. studijski album So Happy It Hurts. Leta 2023 je po zgledu Taylor Swift ponovno posnel nekaj svojih največjih uspešnic in jih izdal na dvojnem albumu Classics, kmalu zatem pa še zbirko treh albumov z nastopov v londonski dvorani Royal Albert Hall. Avgusta 2024 je Bryan Adams ustanovil lastno neodvisno založbo Bad Records in jo krstil z omejeno izdajo 7-palčnega digitalnega singla ter videospotom za skladbi Rock And Roll Hell in War Machine.

S pianistom Breitom, ki je njegov edini spremljevalec na koncertih Bare Bones, sodelujeta od leta 2000. Klaviature je Breit igral tudi na Adamsovem albumu Room Service iz leta 2004, ko je nadomestil nekdanjega klaviaturista Tommyja Mandela. Od takrat neprekinjeno nastopa na turnejah z Adamsom in njegovo skupino. Adams je lani nastopal tudi s Pat Benatar in Neilom Giraldom, s katerima zaradi odziva občinstva napoveduje tudi nekaj nadaljnjih koncertov. V Slovenijo Bryan Adams letos pride še enkrat, in sicer v ljubljanske Stožice 12. decembra.