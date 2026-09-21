Kot smo poročali prejšnji teden, v Ljubljano v Stožice 3. oktobra prihaja GOAT Tour, pod katerega se podpisujeta priljubljena balkanska pevca Jala Brat in Buba Corelli. Gre za enega največjih fenomenov regionalne glasbene scene in vstopnice za ljubljanski koncert so skoraj že povsem pošle: fan pit, parter, VIP-backstage in zeleni ring so že razprodani, nekaj kart je še v rdečem ringu in VIP-loži, kjer pa vstopnica stane kar 150 evrov.

A brez skrbi: če bi tudi vi radi odšli na koncert, imate to priložnost s Slovenskimi novicami. Med naše bralce bomo podelili kar 6 vstopnic za (razprodani) parter, ki jih sicer ne morete več nikjer dobiti. Nagradili bomo tri bralce, kjer bo vsak prejel po dve vstopnici. Nagradna igra se je pričela v ponedeljek, 21. septembra, ob 12h in bo trajala do ponedeljka, 28. septembra, do 12. ure.

Za sodelovanje izpolnite prijavnico in upajte, da vam bo fortuna naklonjena: