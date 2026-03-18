Irski humor prevzel Ljubljano

Atmosfera v Odiseji v Ljubljani je bila minulo nedeljo obarvana v značilno irsko zeleno, saj je tik pred praznovanjem dneva svetega Patrika tam potekal mednarodni stand-up večer Martina Ipša predstavlja: Best of Irish Stand-Up Comedy. Dogodek je v prestolnico prinesel svež veter irskega humorja ter združil občinstvo v večeru sproščenosti, smeha in medkulturnega povezovanja, ki ga na domačih odrih ne vidimo pogosto, hkrati pa je ponudil kakovosten vpogled v sodobne trende stand-up komedije.

Andrej Težak - Tešky, organizator Panč festivala, in Janja Zdolšek Ipša, direktorica Standup.si FOTO: MP PRODUKCIJA/PIGAC.SI

Štajerska komičarka, ki zadnja leta živi in ustvarja v Dublinu, je v Ljubljano pripeljala izbrane predstavnike irske stand-up scene in poskrbela za vsebinsko bogat ter dinamičen program, ki je presegel okvir klasičnega komičnega večera. Polna dvorana obiskovalcev z vseh koncev Slovenije je že pred začetkom nakazovala, da gre za poseben dogodek, ki presega zgolj zabavo in ponuja tudi vpogled v sodobno irsko komično produkcijo. Med občinstvom je bila irska veleposlanica, ki je večer podprla v sodelovanju z irskim veleposlaništvom v Sloveniji, kar je dogodku dodalo dodatno simbolno in diplomatsko noto ter poudarilo pomen kulturnega povezovanja med državama. Na odru so poleg Martine, ki je občinstvo navdušila tudi s svojim angleškim programom, novo odrsko prezenco in opazno osebno preobrazbo, nastopili šeter. Raznolik nabor nastopajočih je poskrbel za dinamičen ritem večera in širok spekter humorja, ki je nagovoril različno občinstvo ter ohranjal visoko raven energije skozi celoten program.

»Vsak od komikov je v program vnesel svoj ton in izraz. Breda Hegarty, Donna Fletcher in John Denhof so prispevali raznolike komične poglede, medtem ko je Martin Angolo s svojo energijo in ostrino hitro osvojil dvorano. Kot eno prepoznavnejših imen irske stand-up scene je večeru dodal izrazit mednarodni pečat,« je poudarila producentka Janja Zdolšek Ipša. Dodala je, da so tovrstni dogodki pomembni tudi za razvoj domače stand-up scene, saj omogočajo stik z različnimi pristopi, ritmom in slogovnimi izraznostmi sodobne komedije ter spodbujajo nadaljnji razvoj tovrstnih vsebin. Odličen obisk, močan odziv publike in splošno navdušenje po koncu so potrdili, da je bil večer zadetek v polno. Organizatorji ob tem ne izključujejo možnosti, da bi podobni mednarodni stand-up večeri postali stalnica na slovenskih odrih, saj zanimanje občinstva jasno kaže na potrebo po tovrstnih vsebinah in odpira prostor za nove tovrstne projekte.