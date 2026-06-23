Izbral ga je pravi poklic: največji trenutek večera pripadel igralcu Alešu Valiču (FOTO)

V Mariboru se je s slovesno podelitvijo nagrad sklenil 61. Festival Borštnikovo srečanje, osrednji slovenski gledališki festival, ki je tudi letos pokazal, da slovenski oder premore veliko ustvarjalne moči, poguma in umetniške drznosti. Največji trenutek večera je pripadel igralcu Alešu Valiču, ki si je nadel Borštnikov prstan, najvišje slovensko priznanje za igralsko ustvarjanje. Valič, ki je poklicno pot začel v Slovenskem stalnem gledališču v Trstu, pozneje pa postal eden ključnih igralcev ljubljanske Drame, je nagrado prejel za izjemen umetniški opus. S svojim delom je močno zaznamoval gledališče, pa tudi radio, film, televizijo in pedagoško področje.

Veliko Borštnikovo nagrado za najboljšo predstavo je žirija prisodila udarni uprizoritvi Kralj Lear v režiji Jerneja Lorencija.

Žirija je v utemeljitvi poudarila njegovo umetniško integriteto, izrazno širino in prepoznavno igralsko poetiko, s katero je ustvaril eno najbogatejših igralskih poti svoje generacije. Prstan mu je izročila lanska prejemnica Nataša Barbara Gračner, ki se mu je zahvalila tudi za ljubezen do jezika. Valič je ob ganljivem trenutku dejal, da je bilo gledališče zanj vedno posvečen prostor. »Mislim, da me je izbral pravi poklic,« je povedal.

Večer velikih zmag

Veliko Borštnikovo nagrado za najboljšo predstavo je prejela uprizoritev Kralj Lear v režiji Jerneja Lorencija in produkciji SNG Drama Ljubljana. Predstava je prepričala z močnim, premišljenim in umetniško dovršenim odrskim jezikom, ki Shakespearove tragedije ne obravnava kot oddaljenega klasika, temveč kot živ razmislek o moči, razpadu družbenega reda in krhkosti človeka. Kralj Lear je bil tudi sicer veliki zmagovalec večera. Jernej Lorenci je prejel nagrado za režijo, Gregor Luštek za odrski gib, igralske nagrade pa so za vloge v tej uprizoritvi prejeli Janez Škof, Timon Šturbej in Mina Švajger. Med nagrajenkami sta bili še Marjuta Slamič in Ana Facchini za vlogi v uprizoritvi iz leta 1973, slednja pa tudi za nastop v predstavi Anhovo.

Nadarjeni Timon Šturbej je prejel nagrado za vlogo Edgarja v predstavi Kralj Lear.

Danilo Rošker, direktor SNG Maribor, in legendarni pisatelj Tone Partljič

Nagrado Tomaža Pandurja za izjemno uprizoritveno vizijo je prejel ustvarjalni kolektiv predstave Nafta, nagrado za raziskavo in razvoj besedila pa ustvarjalci uprizoritve Anhovo. Prav ta predstava je prejela tudi nagrado Društva gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije za najboljšo uprizoritev preteklega leta. Umetniški direktor festivala Aleš Novak je na koncu poudaril, da je letošnji program znova dokazal umetniško odličnost slovenskega gledališča in njegov pogum za raziskovanje sveta, v katerem živimo. Predvsem pa, da občinstvo še vedno verjame v moč gledališkega srečanja.