James Cameron: kralj sveta, pred katerim kleči Hollywood, spet snema

Ko je James Cameron leta 1998, ko je prejel oskarja za film Titanik, vzkliknil, da je kralj sveta, gledalci niso bili najbolj navdušeni. Sam se danes tega, kot je povedal za New York Times, spominja z rahlim nasmehom – zanj je bila takrat aroganca le druga beseda za vero. Vero v projekt, ki je bil po mnenju Hollywooda obsojen na potop, a je postal zmagovalec. Pretiravanje je njegov zaščitni znak, čeprav je velik asket in zelo discipliniran režiser. Do potankosti načrtuje svoje scenografije, zahteva tehnično dovršenost, a srčno zaupa sodelavcem, saj izbere le najboljše. Od Terminatorja do Avatarja gradi svojevrstne svetove, da bi govoril o človečnosti, o prihodnosti. Da bi opozarjal, da ne smemo uničevati narave. Zakaj so njegovi avatarji modri? Ker je rumena že zasedena – Simpsonovi so bili hitrejši.

Cameron prezira bleščavost Hollywooda, a ta kljub temu kleči pred njim. Njegova moč ni le komercialna, temveč vizionarska: če tehnologije ni, jo bo izumil. Je starokopitni pripovedovalec in futurist hkrati, oče petih otrok, ki priznava, da v starševstvu nikoli nisi režiser. Otroci so ga naučili ponižnosti – in potrpežljivosti. Njegove zgodbe se rojevajo iz sanj. O svojem osebnem bogastvu, ki ga je Forbes ocenil na 1,1 milijarde dolarjev, noče govoriti, ljubši so mu pogovori o ustvarjanju filmov. Režiral je 11 celovečercev, med njimi so Terminator in Terminator 2, Osmi potnik 2, Brezno, Resnične laži, Titanik, ki je prejel kar 11 oskarjev.

Prvi film Avatar je izšel tik pred božičem 2009. FOTO: Promocijski material

11 celovečercev je režiral James Cameron.

»Pri snemanju nobenega od Avatarjev nismo uporabljali generativne umetne inteligence,« poudarja režiser. FOTO: Marty Melville/Afp

Zadovoljen z ekipo

Zadnjih 15 let se posveča projektu Avatar, s katerim ima še velike načrte. Prvi Avatar (iz 2009.) in drugi Avatar: Pot vode (2022) sta doživela uspešen odziv tako kritikov kot gledalcev, kar dokazujeta prvo in tretje mesto na lestvici najdonosnejših filmov vseh časov. Filma sta na svetovni ravni skupaj zaslužila dobrih pet milijard ameriških dolarjev. Tudi tretjemu nadaljevanju Avatar: Ogenj in pepel, ki je pravkar preplavilo kinematografe, napovedujejo velik uspeh. V njem znova nastopata Sam Worthington kot Jake Sully in Zoe Saldaña kot njegova žena Neytiri, v zasedbi so še vedno Sigourney Weaver, pa Stephen Lang, Kate Winslet, Michelle Yeoh, novinka v zasedbi pa je Oona Chaplin. Režiser je bil zadovoljen z igralsko ekipo in je pohvalil vsakega igralca posebej, pri tem pa poudaril: »Pri snemanju nobenega od Avatarjev nismo uporabljali generativne umetne inteligence.«

Zgodba se vrača na Pandoro, kjer se na obzorju pojavi nova grožnja – skrivnostno ljudstvo Ash People. To bojevito pleme živi v nevarnih vulkanskih pokrajinah in obvlada uničujočo moč ognja. Njihova mogočna voditeljica Varang (Oona Chaplin) postavlja na preizkušnjo naravno ravnovesje in prihodnost vseh klanov. Družina Sully in zavezniki iz klana Metkayina morajo združiti moči, da preprečijo katastrofo, ki bi lahko uničila Pandoro. Medtem ko se krepijo zavezništva, pa rastejo tudi osebne napetosti, saj je cena preživetja visoka. Enainsedemdesetletnik je po 12 letih bivanja na Novi Zelandiji tudi uradno postal njen državljan. Tam ima velikansko posestvo. Čeprav se navdušuje nad tehnologijo, je velik nasprotnik umetne inteligence, ker meni, da ta ne more ustvariti nič novega, ampak zgolj povprečne stvari.

Ustvaril je nekaj največjih znanstvenofantastičnih franšiz, med njimi je Terminator z Arnoldom Schwarzeneggerjem. FOTO: Promocijski material

Zahteva tehnično dovršenost, a srčno zaupa sodelavcem, saj izbere le najboljše.