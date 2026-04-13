KRALJ POPA NA VELIKEM PLATNU

Jaafar Jackson kot Michael: izjemna vloga, nečak kralja popa jo je vadil do bolečine (FOTO)

Glasbeni film o življenju enega največjih in najvplivnejših umetnikov na svetu Michaela Jacksona.
Jaafar Jackson je upodobil strica Michaela Jacksona. FOTO: Glen Wilson/lionsgate

Začelo se je z Jackson 5. FOTO: Courtesy Of Lionsgate

Spraševali so se, ali je njegov nečak zmožen izvesti najbolj ikonične plesne gibe. FOTO: Glen Wilson/lionsgate

Ustvarjalne ambicije so ga gnale v neizprosno prizadevanje, da postane največji performer na svetu. FOTO: Lionsgate

Zgodba o njegovem življenju FOTO: Lionsgate

Režijo podpisuje Antoine Fuqua. FOTO: Alessandro Bianchi/Reuters

Zgodba o njegovem življenju FOTO: Lionsgate

I. R.
 13. 4. 2026 | 15:14
3:20
A+A-

Malo nas loči od začetka predvajanja glasbene drame z naslovom Michael, ki razgalja življenje enega največjih in najvplivnejših umetnikov na svetu Michaela Jacksona. Upodobil ga je njegov nečak Jaafar Jackson, ki nikoli ni sanjal, da bo igralec ali da bo upodobil prav kralja popa. Se je pa še kako zavedal težke naloge, ustvarjalci pa so se spraševali, ali je zmožen izvesti najbolj ikonične plesne gibe. »Dajte mi malo časa. Obožujem izzive in želel sem vsem dokazati, da zmorem,« se spominja Jaafar, ko je določen gib vadil ure in ure, dokler ni bil popoln. Pri vajah je vztrajal do neznosnih bolečin, ker bi tako vztrajal tudi Michael, pove. »Ni poti nazaj. Čas je, da stopim na oder in izpeljem najboljši nastop doslej,« še pravi Jaafar.

»Vsak gib šteje, vsaka malenkost šteje. Plesnih gibov se ne da kar tako mimogrede izvesti,« pa pojasnjuje režiser Antoine Fuqua (nagrajeni filmski ustvarjalec filmov Dan za trening, Padec Olimpa in Pravičnik) in dodaja, da je Jaafar vsakič vztrajno vadil ples do trenutka snemanja. Scenarij je napisal trikratni nominiranec za oskarja John Logan (Gladiator, Letalec). Poleg Jaafarja v filmu igrajo še Nia Long, Laura Harrier, Juliano Krue Valdi, Miles Teller in Colman Domingo.

Največji performer na svetu

Film pripoveduje zgodbo o življenju Michaela Jacksona onkraj glasbe in sledi njegovi poti od odkritja izjemnega talenta kot vodje skupine The Jackson 5 do vizionarskega umetnika, ki so ga ustvarjalne ambicije gnale v neizprosno prizadevanje, da postane največji performer na svetu. Film, ki odstira njegovo življenje izven odra kot tudi nekatere najbolj ikonične nastope iz njegove zgodnje samostojne kariere, slavnega zvezdnika gledalcu prikazuje tako od blizu kot še nikoli prej.

»Snemati film o nekom, kot je Michael, je zelo duhovno potovanje,« pravi Fuqua. Na njegovo kariero režiserja je imel slavni pevec izjemen vpliv in zgled – če on lahko postane pevec z mednarodno slavo, zmore to tudi kdo drug, opisuje. Šele Michael je bil v režiserjevih očeh prvi, ki je presegel meje in imel tako velik vpliv ter ga navdihnil na njegovem področju. Michael je bil že od mladih nog drugačen in je vse svoje življenje in glas posvetil ljudem. »Michaela Jacksona ne moreš razumeti kot človeka, če se ne vrneš nazaj in greš malo globlje. Boril se je med ljubeznijo do svoje družine in ljubeznijo do svoje glasbe,« pojasnjuje Fuqua. »Moje sanje so, da gledalci iz kina odidejo z boljšim razumevanjem Michaela.«

Film sledi njegovi poti od odkritja izjemnega talenta kot vodje skupine The Jackson 5 do vizionarskega umetnika.

Pevec je med izjemno energijsko nabitimi nastopi s svojimi gibi nagovarjal oboževalce, se z njimi povezoval, njegova glasba pa je presegala barvo kože in raso ter ga delala posebnega, še doda. »Prepričan sem, da bi glasba lahko spremenila svet,« so znane besede slavnega pevca, ki jih v filmu izreče njegov nečak Jaafar Jackson, ki je glasbeno ikono izvrstno upodobil.

22. aprila film prihaja na redni spored kinematografov.

Jaafar JacksonMichael Jacksonglasbafilmpop kulturakralj popaikone popkulturepevec
ZADNJE NOVICE
16:15
Premium
Lifestyle  |  Stil
TESTIRALI SMO

Mali jeep v terenski izvedbi (FOTO)

Jeep avenger ima lahko tudi koristen štirikolesni pogon.
Gašper Boncelj13. 4. 2026 | 16:15
16:11
Novice  |  Kronika  |  Doma
V DRUŽINSKI HIŠI

Brata je napadel z nožem, Vid poskus uboja zagrešil v stanju bistveno zmanjšane prištevnosti

Vid Ošep je kriv poskusa uboja.
13. 4. 2026 | 16:11
16:00
Lifestyle  |  Polet
ZELO NEZDRAVO

Ameriška hrana, ki bi po mnenju strokovnjakov morala izginiti z jedilnikov po svetu

Za dolgoročno zdravje je ključno, da takšne jedi ostanejo izjema, ne pravilo.
Miroslav Cvjetičanin13. 4. 2026 | 16:00
15:47
Bralci
VLOŽEK V TUJO NEPREMIČNINO

Pravnik pomaga bralcu Novic: Boris vlagal v nepremičnino tašče in tasta, sledil je razhod

Imate pravno vprašanje ali težavo, bi se radi posvetovali o uradnih zadevah? Na Slovenskih novicah vsem bralcem, tudi nenaročnikom, predstavljamo storitev Pravnik svetuje. Tokrat objavljamo odgovor bralcu, ki mu je razpadla zveza. Zanima ga, ali si lahko kako povrne vložek v tujo hišo, ki jo je pomagal obnoviti.
13. 4. 2026 | 15:47
15:44
Lifestyle  |  Astro
DUHOVNI NASVET

Prikličimo pomladno energijo kot vrata v novo zavest in notranji tok

Vsak vdih je priložnost, da povabimo energijo rasti. Vsak izdih, da odpustimo vse, kar nas je zadrževalo.
13. 4. 2026 | 15:44
15:43
Novice  |  Slovenija
POLITIČNI OBRAT PRI SOSEDIH

Ste videli, kako oster je bil Janša v odzivu na madžarske volitve? Neizprosen je bil do Levice in Svobode

SD in Levica pozdravljata poraz Viktorja Orbána, SDS o ekstremistih in zblojencih, pri NSi in Demokratih čestitajo Pétru Magyaru.
13. 4. 2026 | 15:43

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
DOBRO JE VEDETI

Je to razlog za (pre)visoke račune?

V času, ko cene energentov nenehno rastejo, se mnogi sprašujejo, kako zmanjšati stroške ogrevanja in elektrike.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 11:11
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
POŠKODBA KRIŽNE VEZI

Napredek in novosti, ki oblikujejo današnje zdravljenje sprednje križne vezi

Zdravljenje poškodb sprednje križne vezi se je v zadnjih letih pomembno spremenilo.
13. 4. 2026 | 11:31
Promo
Novice  |  Slovenija
POSTANI VOJAK

Slovenska vojska išče kader prihodnosti: bi zdržali ta preizkus? (video)

Slovenska vojska trenutno šteje 909 častnikov, kmalu pa se jim bo pridružilo tudi 37 kandidatk in kandidatov iz 38. generacije Šole za častnike, ki se trenutno usposablja v Vojaškem objektu Kadetnica v Mariboru ter tudi na terenu. Med njimi so tako notranji kot zunanji kandidati, ki ob uspešno končanem šolanju napredujejo v čin poročnika.
7. 4. 2026 | 09:18
Promo
Lifestyle  |  Stil
ČUDOVITO

Ko se poezija renesanse spremeni v nekaj, kar lahko nosite

Pred Botticellijevo mojstrovino Rojstvo Venere se zdi, kot da se čas za trenutek upočasni.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 09:12
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
DOBRO JE VEDETI

Je to razlog za (pre)visoke račune?

V času, ko cene energentov nenehno rastejo, se mnogi sprašujejo, kako zmanjšati stroške ogrevanja in elektrike.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 11:11
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
POŠKODBA KRIŽNE VEZI

Napredek in novosti, ki oblikujejo današnje zdravljenje sprednje križne vezi

Zdravljenje poškodb sprednje križne vezi se je v zadnjih letih pomembno spremenilo.
13. 4. 2026 | 11:31
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
POSTANI VOJAK

Slovenska vojska išče kader prihodnosti: bi zdržali ta preizkus? (video)

Slovenska vojska trenutno šteje 909 častnikov, kmalu pa se jim bo pridružilo tudi 37 kandidatk in kandidatov iz 38. generacije Šole za častnike, ki se trenutno usposablja v Vojaškem objektu Kadetnica v Mariboru ter tudi na terenu. Med njimi so tako notranji kot zunanji kandidati, ki ob uspešno končanem šolanju napredujejo v čin poročnika.
7. 4. 2026 | 09:18
Promo
Lifestyle  |  Stil
ČUDOVITO

Ko se poezija renesanse spremeni v nekaj, kar lahko nosite

Pred Botticellijevo mojstrovino Rojstvo Venere se zdi, kot da se čas za trenutek upočasni.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 09:12
PromoPhoto
Razno
NEVERJETNE IZKUŠNJE

Izkušnje Slovencev, ki so pravo rešitev našli na Hrvaškem

Slovenski pacienti pripovedujejo, kako so po letih težav, protezah in negotovosti našli rešitev, ki jim je spremenila vsakdan.
13. 4. 2026 | 10:16
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVOST

Celjski sejem z novim konceptom

Celjski sejem z letom 2026 uvaja pomembno novost na področju industrijskih dogodkov.
Promo Slovenske novice13. 4. 2026 | 08:38
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINE

Zakaj nastajajo kalcinacije v rami

Bolečina v rami, ki se pojavi nenadoma, pogosto ponoči in brez jasnega vzroka, je lahko zelo neprijetno presenečenje.
8. 4. 2026 | 14:04
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NASVET

Vas po obroku »peče« v želodcu? Osvojite preproste korake za boljše počutje

Ste že kdaj po kosilu ali večerji začutili tisti neprijetni pekoči občutek v prsih ali grlu? Ali pa kisel okus, ki kar noče izginiti? Niste edini. Takšni občutki so precej pogosti in se pojavijo ravno takrat, ko bi si želeli le malo miru po obroku.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 08:31
Promo
Novice  |  Slovenija
SVETOVNI DAN ZDRAVJA

Koliko boste morali čakati za pregled pri dermatologu?

Zakaj so pravočasna preventiva, dostopnost in zanesljive informacije ključne za zdravje Slovencev.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 10:56
Promo
Novice  |  Slovenija
Intervju z Larsom Sudmannom

Zakaj še tako dobra strategija na koncu pogosto pade?

Večina strategij umre v PowerPointu. Lars Sudmann trdi, da razlog ni v idejah, temveč v izvedbi. Strategija je vzorec odločitev: kar delamo – ne, kar napišemo.
13. 4. 2026 | 09:51
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NEPREMIČNINE

Od Portoroža do Opatije: obmorske novogradnje, ki so jih že skoraj razgrabili

Zaradi negotovosti na Bližnjem vzhodu in tveganj pri oddaljenih destinacijah se kupci vračajo na evropske obale, v Slovenijo, Hrvaško, Španijo in Grčijo.
13. 4. 2026 | 09:41
Promo
Novice  |  Slovenija
POSLOVANJE

Če tukaj škripa, se to hitro pozna

Skladišče je ključno za učinkovito poslovanje. Preverite, zakaj izbira regalnega sistema in zanesljivega partnerja vpliva na varnost, stroške in rast podjetja.
Promo Slovenske novice9. 4. 2026 | 11:45
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
NAKUP

To je razlog, da marsikdo na električni avto ne čaka več

Subvencija tudi brez gotovinskega plačila, ugoden obrok namesto enkratnega stroška in možnost, da si tudi premislite – vse to je financiranje ID. Flex.
Promo Slovenske novice13. 4. 2026 | 12:47
Promo
Lifestyle  |  Izlet
NAMIG

Od Dalmacije do Slavonije: potovanje okusov po Hrvaški

Hrvaška je dežela, kjer zaživijo vsi tvoji čuti, kjer vsak pogled odpira nove zgodbe.
Promo Slovenske novice13. 4. 2026 | 08:44
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NEVERJETNO

Resnična zgodba: zjutraj brez, popoldne pa že z novimi zobmi

Si predstavljate, da bi lahko v enem dnevu rešili svoje težave z brezzobostjo? Zakaj je pravzaprav pomembno, da manjkajoče zobe čim prej nadomestimo?
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 09:58
PromoPhoto
Novice  |  Kmetijske novice
NASVET

Kako se uspešno znebiti bramorjev na vrtu

Kako se znebiti bramorjev in drugih škodljivcev na vrtu brez kemije? Rešitev so nematode.
9. 4. 2026 | 11:15
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REŠITEV

Večina ljudi vsaj enkrat v življenju doživi epizodo tovrstne bolečine

Prav vsakogar med nami lahko vsaj enkrat v življenju doleti bolečina v križu, tudi če nismo utrpeli kakšne poškodbe.
Promo Slovenske novice8. 4. 2026 | 08:53
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZDRAVJE

Koliko časa je še »normalno«, preden postane razlog za skrb?

Nenadna bolečina v hrbtu, dolgotrajna utrujenost, zadihanost, migrene ali težave s kolenom – večina najprej pomisli, da bo minilo samo od sebe.
Promo Slovenske novice9. 4. 2026 | 12:08
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGIJA

Večina pri sončni elektrarni spregleda prav ta ključni detajl

Cene sončnih panelov in baterijskih hranilnikov so med ponudniki primerljive, podobno velja tudi za stroške montaže, zagona ter garancij za material in delo.
7. 4. 2026 | 08:56
