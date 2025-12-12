Izak posnel duet s Katarino Čas (VIDEO)

Katarina Čas, ki je v Londonu zasedena s snemanjem televizijske serije za BBC z naslovom Wild Cherry, z glasbenikom Izakom Koširjem predstavlja videospot za pesem z naslovom Berlin. »So I gave you Berlin,« pravi refren pesmi. Berlin je prispodoba za svet. Lahko je kateri koli drugi kraj. Ali mesto. Ali prostor. Je kratko nočno pismo, napisano z malo besedami in veliko prostora, ki prepušča belino za interpretacijo. Je odmev. Kot odmevata glasova, ki drug drugega iščeta v refrenu. Usodno srečanje zdaj o(b)staja zgolj v vzporednem vesolju – v uglasbenih besedah, v poeziji, ki se jo je pesnik odločil deliti z naključnimi mimoidočimi. In tako je romanca dobila zvočni spomenik ter postala nesmrtna.

Izak je bil frontman mednarodne zasedbe The Toronto Drug Bust, ki je leta 2010 izdala debitantski album Enfant terrible, nastopila na vseh večjih festivalih v regiji (Exit, Sziget, Terraneo, Waves Vienna), imela turnejo na Finskem ter nato leta 2012 izdala tudi koncertno vinilno ploščo Live in Helsinki, opazil in predvajal pa jo je tudi britanski radio BBC. Po večletni ustvarjalni pavzi na glasbenem področju se vrača z avtorsko skladbo Berlin, pri kateri je pri duetu bolj kot izrazite vokalne akrobacije iskal senzibilno interpretacijo in prepričljive emocije. Prav zato je nastalo sodelovanje s Katarino, ki je svojo vlogo izjemno dobro razumela in se kot izkušena igralka vanjo tudi tankočutno vživela. Mednarodno uspešna igralka je trenutno članica britanske serije Wild Cherry, ki se predvaja na BBC One. Nastopila je v filmu Volk z Wall Streeta režiserja Martina Scorseseja, kot zaročenka Ala Pacina v filmu Danny Collins in ob Brendanu Gleesonu v irski črni komediji The Guard. Na televiziji je nastopila v serijah Berlin Station, Jack Ryan, Death in Paradise, Love, Lies and Records, New Tricks ter Wild Bill. V Sloveniji smo jo lahko spremljali v filmih Jaz sem Frenk in Prebujanja ter serijah Ja, Chef!, Primeri inšpektorja Vrenka in Življenja Tomaža Kajzerja. Ob igralskih podvigih Katarina občasno sodeluje tudi pri glasbenih projektih. Med izstopajočimi so skladbe v okviru projekta K.A.T., sodelovala pa je tudi z Dachom iz zasedbe Matter.