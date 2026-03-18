Irski humor prevzel Ljubljano

Galerija
Atmosfera v Odiseji v Ljubljani je bila minulo nedeljo obarvana v značilno irsko zeleno, saj je tik pred praznovanjem dneva svetega Patrika tam potekal mednarodni stand-up večer Martina Ipša predstavlja: Best of Irish Stand-Up Comedy. Dogodek je v prestolnico prinesel svež veter irskega humorja ter združil občinstvo v večeru sproščenosti, smeha in medkulturnega povezovanja, ki ga na domačih odrih ne vidimo pogosto, hkrati pa je ponudil kakovosten vpogled v sodobne trende stand-up komedije.
»Vsak od komikov je v program vnesel svoj ton in izraz. Breda Hegarty, Donna Fletcher in John Denhof so prispevali raznolike komične poglede, medtem ko je Martin Angolo s svojo energijo in ostrino hitro osvojil dvorano. Kot eno prepoznavnejših imen irske stand-up scene je večeru dodal izrazit mednarodni pečat,« je poudarila producentka Janja Zdolšek Ipša. Dodala je, da so tovrstni dogodki pomembni tudi za razvoj domače stand-up scene, saj omogočajo stik z različnimi pristopi, ritmom in slogovnimi izraznostmi sodobne komedije ter spodbujajo nadaljnji razvoj tovrstnih vsebin. Odličen obisk, močan odziv publike in splošno navdušenje po koncu so potrdili, da je bil večer zadetek v polno. Organizatorji ob tem ne izključujejo možnosti, da bi podobni mednarodni stand-up večeri postali stalnica na slovenskih odrih, saj zanimanje občinstva jasno kaže na potrebo po tovrstnih vsebinah in odpira prostor za nove tovrstne projekte.