  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
ZNANSTVENOFANTASTIČNA SAGA

James Cameron: kralj sveta, pred katerim kleči Hollywood, spet snema

Zadnjih 15 let se režiser James Cameron posveča projektu Avatar. Tretji del znanstvenofantastične sage o ljudstvu Na'vi je v kinematografih.
James Cameron z ženo Suzy Amis Cameron na premieri zadnjega filma v Los Angelesu FOTO: Mario Anzuoni/Reuters

James Cameron z ženo Suzy Amis Cameron na premieri zadnjega filma v Los Angelesu FOTO: Mario Anzuoni/Reuters

»Pri snemanju nobenega od Avatarjev nismo uporabljali generativne umetne inteligence,« poudarja režiser. FOTO: Marty Melville/Afp

»Pri snemanju nobenega od Avatarjev nismo uporabljali generativne umetne inteligence,« poudarja režiser. FOTO: Marty Melville/Afp

Prvi film Avatar je izšel tik pred božičem 2009. FOTO: Promocijski material

Prvi film Avatar je izšel tik pred božičem 2009. FOTO: Promocijski material

Ustvaril je nekaj največjih znanstvenofantastičnih franšiz, med njimi je Terminator z Arnoldom Schwarzeneggerjem. FOTO: Promocijski material

Ustvaril je nekaj največjih znanstvenofantastičnih franšiz, med njimi je Terminator z Arnoldom Schwarzeneggerjem. FOTO: Promocijski material

Leta 1997 je posnel najdražji film dotlej, Titanik. FOTO: Dokumentacija Dela

Leta 1997 je posnel najdražji film dotlej, Titanik. FOTO: Dokumentacija Dela

James Cameron z ženo Suzy Amis Cameron na premieri zadnjega filma v Los Angelesu FOTO: Mario Anzuoni/Reuters
»Pri snemanju nobenega od Avatarjev nismo uporabljali generativne umetne inteligence,« poudarja režiser. FOTO: Marty Melville/Afp
Prvi film Avatar je izšel tik pred božičem 2009. FOTO: Promocijski material
Ustvaril je nekaj največjih znanstvenofantastičnih franšiz, med njimi je Terminator z Arnoldom Schwarzeneggerjem. FOTO: Promocijski material
Leta 1997 je posnel najdražji film dotlej, Titanik. FOTO: Dokumentacija Dela
I. Š., I. R.
 24. 12. 2025 | 15:15
 24. 12. 2025 | 15:23
3:58
A+A-

Ko je James Cameron leta 1998, ko je prejel oskarja za film Titanik, vzkliknil, da je kralj sveta, gledalci niso bili najbolj navdušeni. Sam se danes tega, kot je povedal za New York Times, spominja z rahlim nasmehom – zanj je bila takrat aroganca le druga beseda za vero. Vero v projekt, ki je bil po mnenju Hollywooda obsojen na potop, a je postal zmagovalec. Pretiravanje je njegov zaščitni znak, čeprav je velik asket in zelo discipliniran režiser. Do potankosti načrtuje svoje scenografije, zahteva tehnično dovršenost, a srčno zaupa sodelavcem, saj izbere le najboljše. Od Terminatorja do Avatarja gradi svojevrstne svetove, da bi govoril o človečnosti, o prihodnosti. Da bi opozarjal, da ne smemo uničevati narave. Zakaj so njegovi avatarji modri? Ker je rumena že zasedena – Simpsonovi so bili hitrejši.

Cameron prezira bleščavost Hollywooda, a ta kljub temu kleči pred njim. Njegova moč ni le komercialna, temveč vizionarska: če tehnologije ni, jo bo izumil. Je starokopitni pripovedovalec in futurist hkrati, oče petih otrok, ki priznava, da v starševstvu nikoli nisi režiser. Otroci so ga naučili ponižnosti – in potrpežljivosti. Njegove zgodbe se rojevajo iz sanj. O svojem osebnem bogastvu, ki ga je Forbes ocenil na 1,1 milijarde dolarjev, noče govoriti, ljubši so mu pogovori o ustvarjanju filmov. Režiral je 11 celovečercev, med njimi so Terminator in Terminator 2, Osmi potnik 2, Brezno, Resnične laži, Titanik, ki je prejel kar 11 oskarjev.

Prvi film Avatar je izšel tik pred božičem 2009. FOTO: Promocijski material
Prvi film Avatar je izšel tik pred božičem 2009. FOTO: Promocijski material

11 celovečercev je režiral James Cameron.

»Pri snemanju nobenega od Avatarjev nismo uporabljali generativne umetne inteligence,« poudarja režiser. FOTO: Marty Melville/Afp
»Pri snemanju nobenega od Avatarjev nismo uporabljali generativne umetne inteligence,« poudarja režiser. FOTO: Marty Melville/Afp

Zadovoljen z ekipo

Zadnjih 15 let se posveča projektu Avatar, s katerim ima še velike načrte. Prvi Avatar (iz 2009.) in drugi Avatar: Pot vode (2022) sta doživela uspešen odziv tako kritikov kot gledalcev, kar dokazujeta prvo in tretje mesto na lestvici najdonosnejših filmov vseh časov. Filma sta na svetovni ravni skupaj zaslužila dobrih pet milijard ameriških dolarjev. Tudi tretjemu nadaljevanju Avatar: Ogenj in pepel, ki je pravkar preplavilo kinematografe, napovedujejo velik uspeh. V njem znova nastopata Sam Worthington kot Jake Sully in Zoe Saldaña kot njegova žena Neytiri, v zasedbi so še vedno Sigourney Weaver, pa Stephen Lang, Kate Winslet, Michelle Yeoh, novinka v zasedbi pa je Oona Chaplin. Režiser je bil zadovoljen z igralsko ekipo in je pohvalil vsakega igralca posebej, pri tem pa poudaril: »Pri snemanju nobenega od Avatarjev nismo uporabljali generativne umetne inteligence.«

Zgodba se vrača na Pandoro, kjer se na obzorju pojavi nova grožnja – skrivnostno ljudstvo Ash People. To bojevito pleme živi v nevarnih vulkanskih pokrajinah in obvlada uničujočo moč ognja. Njihova mogočna voditeljica Varang (Oona Chaplin) postavlja na preizkušnjo naravno ravnovesje in prihodnost vseh klanov. Družina Sully in zavezniki iz klana Metkayina morajo združiti moči, da preprečijo katastrofo, ki bi lahko uničila Pandoro. Medtem ko se krepijo zavezništva, pa rastejo tudi osebne napetosti, saj je cena preživetja visoka. Enainsedemdesetletnik je po 12 letih bivanja na Novi Zelandiji tudi uradno postal njen državljan. Tam ima velikansko posestvo. Čeprav se navdušuje nad tehnologijo, je velik nasprotnik umetne inteligence, ker meni, da ta ne more ustvariti nič novega, ampak zgolj povprečne stvari.

Ustvaril je nekaj največjih znanstvenofantastičnih franšiz, med njimi je Terminator z Arnoldom Schwarzeneggerjem. FOTO: Promocijski material
Ustvaril je nekaj največjih znanstvenofantastičnih franšiz, med njimi je Terminator z Arnoldom Schwarzeneggerjem. FOTO: Promocijski material

Zahteva tehnično dovršenost, a srčno zaupa sodelavcem, saj izbere le najboljše.

Leta 1997 je posnel najdražji film dotlej, Titanik. FOTO: Dokumentacija Dela
Leta 1997 je posnel najdražji film dotlej, Titanik. FOTO: Dokumentacija Dela

Več iz teme

James CameronfilmHollywoodZDAAvatar
ZADNJE NOVICE
16:15
Novice  |  Kronika  |  Doma
DELOVNA NESREČA

Nesreča v Cinkarni Celje: tovorni vlak trčil v objekt, iztiril vagon in porušil žerjav

Vlakovna kompozicija, ki je v obrat pripeljala rudo, je iz za zdaj še neznanega razloga trčila v steno objekta in jo prebila.
24. 12. 2025 | 16:15
16:01
Novice  |  Svet
PREDČASNE VOLITVE

V BiH razveljavili volitve za predsednika Republike Srbske na več kot sto voliščih

Zmagovalec volitev bo predsednik Republike Srbske manj kot eno leto. Oktobra naslednje leto bodo namreč redne splošne volitve.
24. 12. 2025 | 16:01
15:44
Lifestyle  |  Astro
ASTROLOGIJA

Venera v kozorogu: manj bo sladkih besed in več dejanj

V njem bo od 24. 12. do 18. 1.
24. 12. 2025 | 15:44
15:15
Bulvar  |  Glasba in film
ZNANSTVENOFANTASTIČNA SAGA

James Cameron: kralj sveta, pred katerim kleči Hollywood, spet snema

Zadnjih 15 let se režiser James Cameron posveča projektu Avatar. Tretji del znanstvenofantastične sage o ljudstvu Na'vi je v kinematografih.
24. 12. 2025 | 15:15
14:28
Bralci
BRALCI POROČEVALCI

Strašen prizor po nesreči v predoru Jasovnik, bralka Tina: »Zelo me je stisnilo pri srcu …«

V deževnih in snežnih razmerah je na cestah priporočena dodatna previdnost.
24. 12. 2025 | 14:28
13:59
Novice  |  Slovenija
OB DNEVU SAMOSTOJNOSTI

Kacin, Peterle in Jeral državni praznik obeležili stran od političnega vrha, Peterle nam je pojasnil, zakaj

Ko je večina političnega vrha sedela v Cankarjevem domu, se je del iste politike odločil za ločeno prireditev. Lojze Peterle je odgovoril, zakaj ga ni bilo na državni proslavi v Cankarjevem domu.
24. 12. 2025 | 13:59

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
NOVOSTI

To so serije, ki jih ne smete zamuditi!

SkyShowtime v EON paketih, Arena Sport brez doplačila do 2026 in NBA na Sportklubu.
22. 12. 2025 | 09:59
Lifestyle  |  Praznično
PRAZNIČNO

Veliki praznični nagradni kviz 2025

Preverite svoje znanje in se potegujte za lepe praznične nagrade!
1. 12. 2025 | 07:40
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREZRAČEVANJE

Sanje o skupnem domu so kmalu trčile ob prvo oviro (video)

Ko so se v pritličnem stanovanju družine Judar lotili prenove, jih je najprej ustavila težava, ki jo pozna veliko lastnikov starejših ali slabo prezračevanih hiš: izjemna vlaga in huda zatohlost, ponekod celo plesen.
23. 12. 2025 | 08:45
Novice  |  Slovenija
DIGITALIZACIJA

Kje v Sloveniji gradijo prvo slovensko tovarno umetne inteligence?

Direktorica Digitalizacije Telekoma Slovenije Ajda Brlec in direktor Izuma Dr. Aleš Bošnjak sta pojasnila uporabnosti umetne inteligence.
8. 12. 2025 | 15:18
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
NOVOSTI

To so serije, ki jih ne smete zamuditi!

SkyShowtime v EON paketih, Arena Sport brez doplačila do 2026 in NBA na Sportklubu.
22. 12. 2025 | 09:59
Lifestyle  |  Praznično
PRAZNIČNO

Veliki praznični nagradni kviz 2025

Preverite svoje znanje in se potegujte za lepe praznične nagrade!
1. 12. 2025 | 07:40
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREZRAČEVANJE

Sanje o skupnem domu so kmalu trčile ob prvo oviro (video)

Ko so se v pritličnem stanovanju družine Judar lotili prenove, jih je najprej ustavila težava, ki jo pozna veliko lastnikov starejših ali slabo prezračevanih hiš: izjemna vlaga in huda zatohlost, ponekod celo plesen.
23. 12. 2025 | 08:45
Photo
Novice  |  Slovenija
DIGITALIZACIJA

Kje v Sloveniji gradijo prvo slovensko tovarno umetne inteligence?

Direktorica Digitalizacije Telekoma Slovenije Ajda Brlec in direktor Izuma Dr. Aleš Bošnjak sta pojasnila uporabnosti umetne inteligence.
8. 12. 2025 | 15:18
Promo
Lifestyle  |  Praznično
PRAZNIČNO

Zapeljite se z vlakom v čarobni december!

Ko se prižgejo praznične luči in mestna središča zasijejo v pravljični podobi, je čas za doživetja, ki ogrejejo srce in prižgejo iskrice v otroških očeh.
Promo Slovenske novice22. 12. 2025 | 08:00
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
POSLOVNI NAJEMN

Pošta Slovenije oddaja prostore – ne zamudite ponudbe!

Javno zbiranje zavezujočih ponudb za najem poslovnih prostorov.
22. 12. 2025 | 11:35
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
HEMOROIDI

Pogosta zdravstvena težava, ki je večinoma še vedno tabu: kako si pomagati

Hemoroidi nam lahko hitro pokvarijo počutje, saj vplivajo na udobje pri sedenju, gibanju in celo pri najbolj vsakdanjih opravilih.
18. 12. 2025 | 10:46
Promo
Lifestyle  |  Izlet
SMUČARSKI SKOKI ZA ŽENSKE

Petnajst let zgodbe, ki jo pozna ves skakalni svet

Skakalnica na Ljubnem ob Savinji se bo januarja 2026 znova obarvala v barve navijaških zastav, pesmi in nepozabnega vzdušja.
Promo Slovenske novice24. 12. 2025 | 08:03
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
NAJLEPŠE HIŠE

Top 10 hiš v 2025 po vašem izboru

Razmišljate o gradnji hiše?
22. 12. 2025 | 09:22
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
E-MOBILNOST

Preizkusil sem za vas: »Težko bi šel nazaj«

Izjave v slogu »Ne moreš potovati daleč«, »Na polnilnici boš čakal dolge ure«, »Potovanja trajajo dvakrat dlje« ali »Električni avti so le za mesto in ne za daljše poti« so skoraj obvezen del vsakega pogovora o električni mobilnosti.
22. 12. 2025 | 14:40
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
SPLETNO NAKUPOVANJE

Zakaj skoraj četrtina Slovencev ne zaupa spletnemu plačevanju? (video)

Po zadnji raziskavi Masterindex skoraj štiri petine Slovencev meni, da je spletno nakupovanje večinoma varno, a podatki hkrati kažejo rahlo znižanje najvišje ravni zaupanja in porast deleža tistih, ki spletne nakupe dojemajo kot tvegane.
24. 12. 2025 | 09:57
Promo
Novice  |  Slovenija
TRAJNOST

Slovenski junak prihaja s Pohorja

Podjetje 5 Start je na natečaju zavarovalnice Generali SME EnterPRIZE 2025 prejelo naziv slovenskega junaka trajnosti.
23. 12. 2025 | 09:16
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
BOLEČINA

Ko telo potrebuje več kot počitek

Zakaj je fizioterapija pomemben del sodobnega zdravljenja bolečin, poškodb in omejitev gibanja v vseh življenjskih obdobjih.
Promo Slovenske novice23. 12. 2025 | 09:21
Promo
Novice  |  Slovenija
OGREVANJE

Kako se bodo po novem ogrevali Slovenci?

V mrzlih mesecih je še posebej pomembno stabilno, udobno in cenovno ugodno ogrevanje domov.
19. 12. 2025 | 14:09
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
OGREVANJE

Več toplote in bistveno večji prihranki

Udobje doma danes pomeni več kot le prijetno temperaturo.
18. 12. 2025 | 14:45
Promo
Lifestyle  |  Stil
Praznično

Praznične večerje v stilu: elegantne jedi in vina za popolno ujemanje

Preprosta priprava in vrhunski okusi. Z Lidlovimi izbranimi dobrotami lahko ustvarite nepozabno praznično in kulinarično izkušnjo.
Promo Slovenske novice22. 12. 2025 | 08:59
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
SLOVENSKE ŽELEZNICE

Novi vlaki in številne investicije Slovenskih železnic

Leto 2025 je za skupino Slovenske železnice prelomno: nove garniture in lokomotive, boljše povezave, več multimodalnosti in nagrade za trajnost.
22. 12. 2025 | 09:41
Photo
Lifestyle  |  Stil
NASVETI

Ne delajte teh 5 napak – tako se potica res ponesreči

Zakaj ima potica luknje? Spoznajte 5 največjih napak pri peki potice in preverjene nasvete, kako speči popolno, sočno potico brez razpok.
Odprta kuhinja23. 12. 2025 | 09:05
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki