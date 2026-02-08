Jadranka Juras pokazala, kako praznuje Prešernov dan (VIDEO)

Založba kaset in plošč (ZKP) RTV Slovenija je skupaj s prvim programom Radia Slovenija izdala singel Poet priznane primorske glasbenice Jadranke Juras, ki je svojo glasbeno pot začrtala konec devetdesetih let v skupini Planet Groove. Pozneje je svoje pevsko in glasbeno znanje nadgradila na Jazz institutu Univerze za umetnost v Gradcu, kjer je leta 2008 diplomirala iz koncertnega jazzovskega petja pri Deni DeRose.

Kombinacija jazzovskega petja, vpliv sodobne popularne glasbe in želja po avtorskem izrazu so porodili dva odmevna avtorska projekta; prvenec z naslovom Anima in kasnejši album Sakura. Oba sta prejela odlične kritike, singli z obeh plošč pa so se zavihteli na prva mesta najpomembnejših radijskih postaj pri nas. Sodelovala je z mnogimi priznanimi glasbeniki in skladatelji ter nastopila na številnih odrih doma in v tujini. Zadnjih 15 let se je izpopolnjevala v opernem petju pri Alenki Slokar Bajc in pela na odrih opernih hiš. V sodelovanju z Big bandom RTV Slovenija je posnela dva jazzovska albuma, pred sedmimi leti pa s skupino Okustični posnela in izdala album Enkratna, neponovljiva, za katerega so leta 2021 prejeli zlato piščal za najboljši album leta 2020.

»Poet je skladba, ki odpira intimno zgodbo dveh, ki naključno vstopata v življenje drug drugega, a se nikakor ne ujameta. Gre za nežno, melanholično pesem o bližini, ki zdravi, a žal tudi mine, kajti vse, kar nastane, na neki točki tako ali drugače premine,« o svoji pesmi pove glasbenica, ki je besedilo napisala sama, glasbo pa je ustvaril Milan Stanisavljević. S skladbo se Jurasova poklanja slovenskemu kulturnemu prazniku na dan obletnice smrti največjega slovenskega pesnika Franceta Prešerna. »Pisanje besedil za glasbo je tudi nekakšno novodobno pesništvo, kjer se besede oblikujejo v ritmu, zvoku in melodiji. Gre za poezijo, ki se ne bere le tiho, temveč živi skozi izvedbo izvajalca in doživljanje poslušalca,« razloži pevka.