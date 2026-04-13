Jaafar Jackson kot Michael: izjemna vloga, nečak kralja popa jo je vadil do bolečine (FOTO)

Malo nas loči od začetka predvajanja glasbene drame z naslovom Michael, ki razgalja življenje enega največjih in najvplivnejših umetnikov na svetu Michaela Jacksona. Upodobil ga je njegov nečak Jaafar Jackson, ki nikoli ni sanjal, da bo igralec ali da bo upodobil prav kralja popa. Se je pa še kako zavedal težke naloge, ustvarjalci pa so se spraševali, ali je zmožen izvesti najbolj ikonične plesne gibe. »Dajte mi malo časa. Obožujem izzive in želel sem vsem dokazati, da zmorem,« se spominja Jaafar, ko je določen gib vadil ure in ure, dokler ni bil popoln. Pri vajah je vztrajal do neznosnih bolečin, ker bi tako vztrajal tudi Michael, pove. »Ni poti nazaj. Čas je, da stopim na oder in izpeljem najboljši nastop doslej,« še pravi Jaafar.

»Vsak gib šteje, vsaka malenkost šteje. Plesnih gibov se ne da kar tako mimogrede izvesti,« pa pojasnjuje režiser Antoine Fuqua (nagrajeni filmski ustvarjalec filmov Dan za trening, Padec Olimpa in Pravičnik) in dodaja, da je Jaafar vsakič vztrajno vadil ples do trenutka snemanja. Scenarij je napisal trikratni nominiranec za oskarja John Logan (Gladiator, Letalec). Poleg Jaafarja v filmu igrajo še Nia Long, Laura Harrier, Juliano Krue Valdi, Miles Teller in Colman Domingo.

Film pripoveduje zgodbo o življenju Michaela Jacksona onkraj glasbe in sledi njegovi poti od odkritja izjemnega talenta kot vodje skupine The Jackson 5 do vizionarskega umetnika, ki so ga ustvarjalne ambicije gnale v neizprosno prizadevanje, da postane največji performer na svetu. Film, ki odstira njegovo življenje izven odra kot tudi nekatere najbolj ikonične nastope iz njegove zgodnje samostojne kariere, slavnega zvezdnika gledalcu prikazuje tako od blizu kot še nikoli prej.

»Snemati film o nekom, kot je Michael, je zelo duhovno potovanje,« pravi Fuqua. Na njegovo kariero režiserja je imel slavni pevec izjemen vpliv in zgled – če on lahko postane pevec z mednarodno slavo, zmore to tudi kdo drug, opisuje. Šele Michael je bil v režiserjevih očeh prvi, ki je presegel meje in imel tako velik vpliv ter ga navdihnil na njegovem področju. Michael je bil že od mladih nog drugačen in je vse svoje življenje in glas posvetil ljudem. »Michaela Jacksona ne moreš razumeti kot človeka, če se ne vrneš nazaj in greš malo globlje. Boril se je med ljubeznijo do svoje družine in ljubeznijo do svoje glasbe,« pojasnjuje Fuqua. »Moje sanje so, da gledalci iz kina odidejo z boljšim razumevanjem Michaela.«

Zgodba o njegovem življenju FOTO: Lionsgate

Film sledi njegovi poti od odkritja izjemnega talenta kot vodje skupine The Jackson 5 do vizionarskega umetnika.

Pevec je med izjemno energijsko nabitimi nastopi s svojimi gibi nagovarjal oboževalce, se z njimi povezoval, njegova glasba pa je presegala barvo kože in raso ter ga delala posebnega, še doda. »Prepričan sem, da bi glasba lahko spremenila svet,« so znane besede slavnega pevca, ki jih v filmu izreče njegov nečak Jaafar Jackson, ki je glasbeno ikono izvrstno upodobil.

Zgodba o njegovem življenju FOTO: Lionsgate