VRAČA SE NA FILMSKI FESTIVAL

Italijanski Hitchcock snema novo grozljivko po navdihu bizarne mehiške uspešnice

Isabelle Huppert igra v filmu 85-letnega Daria Argenta.
Sodeloval je pri pisanju scenarija za Bilo je nekoč na Divjem zahodu (C'era una volta il West). FOTO: Promocijsko gradivo

Kljub častitljivim letom je še vedno aktiven. FOTO: Elisabetta Villa/Getty Images

Isabelle Huppert je označil za »neverjetno prijazno žensko in fantastično igralko«. FOTO: Thibaud Moritz/Afp

Njegova hči Asia je ena vodilnih glasov gibanja proti spolnemu nasilju #MeToo. FOTO: Andreas Rentz/Getty Images

Metti, una sera a cena je Argentov zadnji film, pod katerega se je podpisal kot scenarist. FOTO: Alessandro Bianchi/Reuters

STA, I. R.
 19. 5. 2026 | 10:16
Italijanski režiser Dario Argento snema novo grozljivko z Isabelle Huppert. Francoska igralka je prebrala scenarij in takoj sprejela vlogo, je 85-letni režiser povedal v pogovoru za italijanski časnik La Repubblica. Huppertovo je označil tudi za »neverjetno prijazno žensko in fantastično igralko«. Kot je še povedal, je navdih za film dobil v »bizarni mehiški uspešnici« iz 40. let minulega stoletja, in dodal, da ga je zgodba že dlje zaposlovala, zdaj pa je napočil čas, da jo posname.

Najbolj je znan po stiliziranih, vizualno intenzivnih filmih z izrazitimi elementi napetosti in nasilja.

V Rimu rojeni Argento, sin producenta Salvatoreja Argenta in oče igralke Asie Argento, se letos vrača na filmski festival v Cannesu, kjer je bil prvič, še preden je postal mojster grozljivk. Bil je soscenarist filma Giuseppeja Patronija Griffija Metti, una sera a cena, ki je bil leta 1969 v tekmovalnem programu, njegovo restavrirano različico pa letos prikazujejo v festivalskem sklopu Cannes Classics. Drama pripoveduje o meščanskem svetu, polnem strasti, afer in ljubezenskih trikotnikov. V filmu so med drugim zaigrali Jean-Louis Trintignant, Tony Musante, Florinda Bolkan, Lino Capolicchio in Annie Girardot. Glasbo je napisal legendarni skladatelj Ennio Morricone.

Dario Argento je legendarni italijanski režiser, scenarist in producent, znan kot mojster grozljivk, zlasti podžanra giallo (giallo pomeni rumena, izraz pa izhaja iz rumenih platnic grozljivih in kriminalnih romanov, ki so jih prodajali v Italiji). Najbolj je znan po stiliziranih, vizualno intenzivnih filmih z izrazitimi elementi napetosti in nasilja, kot je kultna klasika Suspiria (1977), pri kateri je sodeloval tudi pri komponiranju glasbe. Prijel se ga je vzdevek italijanski Hitchcock.

Restavrirano različico filma Metti, una sera a cena iz 1969. prikazujejo na canskem festivalu.

Kariero je začel kot filmski kritik pri rimskem dnevniku Paese Sera. Pri 20 letih je postal poklicni scenarist in se leta 1967 pridružil Bernardu Bertolucciju pri pisanju scenarija za epski vestern Sergia Leoneja Bilo je nekoč na Divjem zahodu. Če pogleda v preteklost, je bil po lastnih besedah tedaj mladenič z mnogimi sanjami, ki je za seboj že pustil novinarstvo in je kot scenarist nabiral prve izkušnje. Metti, una sera a cena je sicer Argentov zadnji film, pod katerega se podpisuje kot scenarist. Med najbolj znane filme v režiji italijanskega mojstra grozljivk sicer spadajo Skrivnost zapuščene hiše, Nadnaravni pojavi, Opera, Nespečnost in Kvartopirec. Režiral je 15 filmov.

